1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей1 апреля 2024Отличная поездка с лучшим гидом-водителем Родионом. Рассказывать не буду. Это просто надо посмотреть самим.
- ААнна25 мая 2023Ездили с Николаем в длительную, но очень интересную поездку в Ингушетию. Понравилось очень! Жаль только, что поехали одним днём, чуть-чуть
- ААлексей28 апреля 2023Экскурсия была просто замечательная! До этого мы почти ничего не знали об Ингушетии - о её истории, традициях, древней архитектуре
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Ингушетия»
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