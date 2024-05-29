Т Татьяна Новый год с видом на Эльбрус Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Анастасия Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

О Ольга Зимний Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

А Анна Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.

Е Елена Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе читать дальше бы полегче, но это все равно того стоит. Горы прекрасны, в том числе и Архыз. Отдельное спасибо гиду Эдуарду и водителю Александру! Программа тура очень насыщенная, много времени занимает переезд до Домбая и Эльбруса, может быть, если бы там была ночевка, было

С Снежана Ожерелье Кавказских Минеральных Вод Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌

Е Елена Ожерелье Кавказских Минеральных Вод Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))

А Антонина Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)

А Алана Ожерелье Кавказских Минеральных Вод Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.