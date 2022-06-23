Далее посещение смотровой площадки у Армянской церкви, откуда открывается полный обзор на город, далее посещение музея "Крепость" и возможность смотра свято–Никольского Храма, затем посещение Лермонтовской скалы, которая фигурирует в романе "Герой нашего времени" в Ольховском ущелье.

Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска.

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Выезд в ущелье «Замок коварства и любви».

14:00 Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай–Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Домбай – это живописная долина, по кругу ограниченная заснеженными горами.

По желанию, в свободное время можно подняться на гору Машук по канатной дороге за дополнительную плату.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод – Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал".

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо–кавказской столицы.

На обратном пути вы побываете на Поляне нарзанов, где продегустируете великолепную эльбрусскую минеральную воду.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Завтрак.

Экскурсия в "зеленную жемчужину" Кавказских Минеральных Вод – Железноводск.

Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь

Обзорная экскурсия по Ессентукам.

Гости Ессентуков узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках.

19:00 Возвращение в Кисловодск.

Отъезд.