Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ессентуки, где каждый уголок хранит истории прошлого.
Вас ждет прогулка по знаменитому Курортному парку, где можно будет увидеть архитектурные шедевры 19-20 веков, включая бюветы и читать дальшеуменьшить
Николаевские ванны.
Мы расскажем о выдающихся личностях, оставивших свой след в истории города, таких как Горький и Станиславский.
Вы также узнаете о народах, населявших эти земли, и об истории минеральных источников, сделавших Ессентуки известным курортом.
В ходе экскурсии вы попробуете различные виды местных минеральных вод и почувствуете их целебное воздействие. Экскурсия проводится опытными гидами, готовыми поделиться самыми интересными фактами о городе.
Для более глубокого погружения в историю предлагаем посетить Краеведческий музей, детали и стоимость уточняйте отдельно
🎭 Истории о знаменитых людях, посетивших Ессентуки
🗿 Оценка необычных скульптур и гротов
🕵️♂️ Интересные факты о народах и археологических находках
🏥 Посещение грязелечебницы им. Семашко
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для посещения Ессентуков. В это время года можно насладиться прогулками по курортному парку и оценить архитектурные памятники, не отвлекаясь на возможные неудобства. Кроме того, в теплые месяцы минеральные воды и грязелечебницы особенно популярны среди отдыхающих.
Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также стоит посетить Ессентуки. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет более спокойно изучить историю города и его достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Курортный парк
Бюветы
Беседки
Николаевские ванны
Электролечебница
Гостиница «Компанейская»
Скульптура «Орёл, терзающий змею»
Скульптура «Мужичок»
Грязелечебница им. Семашко
Источник Гааза-Пономарёва
Описание экскурсии
Главные достопримечательности
Вы прогуляетесь по Ессентукскому курортному парку и увидите архитектурные памятники 19-20 веков. Я покажу вам бюветы, беседки, Николаевские ванны и бывшую Электролечебницу. А также одно из старейших зданий города — первую капитальную гостиницу на курорте «Компанейская». В ней останавливались Горький, Станиславский и другие выдающиеся личности. Кроме того, вы оцените скульптуры «Орёл, терзающий змею» и «Мужичок». Заглянете в грязелечебницу им. Семашко и попробуете местные минеральные воды.
Ессентуки сквозь эпохи
Я расскажу, какие народы населяли нынешние Ессентуки раньше и какие следы они оставили. Почему за проход по землям в районе реки Подкумок нужно было платить дань и что интересного археологи обнаружили в Ессентукской долине. Кто нашёл минеральные ключи, с которых началась история курорта, и чем примечателен источник Гааза-Пономарёва. Что предпринимали для развития города начальники Кавказской линии и как отдыхающие оздоравливались с помощью механотерапии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По желанию, мы можем добавить в маршрут механотерапию (Цандеровский институт). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ессентукского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1157 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Марина, я представляю команду профессиональных гидов. Более 14 лет мы изучаем историю и географию, легенды и традиции, культуру и обычаи Северного Кавказа. Все маршруты путешествий «авторские», каждый участник команды имеет специальную подготовку, большинство из нас — гиды не в первом поколении. С радостью познакомим вас с красотами и удивительными местами нашего живописного региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
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3
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2
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1
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Анастасия
Отличная экскурсия для тех, кто хочет максимально погрузиться в историю Ессентуков, проникнуться и понять куда двигаться в своих исследованиях дальше.
Большое спасибо за рассказы, полные любви к родному региону.
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Владимир
Мы остались в восторге от экскурсии по Ессентукам. Марина очень интересно рассказала нам историю становления курорта, маршрут построен грамотно и интересно. И ждем встречи с Мариной в Железноводске.
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Вероника
Всем рекомендую начать знакомство с городами КМВ с Мариной, интересная и увлекательная информация, любовь к городам Кавказких Минеральных Вод передалась от Марины. Спасибо Вам за это. хочется вернуться не единожды.
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Анастасия
В Ессентуках останавливалась первый раз и решила взять экскурсию, чтобы полностью погрузиться в историю города и основные достопримечательности. Было очень интересно! Захватывающе! Мой гид Марина была гостеприимна, не отказывала в читать дальшеуменьшить
фото и видео. Повезло с погодой, тоже немаловажно. Экскурсия длилась около 2,5-3 часов. Я осталась под впечатлением.
Особое внимание хочу уделить тому, что у гида были с собой карточки, которые перемещали нас в прошлое и мы могли сравнить достопримечательность сейчас и тогда. Это придало необычности. Благодарю вашу команду! Обязательно обращусь еще, когда приеду Кисловодск, Пятигорск 😌❤️
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М
Маргарита
Ессентуки - маленький городок. Основные достопримечательности - Курортный парк с беседками, бюветами и залом Механотерапии, а также грязелечебница им. Семашко. Все очень интересно) парк красивый, в зале Механотерапии снимали сцены из читать дальшеуменьшить
"Любовь и голуби", можно и сейчас попробовать позаниматься на старинных тренажёрах. Грязелебница - красивейшее здание и снаружи и внутри (обязательно зайдите в задний дворик, красивые фото можно сделать). Радует, что здание до сих пор используется по своему прямому назначению. Марина - прекрасный экскурсовод! Рекомендую!
+2
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Е
Евгения
Отличная экскурсия. Оптимально по времени и содержанию. Даже ребенок 9 лет, не особо любящий экскурсии, с интересом слушал. Спасибо большое!
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