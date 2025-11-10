Мои заказы

Ессентуки: от казачьей станицы до города-курорта

Поговорить о прошлом и знаменитых гостях города. И понять, в чём же прелесть минеральной воды
Ессентуки — самый молодой город Кавмингруппы.

Мы прогуляемся по Воронцовской аллее и попробуем минеральную воду, вкус которой не меняется больше 200 лет. Вы увидите театр, где звучал бас Шаляпина, а Горький ставил «Мещан».

Узнаете историю рождения курорта и известного бренда воды, которую первой в России стали разливать по бутылкам.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Первую городскую питьевую галерею источника № 17.
  • Гостиницу «Метрополь» — памятник ушедшей эпохи.
  • Здание Цандеровского института механотерапиии и старейший в стране тренажёр.
  • Беседку «Случайные встречи».
  • Здание Николаевских минеральных ванн.
  • Грязелечебницу им. Семашко в стиле греческих терм.

Мы обсудим:

  • Превращение казачьей станицы в город-курорт.
  • Ценность знаменитой минеральной воды.
  • Как отдыхали и лечились знаменитые люди России.
  • Кем и когда найдены минеральные ключи и сколько их на территории парка.

Организационные детали

  • Экскурсия лёгкая и неспешная, с малым количеством ступеней.
  • Вода в бювете бесплатная, вам нужно оплатить только стаканчик (до 10 ₽), либо взять с собой кружку.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Ессентуках
Провела экскурсии для 2012 туристов
Здравствуйте, меня зовут Оксана. Живу в Пятигорске более 40 лет, более семи лет занималась туризмом по России, работала по направлению подбора для туристов номеров в горах Северного Кавказа, санаториях черноморского
побережья. В 2020 прошла переподготовку по направлению экскурсоведение. Влюблена в Кавказ, с удовольствием поделюсь с вами моими знаниями. Вы увидите, что КМВ — необыкновенно богатый историей и пейзажами край и, надеюсь, захотите сюда вернуться еще не раз.

Входит в следующие категории Ессентуков

