Вы прогуляетесь по Ессентукскому курортному парку и увидите архитектурные памятники 19-20 веков. Я покажу вам бюветы, беседки, Николаевские ванны и бывшую Электролечебницу. А также одно из старейших зданий города — первую капитальную гостиницу на курорте «Компанейская». В ней останавливались Горький, Станиславский и другие выдающиеся личности. Кроме того, вы оцените скульптуры «Орёл, терзающий змею» и «Мужичок». Заглянете в грязелечебницу им. Семашко и попробуете местные минеральные воды.
Я расскажу, какие народы населяли нынешние Ессентуки раньше и какие следы они оставили. Почему за проход по землям в районе реки Подкумок нужно было платить дань и что интересного археологи обнаружили в Ессентукской долине. Кто нашёл минеральные ключи, с которых началась история курорта, и чем примечателен источник Гааза-Пономарёва. Что предпринимали для развития города начальники Кавказской линии и как отдыхающие оздоравливались с помощью механотерапии.