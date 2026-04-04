Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Приглашаем вас на увлекательное путешествие на плато Бермамыт, где вас ожидают захватывающие горные пейзажи и богатая культура Карачаево-Черкесии.
Вас ждет восхождение на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot, во время которого вы сможете
Вас ждет восхождение на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot, во время которого вы сможете
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 🏞 Невероятные горные пейзажи
- 🌄 Вид на Эльбрус
- 📜 Увлекательные легенды и истории
- 🍵 Возможность попробовать местные чаи
- 🍽 Рекомендации по региональной кухне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для поездки на плато Бермамыт, когда природа раскрывает всю свою красоту. В это время вы сможете насладиться панорамными видами без помех и в полной мере оценить величие горных пейзажей.
Весной и осенью поездка также будет интересной, ведь в это время года пейзажи приобретают особую атмосферу, а количество туристов значительно меньше, что позволяет наслаждаться уединением и спокойствием.
Весной и осенью поездка также будет интересной, ведь в это время года пейзажи приобретают особую атмосферу, а количество туристов значительно меньше, что позволяет наслаждаться уединением и спокойствием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Горные пики Бештау и Машук
- Скалы Монахи
- Ущелья
- Эльбрус
- Каменный амфитеатр
- Южная стена Малого Бермамыта
- Чайный домик
Описание экскурсии
Сюрреалистические панорамы
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта. А на обратном пути, если захотите, мы посетим Чайный домик и попробуем разные виды горячего напитка.
Загадочный горный край
Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Я посоветую, какие блюда региональной кухни попробовать.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1082 туристов
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасное путешествие, ГИД Андрей на волшебном УАЗе профессионально провел экскурсию в горы (насмотря на суровые апрельские погодные условия) и даже были экстра события… Большое спасибо организатору Николаю и еще раз нашему замечательному Андрею
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Вот и закончился наш отпуск, но остались эмоции и воспоминания…. Ездила на плато Бермамыт 05.07.2023 с Борисом… После поездки было много городов, гор и море, но единогласно вся наша компания
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Только вернулись с путешествия. Могу сказать - с начала общения Николай оперативно и полно отвечал на вопросы по организации поездки, не зависимо на время запроса (изначально обратилась с вопросами в
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Нам не очень повезло с погодой. К сожалению. Сначала была надежда на лучше, а потом она умерла, когда нас накрыло туманом. Мы были и ёжиком, и медвежонком и у нас
+2
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Пейзажи действительно невероятные! Красота гор завораживает. Таких гор мы еще не видели! Спасибо большое Вячеславу за экскурсию! Было очень интересно и мне и дочке. Приедем еще обязательно!
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Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Бермамыт- сказочно красивое место, а прекрасный рассказ гида Николая, его мастерское вождение, сделали путешествие интересным и незабываемым. Всем рекомендуем Николая
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