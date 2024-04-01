читать дальше и удивительной красоте этих мест. Николай - прекрасный гид, его рассказ об Ингушетии, ее народе, обычаях, а также о граничащих с ней регионах был очень интересным и познавательным. А еще он угостил нас очень вкусным чаем из горных трав. Большое спасибо!

Экскурсия была просто замечательная! До этого мы почти ничего не знали об Ингушетии - о её истории, традициях, древней архитектуре