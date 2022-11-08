Ожерелье Кавказских Минеральных Вод

За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод

5
3 отзыва
За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод, а также заглянете в соседние республики Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.

Вы познакомитесь с богатой историей проживающих тут народов, их традициями, культурой, национальной кухней.

Неспешные и познавательные экскурсии в курортных городах Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться горными ущельями, водопадами, сделают ваше путешествие особенным.

Чистейший горный воздух, ласковое солнце, посещение минеральных источников дадут вам возможность оздоровиться.
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Ближайшие даты:
19
фев
5
мар
19
мар
2
апр
16
апр
21
мая

Что вас ожидает 🤩

Казачье подворь
Казачье подворь
Посетим подворье, где вы полноценно окунетесь в атмосферу казачьего быта
Термальные источники
Термальные источники
Насладимся отдыхом и наполнимся энергией целебной воды
Чайный домик
Чайный домик
Продегустируем травяные чаи, мед, настойки, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости

Программа тура по дням

1 день

День заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.

12:00 групповой трансфер в Кисловодск (в пути 1-1,5 часа в зависимости от дорожной ситуации).

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.

Трансфер в отель.

Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.

Заселение в отель по фамилии. Расчетный час в отеле после 14:00.

Курортный сбор оплачивается на месте при заселении.

14:00 Начало программы в Кисловодске.

Обед в кафе, знакомство с группой.

После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров. Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.

Курортный парк прекрасен во все времена года. Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.

Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Окончание экскурсии.

Возращение в гостиницу самостоятельно.

Отдых, свободное время.

Точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.

День заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по КисловодскуДень заезд и пешая экскурсия по Кисловодску
2 день

Авто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источники

Завтрак в отеле.

Отправление загород в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево-Черкессии.

Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где можно увидеть Кисловодск с высоты птичьего полёта.

Следующая наша остановка – Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.

Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (за доп. плату).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Прогулка по территории, отдых.

Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

Обед с блюдами национальной кухни.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч.

Поездка на Суворовские термальные источники (за доп. плату).

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.

18:00 Ориентировочное время возвращение в Кисловодск.

Авто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источникиАвто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источники
3 день

Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»

Завтрак (сухой паек).

07:00 Отправление в Кабардино-Балкарию к выступу, напоминающему знаменитую достопримечательность Норвегии «Язык тролля».

«Язык тролля» находится в живописной теснине Кабардино-Балкарии, напротив знаменитой Безенгийской стены, которую альпинисты называют «Малые Гималаи».

Здесь как нигде ощущается величие гор.

В хорошую погоду можно увидеть сразу пять пятитысячников Кавказского хребта.

Далее мы направимся на Голубые озера.

Голубые озера – это группа из пяти озер карстового происхождения (Два Верхних, Нижнее, Секретное и Сухое).

Прогуляемся вокруг нижнего озера – Церик-Кёль. Оно имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C.

Следующая точка нашего путешествия – Черекская теснина или Черекское ущелье.

Черекское ущелье –одном из самых глубоких ущелий Главного Кавказского Хребта.

Прогуляемся по древней караванной дороге – по отрезку Великого Шёлкового Пути.

Завершим свое путешествие на горячих термальных источниках Гедуко.

Воды «Гедуко» обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.

Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.

19:00 Возвращение в Кисловодск.

Ужин самостоятельно.

Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»
4 день

Экскурсия в город-курорт Ессентуки, станица Боргустанская

Завтрак в отеле.

Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.

В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса. Христа высотой 20 метров

Обед.

Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.

В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.

Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.

Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня!

За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.

Но главное «блюдо» вечера – возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.

Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.

Экскурсия в город-курорт Ессентуки, станица БоргустанскаяЭкскурсия в город-курорт Ессентуки, станица БоргустанскаяЭкскурсия в город-курорт Ессентуки, станица БоргустанскаяЭкскурсия в город-курорт Ессентуки, станица Боргустанская
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и Железноводск

Завтрак в отеле.

Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.

Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

Обед в кафе.

Экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова (домик Лермонтова).

Вы увидите с панорамной площадки горы Машук, на которую вы подниметесь по канатной дорог (доп. плата). И, если повезет, то обязательно увидите Эльбрус.

Программу продолжит посещение города Железноводск.

Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.

Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).

Отправление в Кисловодск.

Заключительный ужин в ресторане вместе с группой, во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.

Возвращение в отель самостоятельно.

Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и ЖелезноводскАвтобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и Железноводск
6 день

Окончание программы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

11:00 Тематическая экскурсия «Великий Шаляпин» в литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» (за доп. плату).

Экскурсия познакомит вас с творчеством великого певца.

Групповой трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 18:00 часов.

Групповой трансфер на ж/д ко времени отправления поезда.

