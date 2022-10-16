На комфортабельном внедорожнике мы с вами проедем по субальпийским лугам вдоль отвесных обрывов.
Поднявшись на плато Бермамыт, мы подойдем к краю скалы, осмотрим природный амфитеатр, полюбуемся причудливыми скалами под названием Монахи, постоим на мостике в небо и зарядимся энергией гор и их свежим воздухом.
Поднявшись на плато Бермамыт, мы подойдем к краю скалы, осмотрим природный амфитеатр, полюбуемся причудливыми скалами под названием Монахи, постоим на мостике в небо и зарядимся энергией гор и их свежим воздухом.
Описание экскурсии
Захватывающие виды с горных вершин Выезжаем из Ессентуков от Вашей гостиницы утром в удобное для Вас время. На комфортабельном внедорожнике мы с вами проедем по субальпийским лугам вдоль отвесных обрывов. Поднявшись на плато Бермамыт, мы подойдем к краю скалы, осмотрим природный амфитеатр, полюбуемся причудливыми скалами под названием Монахи, постоим на мостике в небо и зарядимся энергией гор и их свежим воздухом. По Вашему желанию можно внести корректировки в маршрут и дополнить его новыми местами. Рекомендации • Нужно надеть удобную обувь и взять теплую одежду (в горах прохладно).
Взять наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Природный амфитеатр
- Скалы Монахи
- Мостик в небо
- Эшкаконское ущелье
- Медовые водопады
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход на Медовые водопады - 60 руб.
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Плато Бермамыт это невероятное место, обязательно к посещению. Дорога тяжёлая и тряская, лучше ехать на голодный желудок)
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