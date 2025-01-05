Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков

Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Представьте себе день, полный впечатлений среди величественных гор Северного Кавказа.

Ваше путешествие начнется в Ессентуках, откуда вы отправитесь на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот к плато Бермамыт. Здесь вы встретите величие природы:
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от скал Два монаха до величественного Эльбруса.

Под рассказы о местных легендах и культуре карачаевского народа, вы исследуете уникальные образования и попробуете целебные нарзаны прямо из источника.

Маршрут может быть адаптирован в зависимости от погоды и ваших предпочтений, включая возможность встретить рассвет или закат на плато.

Поездка обещает быть насыщенной: не забудьте зарядить камеру и приготовиться к незабываемым впечатлениям

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательное джип-приключение
  • 🌄 Виды на Эльбрус и Кавказский хребет
  • 🗿 Знаменитые скалы Два монаха
  • 💧 Дегустация нарзанов из источников
  • 🌿 Погружение в культуру и природу Северного Кавказа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для поездки на плато Бермамыт. В это время года природа раскрывает всю свою красоту, а комфортные условия позволяют наслаждаться видами и путешествием на внедорожнике. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в это приключение. Эти месяцы дарят возможность насладиться менее жаркой погодой и более спокойной атмосферой, что делает поездку не менее увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков

Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Скалы Два монаха
  • Каменный амфитеатр
  • Ущелье реки Хасаут
  • Долина нарзанов

Описание экскурсии

Мы отправимся навстречу горам и весь день будем любоваться неописуемыми пейзажами.

Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога

Бермамыт встретит вас скалистыми образованиями высотой до 200 метров. Поездка на внедорожнике позволит нам добраться до лучших обзорных точек плато. Я еще не видел путешественников, которых бы не покорили виды на седовласого красавца Эльбруса, венчающего главный Кавказский хребет! Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта.

Осмотрев плато, мы спустимся по красивейшей горной дороге в ущелье реки Хасаут и доедем до долины нарзанов. Вы попробуете нарзаны из нескольких источников, бьющих уже тысячелетия, и оцените, насколько отличаются их вкусы.

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
  • Поездку можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
  • Маршрут может меняться из-за погоды (по согласованию с путешественниками)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в кафе по желанию и оплачивается отдельно
  • Транспортные расходы, а также чаепитие с чаем из горных трав и сладостями включены в стоимость
  • Входной билет в Долину Нарзанов — 100 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У жд вокзала в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1053 туристов
Наша команда работает больше 4-х лет. Нас всегда влекло в горы, и нам нравится делиться шикарными видами с путешественниками, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие Северного Кавказа. С нами вы посетите эти невероятные места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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3
2
1
П
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала путешествий, поверьте. Отоспаться можно и дома. К санаторию был подан лучший в своем классе
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для таких поездок Lexus. Познакомились с гидом - Александр. Беседа сразу оказалось очень душевной. Всегда приятно узнавать не только о достопримечательностях но и о том, как и чем живут обычные люди региона. Дороги в регионе в целом комфортные и качественные, но… выехав в горы. Наш авто был прекрасного качества и готов к приключениям, поэтому нам ничто не мешало наслаждаться окрестностями. В это день мы проехали наверное более 300 км, 100 из которых были по условным горным дорогам. Виды Кавказа потрясают своим величием. Водопады, Адай-Су и Абай-Су, Чегемскик водопады, парадром, долина мертвых, Перевал Актопрак, Озеро Гижгит… потрясающая кавказская кузня по дороге. Такой баранины я не ел нигде в своей жизни. Все подъезды к достопримечательностям комфортны и безопасны. Александр везде помогал подниматься и спускаться и был очень заботлив. Поездка была потрясающей и закончилась только к 19:00 лишь потому, что темнеет в горах в это время очень рано. Очень хочется вернуться сюда летом, проводить рассвет… окунуться в летние краски кавказских гор. Спасибо Александру за незабываемые впечатления. И… до встречи снова!!

Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
Наше путешествие началось 04 января в 7:00 в Ессентуках. Дада, это самое лучшее время для начала
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Екатерина
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень здорово, испытываешь массу эмоций. Сначала покорен видами, которые открываются с плато, а потом "веселой" дорогой назад. Виды завораживают, а дух захватывает. Валентин хорошо подает материал и аккуратный водитель. Спасибо!!!
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
Добрый день! Хочу поделиться нашими впечатлениями о чудесной поездке на плато Бермамыт. Круговой маршрут составлен очень
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М
Вчера мы провели чудесное время с Вадимом на джип- экскурсии «Джилы-Су». На самом деле заказывали поездку на плато Бермамыт, но оказалось, что ночью дорогу размыло сильным дождем, добраться туда стало
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невозможно. Поэтому Вадим предложил нам равноценную по продолжительности и стоимости поездку на северный склон Эльбруса Джилу-Су. Мы сначала немного расстроились, но впоследствии решили, что нам очень повезло. Экскурсия заслуживает самой высокой оценки, безупречна по форме и по содержанию.
Мы пересекли 4 горных перевала, увидели Эльбрус в полной красе на расстоянии меньше 1 км по прямой, несколько мощных водопадов, ущелья, реки, пастбища и необычную гору, официально признанную уфологами местом силы. Очень вкусно пообедали в кафе у карачаевцев и на обратном пути посетили горный курорт Долина Нарзанов.
Большое спасибо Вадиму за доставленное удовольствие, всем рекомендуем. Особо отметим мастерство Вадима в управлении джипом.

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Л
Были на экскурсии 31 мая. Накануне шли дожди поэтому дорога вышла реально по бездорожью, но Валентин очень опытный водитель и уверенно провел машину через все препятствия. В итоге наш ждал
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великолепный вид на Эльбрус и панораму Кавказского хребта. С погодой повезло - увидели все при солнце и при надвигающихся облаках (попали прямо в облако)). Валентин напоил чаем с горными травами. На вершине плато вы можете переезжать с точки на точку, а можете пройти пешком- если погода позволяет - идите пешком. Впечатления супер, каждый новый шаг - новый вид. Дальнейший маршрут поездки изменили под нас, т. к. мы уже были в Долине Нарзанов, то поехали на Медовые водопады.
Спасибо Валентину за день полный впечатлений. Хотим в другое время года поехать на встречу рассвета снова на Бермамыт и снова с Валентином.

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Е
Валентин - отличный водитель, очень спокойный и приятный человек! Любит свой край, отлично знает каждый уголок! Забрал нас вовремя, вёл машину очень аккуратно. Конечно, на бездорожье трясёт, но он старался
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выбирать максимально безопасный маршрут для проезда. Валентин был отзывчив к нашим просьбам и пожеланиям, поэтому вся экскурсия проходила в комфортном для нас ритме, информации даёт столько, сколько нужно, не перегружает фактами, рассказывает так, как если бы мы были просто его друзьями. Поэтому мы нисколько не устали, увидели потрясающий Эльбрус с плато Бермамыт, сделали множество фото на плато с захватывающими дух видами, прогулялись по высокогорным лугам, на которых зацветают первые цветы, и надышались головокружительным горным воздухом! Спасибо Валентину за незабываемые впечатления!

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Мария
Сегодня моя душа парила!
В три часа ночи мы отправились в невероятное приключение на джипе.
Проехав два часа, больше половины из которых по бездорожью (американские горки отдыхают: тут тебе и фитнес, и
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аэробика, и прыжки … шагомер попутался - начал шаги считать - 16767 за полдня выдал:))) мы оказались на вершине скалистого хребта – плато Бермамыт (2600 м), чтобы встретить рассвет!
Каменные великаны, с которых открывается необыкновенный вид на Эльбрус.
Нет, камера телефона не передаёт всего этого великолепия. В зависимости от положения солнца Эльбрус несколько раз менял цвет. Поверьте - зрелище сумасшедшее!
Роскошные пейзажи вокруг, на горизонте - заснеженные горы, невероятные просторы и никого вокруг.
Здесь, один на один с природой - как никогда ощущаешь всю ее силу.
А далее по авторскому маршруту Валентина мы направились через Хасаутское ущелье к Долине нарзанов.
Лучше гор могут быть только горы… по ним мы и поехали, по горной дороге в ущелье реки Хасаут. На пути нам встретились орлиные стаи, царственно восседающие на обрывах гор, и горные родники с чистейшей водой, и заросли весёлой травки (дикая конопля) вдоль дороги.
Тут и бывшую дачу Косыгина увидели - ныне база отдыха «Бермамыт».
До глубины души потрясла история переселения народа, руины аула которого мы проехали. .
Честно скажу, местами аж дух захватывало - здесь не то чтобы на джипе, пешком- то страшно передвигаться. Но благодаря нашему опытному гиду - горные километры бездорожья пролетали незаметно.
Виды открывались потрясающие.
Спасибо Вам, Валентин, за это незабываемое путешествие!

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