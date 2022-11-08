Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.
12:00 групповой трансфер в Кисловодск (в пути 1-1,5 часа в зависимости от дорожной ситуации).
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.
Трансфер в отель.
Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.
Заселение в отель по фамилии. Расчетный час в отеле после 14:00.
Курортный сбор оплачивается на месте при заселении.
14:00 Начало программы в Кисловодске.
Обед в кафе, знакомство с группой.
После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров. Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.
Курортный парк прекрасен во все времена года. Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.
Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Окончание экскурсии.
Возращение в гостиницу самостоятельно.
Отдых, свободное время.
Точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.
Завтрак в отеле.
Отправление загород в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево-Черкессии.
Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где можно увидеть Кисловодск с высоты птичьего полёта.
Следующая наша остановка – Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.
Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (за доп. плату).
Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых.
Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч.
Поездка на Суворовские термальные источники (за доп. плату).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.
18:00 Ориентировочное время возвращение в Кисловодск.
Завтрак (сухой паек).
07:00 Отправление в Кабардино-Балкарию к выступу, напоминающему знаменитую достопримечательность Норвегии «Язык тролля».
«Язык тролля» находится в живописной теснине Кабардино-Балкарии, напротив знаменитой Безенгийской стены, которую альпинисты называют «Малые Гималаи».
Здесь как нигде ощущается величие гор.
В хорошую погоду можно увидеть сразу пять пятитысячников Кавказского хребта.
Далее мы направимся на Голубые озера.
Голубые озера – это группа из пяти озер карстового происхождения (Два Верхних, Нижнее, Секретное и Сухое).
Прогуляемся вокруг нижнего озера – Церик-Кёль. Оно имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C.
Следующая точка нашего путешествия – Черекская теснина или Черекское ущелье.
Черекское ущелье –одном из самых глубоких ущелий Главного Кавказского Хребта.
Прогуляемся по древней караванной дороге – по отрезку Великого Шёлкового Пути.
Завершим свое путешествие на горячих термальных источниках Гедуко.
Воды «Гедуко» обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.
Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.
19:00 Возвращение в Кисловодск.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса. Христа высотой 20 метров
Обед.
Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.
В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.
Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.
Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня!
За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.
Но главное «блюдо» вечера – возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.
Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова (домик Лермонтова).
Вы увидите с панорамной площадки горы Машук, на которую вы подниметесь по канатной дорог (доп. плата). И, если повезет, то обязательно увидите Эльбрус.
Программу продолжит посещение города Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Отправление в Кисловодск.
Заключительный ужин в ресторане вместе с группой, во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.
Возвращение в отель самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
11:00 Тематическая экскурсия «Великий Шаляпин» в литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» (за доп. плату).
Экскурсия познакомит вас с творчеством великого певца.
Групповой трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 18:00 часов.
Групповой трансфер на ж/д ко времени отправления поезда.
Стоимость всех дополнительных услуг уточняйте при бронировании.
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб
|Размещение в Кисловодске
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
Доп. ночи
за двухместный номер
|Отель Благодать 3*
стандарт
|48 500
|60 400
нет
4 100
|Отель Благодать 3*
комфорт
|49 900
|63 200
39 950
4 500
|Пансионат Звездный 3*
стандарт
|56 200
65 650
под запрос
под запрос
|Отель Проспект 4*
стандарт
|51 300
68 460
|под запрос
5 000
|Отель Проспект 4*
стандарт +
|52 350
37 500
|под запрос
5 200
|Отель Проспект 4*
комфорт
|53 400
под запрос
|под запрос
5 500
|Отель Проспект 4*
комфорт с террасой
|55 500
под запрос
под запрос
6 100
|Отель Ария 4*
стандарт
|51 650
69 150
нет
6 500
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Комплекс для отдыха «Пансионат Звездный» расположен в 1,4 км от Кисловодска. К услугам гостей: балкон и бесплатный Wi-Fi.
В распоряжении гостей патио и собственная ванная комната с душем и феном. В комплексе есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах оборудована кухня с микроволновой печью, плитой и тостером.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак по меню.
Отель «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Отель «АРИЯ» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:
Вам также необходимо взять с собой:
Встреча
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 13 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 12:00, контакты по встрече передаются перед заездом. Индивидуальный трансфер аэропорт /жд Мин воды –отель за доплату – 2000 рублей за машину.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска – отель за доплату – 450 рублей за машину.
Проводы
В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 19 часов местного времени, трансфер в 16:00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.