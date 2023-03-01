За свою 200-летнюю историю Ессентуки прошли путь от казачьего поста на пограничной реке до современного бальнеологического курорта. Я расскажу, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали. Проведу вас по тенистым аллеям Курортного парка, покажу бюветы, гроты и необычные скульптуры. И, конечно, не обойдётся без дегустации местных минеральных вод!

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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Вы прогуляетесь по Ессентукскому курортному парку и увидите архитектурные памятники 19-20 веков. Я покажу вам бюветы, беседки, Николаевские ванны и бывшую Электролечебницу. А также одно из старейших зданий города — первую капитальную гостиницу на курорте «Компанейская». В ней останавливались Горький, Станиславский и другие выдающиеся личности. Кроме того, вы оцените скульптуры «Орёл, терзающий змею» и «Мужичок». Заглянете в грязелечебницу им. Семашко и попробуете местные минеральные воды.

Ессентуки сквозь эпохи

Я расскажу, какие народы населяли нынешние Ессентуки раньше и какие следы они оставили. Почему за проход по землям в районе реки Подкумок нужно было платить дань и что интересного археологи обнаружили в Ессентукской долине. Кто нашёл минеральные ключи, с которых началась история курорта, и чем примечателен источник Гааза-Пономарёва. Что предпринимали для развития города начальники Кавказской линии и как отдыхающие оздоравливались с помощью механотерапии.

Организационные детали