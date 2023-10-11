Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Бермамыт — место, где останавливается время и растекаются границы мира. Вы можете представить, что перенеслись на другой край земли — например, в Исландию. Можете мысленно остаться здесь, на Скалистом хребте Кавказа. Значение будет иметь только природа перед вами и вокруг вас. Куда бы мы ни поехали дальше — в долины, ущелья или к водопадам — она не перестанет вас восхищать.
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Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт. От панорам, которые здесь открываются, захватывает дух! Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы!
Вы насладитесь воздухом и красками Кавказских гор, пройдётесь по лугам, любуясь пиками Машука и Бештау, увидите скалы Амфитеатр и Монахи, заглянете в бездонные ущелья. По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки.
А для подкрепления сил мы пообедаем в кафе с кавказской кухней.
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 6 лет
- В стоимость включены трансфер от места вашего проживания и обратно, транспортное обслуживание и услуги гида
Дополнительные расходы
- Обед в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.)
- Заезд на Медовые водопады и в чайный домик (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)
- Входной билет на Медовые водопады (60-100 руб. /чел., оплачивается на въезде на водопады)
- Заезд на гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и в карстовые пещеры Гришкиной балки (по согласованию с гидом ≈ 500 руб. /чел.)
в будние дни в 06:45, 07:00 и 14:00, в субботу в 07:00, 07:15 и 14:00, в воскресенье в 07:00, 08:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания в Ессентуках
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 06:45, 07:00 и 14:00, в субботу в 07:00, 07:15 и 14:00, в воскресенье в 07:00, 08:00 и 14:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 88 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Козлова
11 окт 2023
Сегодня была в поездке на Бермамыт с гидом Адилем, поездка прошла замечательно, погода не испортила мои впечатления, очень аккуратный, вежливый и достаточно умный гид для своих лет! Ни разу не пожалела, что поехала именно с вами. Организатор Анастасия с самой первой минуты смогла расположить к себе, все доступно объяснила и подсказала, обязательно вернусь к вам снова, обязательно всем буду рекомендовать вашу организацию, 20 баллов из десяти и все ваши! Успехов вам и процветания
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