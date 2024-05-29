1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 75 250₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
от 57 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
28 дек в 10:00
от 39 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЕЕлена8 мая 2024Программа тура очень насыщенная, много времени занимает переезд до Домбая и Эльбруса, может быть, если бы там была ночевка, было
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ЕЕлена26 апреля 2024Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))
- ААнтонина27 марта 2024Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Популярные места" можно забронировать 7 авторских туров от 14 300 до 75 250. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Ессентуках на 2024 год по теме «Популярные места», 21 ⭐ отзыв, цены от 14300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август