Стоимость всех дополнительных услуг уточняйте при бронировании.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб

Размещение в КисловодскеДвухместный номерОдноместный номер Доп. место

Доп. ночи

за двухместный номер

Отель Благодать 3*
стандарт 		48 50060 400

нет

4 100

Отель Благодать 3*
комфорт		49 90063 200

39 950

4 500

Пансионат Звездный 3*
стандарт		56 200

65 650

под запрос

под запрос

Отель Проспект 4*
стандарт		51 300

68 460

под запрос

5 000

Отель Проспект 4*
стандарт +		52 350

37 500

под запрос

5 200

Отель Проспект 4*
комфорт		53 400

под запрос

под запрос

5 500

Отель Проспект 4*
комфорт с террасой		55 500

под запрос

под запрос

6 100

Отель Ария 4*
стандарт		51 650

69 150

нет

6 500

Варианты проживания

Отель «Благодать»

5 ночей

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»Отель «Благодать»

Пансионат «Звездный»

5 ночей

Комплекс для отдыха «Пансионат Звездный» расположен в 1,4 км от Кисловодска. К услугам гостей: балкон и бесплатный Wi-Fi.

В распоряжении гостей патио и собственная ванная комната с душем и феном. В комплексе есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах оборудована кухня с микроволновой печью, плитой и тостером.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак по меню.

Пансионат «Звездный»Пансионат «Звездный»Пансионат «Звездный»Пансионат «Звездный»Пансионат «Звездный»

Отель «Проспект»

5 ночей

Отель «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «Проспект»Отель «Проспект»Отель «Проспект»Отель «Проспект»Отель «Проспект»

Отель «Ария»

5 ночей

Отель «АРИЯ» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.

В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.

В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер «аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды – гостиница – аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды»
  • Размещение в выбранном отеле 5 ночей
  • Завтраки в отеле
  • Питание по программе тура: 4 обеда, 1 ужин, угощение у казаков
  • Экосборы по программе
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе: Кисловодск, Медовые водопады, Ессентуки, Казачье подворье, гора Кольцо, Пятигорск, Железноводск, джип-тур на «Язык Тролля»
  • Билеты на канатную дорогу Машук, институт механотерапии, домик Лермонтова
  • Вода (0,5 л. /чел. /день)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты на термальные источники
  • Зиплайн
  • Конная прогулка
  • Курортный сбор
  • Входные билеты на экскурсию в музеи-усадьбу Ф. Шаляпина
  • Индивидуальные трансферы: Аэропорт Минеральные Воды – Кисловодск или Кисловодск – аэропорт – 2000 рублей за машину 2-3 человека
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:

  • удобную теплую обувь без каблуков;
  • теплую куртку;
  • непродуваемые штаны;
  • шапку;
  • перчатки;
  • очки от солнца.

Вам также необходимо взять с собой:

  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча и проводы?

Встреча

Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 13 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 12:00, контакты по встрече передаются перед заездом. Индивидуальный трансфер аэропорт /жд Мин воды –отель за доплату – 2000 рублей за машину.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска – отель за доплату – 450 рублей за машину.

Проводы

В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 19 часов местного времени, трансфер в 16:00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
8 ноя 2022
Спасибо большое организаторам тура за интересную программу и профессиональную организацию. Приятная гостиница "Городок" с вкусным завтраком, трансфер, экскурсии, все грамотно и удобно подобранно для туристов. Как будто побывали в отпуске)
Е
18 окт 2022
Тур был организован чётко, никаких накладок и проблем не было, за что большое спасибо!
Ю
3 окт 2022
Хотелось отметить высокий профессионализм водителя Магомеда,"улетный" экскурсовод Алик по цитадели в Дербенте, изумительный экскурсовод в этно-доме Кубачи, интересные и душевные люди в дом-музее Р. Гамзатова и мастерской в Унцугуле. По организации вылетов были разночтения времени в разных точках покупок туров, не понравился гостевой дом(много неприятных нюансов). Не отказались бы от большего общения с природными красотами. Порекомендую ли тур и оператора? -да. Благодарим за замечательный отпуск. Юлия и Леонид

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2 800 за 1 человека
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Ессентуков
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Ессентуков
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика
Привокзальная пл. , 1, Ессентуки
15 000 за всё до 6 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
4.2
14 отзывов
Кавказская Швейцария: Домбай из Ессентуков
Домбай - небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор
ваш адрес
Завтра
15 янв
16 янв
17 янв
от 3 000 за 1 человека
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Мы посетим самый дальний уголок Северной Осетии - горную Дигорию. Это территория национального заповедника
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
от 26 000 за всё до 6 чел.
На Джилы-Су по самой красивой дороге
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
6 отзывов
На Джилы-Су по самой красивой дороге
Приглашаем вас, друзья, испить из целебных источников в урочище Джилы-Су
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завтра
15 янв
16 янв
17 янв
3 500 за 1 человека
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ладья
Ладья
Нет отзывов
Групповая экскурсия в Нальчик с дегустацией Кавказских вин
Нальчик - город с богатейшей историей
Привокзальная Площадь, Ессентуки
1 200 за 1 человека
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Приглашаем вас, друзья, испить из целебных источников в урочище Джилы-Су
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
от 18 000 за всё до 6 чел.
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