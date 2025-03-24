Описание экскурсииОсенью 2011 года в станице Боргустанской открылся уникальный этнографический комплекс «Казачье подворье». Заботливо воссозданная атмосфера казачьей старины позволит Вам познакомиться с бытом, культурой, историей, обрядами и кухней Терских казаков. Гости Ставрополья и местные жители смогут приобщиться здесь к исконной казачьей культуре, быту и традициям. Основу экспозиции составили «живые», настоящие вещи, собранные не в запасниках музеев, а в домах местных жителей. «Казачье подворье» ведет свою историю с 1908 года, когда на его месте зажиточная казачья семья Павленко построила свой дом. На территории комплекса находятся интереснейшие объекты: казачья хата, сторожевая вышка, редут, гончарная мастерская, хозяйственные постройки, летняя кухня с русской печью. Гостям станицы Боргустанской предоставляется редкая возможность как бы перенестись в прошлое, окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда того времени, примерить традиционные казачьи костюмы.
суббота в 14:30
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Казачий обед и развлекательная программа - 1500 руб.
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Казачки рассказали историю образования станицы. О жизни и укладах. Показали обряд сватовства у казаков. Песни спели. Всё чудесно. Плнравилось.
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И
Экскурсия очень понравилась. Рассказ о жизни казаков очень познавательный. Угощение вкусное. А песни супер. Спасибо.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Рассказ о жизни казаков очень познавательный. Угощение вкусное. А песни супер. Спасибо.
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Ж
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Ж
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С
Уже написала в службу по работе с клиентами отзыв. Стоимость поездки не соответствует содержанию. Экскурсовод говорил всякую ерунду. За поездку на Домбай на 12 часов - 2 000, а за
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