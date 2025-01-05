Валентин проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себе день, полный впечатлений среди величественных гор Северного Кавказа.
Ваше путешествие начнется в Ессентуках, откуда вы отправитесь на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот к плато Бермамыт. Здесь вы встретите величие природы:
Ваше путешествие начнется в Ессентуках, откуда вы отправитесь на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот к плато Бермамыт. Здесь вы встретите величие природы:
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное джип-приключение
- 🌄 Виды на Эльбрус и Кавказский хребет
- 🗿 Знаменитые скалы Два монаха
- 💧 Дегустация нарзанов из источников
- 🌿 Погружение в культуру и природу Северного Кавказа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для поездки на плато Бермамыт. В это время года природа раскрывает всю свою красоту, а комфортные условия позволяют наслаждаться видами и путешествием на внедорожнике. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в это приключение. Эти месяцы дарят возможность насладиться менее жаркой погодой и более спокойной атмосферой, что делает поездку не менее увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Скалы Два монаха
- Каменный амфитеатр
- Ущелье реки Хасаут
- Долина нарзанов
Описание экскурсии
Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.
Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога
Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.
Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.
Организационные детали
- В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
- Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
- Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)
Что входит в стоимость, а что — нет
- Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
- Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
- Входной билет в Долину Нарзанов — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У жд вокзала в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала путешествий, поверьте. Отоспаться можно и дома. К санаторию был подан лучший в своем классе
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Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень здорово, испытываешь массу эмоций. Сначала покорен видами, которые открываются с плато, а потом "веселой" дорогой назад. Виды завораживают, а дух захватывает. Валентин хорошо подает материал и аккуратный водитель. Спасибо!!!
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М
Вчера мы провели чудесное время с Вадимом на джип- экскурсии «Джилы-Су». На самом деле заказывали поездку на плато Бермамыт, но оказалось, что ночью дорогу размыло сильным дождем, добраться туда стало
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Л
Были на экскурсии 31 мая. Накануне шли дожди поэтому дорога вышла реально по бездорожью, но Валентин очень опытный водитель и уверенно провел машину через все препятствия. В итоге наш ждал
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Е
Валентин - отличный водитель, очень спокойный и приятный человек! Любит свой край, отлично знает каждый уголок! Забрал нас вовремя, вёл машину очень аккуратно. Конечно, на бездорожье трясёт, но он старался
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Сегодня моя душа парила!
В три часа ночи мы отправились в невероятное приключение на джипе.
Проехав два часа, больше половины из которых по бездорожью (американские горки отдыхают: тут тебе и фитнес, и
В три часа ночи мы отправились в невероятное приключение на джипе.
Проехав два часа, больше половины из которых по бездорожью (американские горки отдыхают: тут тебе и фитнес, и
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