Оксана — ваш гид в Ессентуках

Провела экскурсии для 2012 туристов

В 2020 прошла переподготовку по направлению экскурсоведение. Влюблена в Кавказ, с удовольствием поделюсь с вами моими знаниями. Вы увидите, что КМВ — необыкновенно богатый историей и пейзажами край и, надеюсь, захотите сюда вернуться еще не раз.

Здравствуйте, меня зовут Оксана. Живу в Пятигорске более 40 лет, более семи лет занималась туризмом по России, работала по направлению подбора для туристов номеров в горах Северного Кавказа, санаториях черноморского