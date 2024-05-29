Главные экскурсионные места в Ессентуках

Найдено 7 туров в категории «Популярные места» в Ессентуках, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 75 250 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
от 57 800 за человека
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 59 500 за человека
Новый год с видом на Эльбрус
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год с видом на Эльбрус
Начало: г. Минеральные Воды / г. Ессентуки
28 дек в 10:00
от 39 700 за человека
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 14 300 за человека
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Новый год с видом на Эльбрус
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
    Программа тура очень насыщенная, много времени занимает переезд до Домбая и Эльбруса, может быть, если бы там была ночевка, было
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    бы полегче, но это все равно того стоит. Горы прекрасны, в том числе и Архыз. Отдельное спасибо гиду Эдуарду и водителю Александру!

  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
    Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))
  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
    Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
  2. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
  3. Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
  4. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
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Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Джилы-су
  2. Эльбрус
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Популярные места" можно забронировать 7 авторских туров от 14 300 до 75 250. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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