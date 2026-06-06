Здесь искали целебные источники, строили роскошные ванны для аристократии, лечились и развивали курортные традиции.
На прогулке вы увидите главные символы города, узнаете, как небольшой казачий пост превратился в один из самых известных бальнеологических курортов России, и получите объёмное представление о Кавказских Минеральных Водах.
Описание экскурсии
Привокзальная площадь и исторический вокзал — отсюда началась новая глава в истории Ессентуков, когда в конце 18 века здесь появилось ж/д сообщение.
Арка с колоннами на входе в Лечебный парк, который высаживали вручную при непосредственном участии графа Михаила Воронцова.
Музыкальная беседка — культовое место Ессентуков, где распевался Фёдор Шаляпин, а Сергей Есенин читал стихи Айседоре Дункан.
Коренная струя источника № 17 — вы узнаете почти детективную историю открытия знаменитой минеральной воды, а также познакомитесь с одной необычной профессией.
Беседка «Рандеву» — изящное место для встреч и свиданий. Вы узнаете о нравах отдыхающих в начале прошлого века.
Верхние Николаевские ванны — прекрасный бальнеологический комплекс с роскошными интерьерами и ваннами из каррарского мрамора.
Ессентукская грязелечебница — главный символ города, который напоминает древнеримский храм.
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
1520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Лечебный парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 445 туристов
Я — ваш гид по Кавказским Минеральным Водам. Со мной вы в полной мере соприкоснётесь с прекрасным, волнующим, окутанными тайнами и загадками, волшебным и целебными миром уникальных курортов. Я проведу вас самыми интересными и захватывающими маршрутами всемирно известных здравниц и открою их вам с новой, неизведанной стороны. Доверьте знакомство с Кавказскими Минеральными Водами профессионалу, и вы навсегда полюбите их.
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