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Ладья Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия 1800 ₽ за человека 4.7 6 отзывов 5 часов Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Осенью 2011 года в станице Боргустанской открылся уникальный этнографический комплекс «Казачье подворье». Заботливо воссозданная атмосфера казачьей старины позволит Вам познакомиться с бытом, культурой, историей, обрядами и кухней Терских казаков. Гости Ставрополья и местные жители смогут приобщиться здесь к исконной казачьей культуре, быту и традициям. Основу экспозиции составили «живые», настоящие вещи, собранные не в запасниках музеев, а в домах местных жителей. «Казачье подворье» ведет свою историю с 1908 года, когда на его месте зажиточная казачья семья Павленко построила свой дом. На территории комплекса находятся интереснейшие объекты: казачья хата, сторожевая вышка, редут, гончарная мастерская, хозяйственные постройки, летняя кухня с русской печью. Гостям станицы Боргустанской предоставляется редкая возможность как бы перенестись в прошлое, окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда того времени, примерить традиционные казачьи костюмы.

суббота в 14:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

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Казачий обед и развлекательная программа - 1500 руб. Место начала и завершения? Привокзальная Площадь, Ессентуки Когда и сколько длится? Когда: суббота в 14:30 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.