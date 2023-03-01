Добро пожаловать в Ессентуки

Погулять по уютному курортному городу и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
За свою 200-летнюю историю Ессентуки прошли путь от казачьего поста на пограничной реке до современного бальнеологического курорта. Я расскажу, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали. Проведу вас по тенистым аллеям Курортного парка, покажу бюветы, гроты и необычные скульптуры. И, конечно, не обойдётся без дегустации местных минеральных вод!
Добро пожаловать в Ессентуки
Добро пожаловать в Ессентуки
Добро пожаловать в Ессентуки
Добро пожаловать в Ессентуки
Добро пожаловать в Ессентуки
Добро пожаловать в Ессентуки
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Описание

Что вас ожидает

Главные достопримечательности

Вы прогуляетесь по Ессентукскому курортному парку и увидите архитектурные памятники 19-20 веков. Я покажу вам бюветы, беседки, Николаевские ванны и бывшую Электролечебницу. А также одно из старейших зданий города — первую капитальную гостиницу на курорте «Компанейская». В ней останавливались Горький, Станиславский и другие выдающиеся личности. Кроме того, вы оцените скульптуры «Орёл, терзающий змею» и «Мужичок». Заглянете в грязелечебницу им. Семашко и попробуете местные минеральные воды.

Ессентуки сквозь эпохи

Я расскажу, какие народы населяли нынешние Ессентуки раньше и какие следы они оставили. Почему за проход по землям в районе реки Подкумок нужно было платить дань и что интересного археологи обнаружили в Ессентукской долине. Кто нашёл минеральные ключи, с которых началась история курорта, и чем примечателен источник Гааза-Пономарёва. Что предпринимали для развития города начальники Кавказской линии и как отдыхающие оздоравливались с помощью механотерапии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию, мы можем добавить в маршрут Краеведческий музей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ессентукского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
1 мар 2023
Марина-прекрасная, эрудированная девушка. Знает город, рассказывает интересно.
Было легко и приятно гулять с Мариной! Собираемся и дальше винчестер изучать с Мариной КМВ!
Всем советую!
Е
19 фев 2023
Во второй раз приезжаем на Кавказ и он не перестает нас удивлять. В первую поездку были на экскурсии с Мариной по Пятигорску, нам очень понравилось и в этот раз решили взять экскурсию по Ессентукам. Экскурсия была потрясающей, мы гуляли по парку и дышали невероятно чистым воздухом, увидели старинные бюветы и красивейшие здания ванн, легендарную Ессентукскую грязелечебницу и электролечебницу. Попробовали соленый Ессентукский нарзан напрямую идущих из скважин. Марина с большим воодушевлением и проникновенной любовью к своему региону рассказывала нам много удивительных историй небольшого курортного города, о событиях происходивших в период его устройства и бывавших здесь людях, показала старинные фотографии мест где мы были, что добавило интересности к увиденному и услышанному. Мы желаем развития и процветания Ессентукам, обязательно еще посетим этот город. Экскурсию и экскурсовода однозначно рекомендую!

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