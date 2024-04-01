Экскурсии в Ингушетию из Ессентуков

Найдено 4 экскурсии в категории «Ингушетия» в Ессентуках, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
Посетить древние башенные комплексы и загадочный храм Тхаба-Ерды
Начало: от места вашего проживания
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
60005 400 за человека
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию
Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    1 апреля 2024
    Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
    Отличная поездка с лучшим гидом-водителем Родионом. Рассказывать не буду. Это просто надо посмотреть самим.
  • А
    Анна
    25 мая 2023
    Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
    Ездили с Николаем в длительную, но очень интересную поездку в Ингушетию. Понравилось очень! Жаль только, что поехали одним днём, чуть-чуть
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    не хватило времени посмотреть всё, что хотелось… хотя скорее всего не хватило бы и двух дней) Николай интересно рассказал об истории Ингушетии, помимо этого посоветовал, что можно почитать и посмотреть для заинтересовавшихся вопросом глубже. Спасибо за наше маленькое путешествие! Рекомендую однозначно👍

  • А
    Алексей
    28 апреля 2023
    Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
    Экскурсия была просто замечательная! До этого мы почти ничего не знали об Ингушетии - о её истории, традициях, древней архитектуре
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    и удивительной красоте этих мест. Николай - прекрасный гид, его рассказ об Ингушетии, ее народе, обычаях, а также о граничащих с ней регионах был очень интересным и познавательным. А еще он угостил нас очень вкусным чаем из горных трав. Большое спасибо!

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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Ингушетия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
  2. Горная Ингушетия - из Ессентуков в мини-группе
  3. Из Ессентуков - в горную Ингушетию
  4. Из Ессентуков - в горную Ингушетию в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Ингушетия" можно забронировать 4 экскурсии от 5 400 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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