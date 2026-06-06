Здесь искали целебные источники, строили роскошные ванны для аристократии, лечились и развивали курортные традиции. На прогулке вы увидите главные символы города, узнаете, как небольшой казачий пост превратился в один из самых известных бальнеологических курортов России, и получите объёмное представление о Кавказских Минеральных Водах.

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Описание экскурсии

Привокзальная площадь и исторический вокзал — отсюда началась новая глава в истории Ессентуков, когда в конце 18 века здесь появилось ж/д сообщение.

Арка с колоннами на входе в Лечебный парк, который высаживали вручную при непосредственном участии графа Михаила Воронцова.

Музыкальная беседка — культовое место Ессентуков, где распевался Фёдор Шаляпин, а Сергей Есенин читал стихи Айседоре Дункан.

Коренная струя источника № 17 — вы узнаете почти детективную историю открытия знаменитой минеральной воды, а также познакомитесь с одной необычной профессией.

Беседка «Рандеву» — изящное место для встреч и свиданий. Вы узнаете о нравах отдыхающих в начале прошлого века.

Верхние Николаевские ванны — прекрасный бальнеологический комплекс с роскошными интерьерами и ваннами из каррарского мрамора.

Ессентукская грязелечебница — главный символ города, который напоминает древнеримский храм.