Преимущества этого путешествия:
Приезд в Кисловодск.
Размещение в отеле.
14:00 Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.
Выезд в ущелье «Замок коварства и любви».
Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.
Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.
Далее посещение смотровой площадки у Армянской церкви, откуда открывается полный обзор на город, далее посещение музея "Крепость" и возможность смотра свято–Никольского Храма, затем посещение Лермонтовской скалы, которая фигурирует в романе "Герой нашего времени" в Ольховском ущелье.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны – Домбай.
Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак.
Экскурсия в столицу Кавказа – Пятигорск.
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.
В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.
Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод – Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал".
По желанию, в свободное время можно подняться на гору Машук по канатной дороге за дополнительную плату.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак.
Экскурсия на Приэльбрусье: гора Чечет, поляна Азау.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.
На обратном пути вы побываете на Поляне нарзанов, где продегустируете великолепную эльбрусскую минеральную воду.
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак.
Экскурсия в "зеленную жемчужину" Кавказских Минеральных Вод – Железноводск.
Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.
За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.
Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.
Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь
Обзорная экскурсия по Ессентукам.
Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках.
19:00 Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Кисловодск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х местном номере
|Стоимость тура с человека в 1–но местном номере
|
Доплата за сутки,
за номер
|Отель "Le Bristol"
|
31 000 DBL
33 400 TWIN
|37 200
|
5 000 DBL
6 000 TWIN
4 000 SNGL
|Отель "Амира Парк"
|32 000
|37 200
|5500/4000
|Отель "Парк Отель"
|33 000
|39 000
|5800/4400
|Гостиница "Венеция"
|34 000
|38 500
|6500/4200
|Отель "Колизей" (есть бассейн)
|34 000
|41 000
|6500/4600
– теплые вещи (брюки, свитер, теплая куртка, шапка, шарф),
– обувь спортивного типа,
– солнцезащитные очки,
– солнцезащитный крем,
– купальные принадлежности.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.