Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

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На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!

Причудливые скалы, живописные ущелья, заснеженные горы и вид на Эльбрус на авто-пешеходной экскурсии

Николай
Николай – представитель из Ессентуков
Приглашаю на один день съездить в Карачаево-Черкесию и подняться на комфортабельном внедорожнике на плато Бермамыт! Это место, удивительное по своей силе и красоте.

Вы раскроете историю 📖 его происхождения, насладитесь потрясающими горными ⛰️ ландшафтами и узнаете о современной жизни республики.
Задать вопросОбычно отвечает за 59 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 75006 750 ₽ за экскурсиюскидка10%

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На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!

Что вас ожидает

Сюрреалистические панорамы
Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка. Вы увидите с него горные пики Бештау и Машук, скалы Монахи и могучие ущелья. Даже сам седой исполин Эльбрус предстанет перед вами в лучах солнца! Кроме того, я покажу каменный амфитеатр и южную стену Малого Бермамыта и расскажу легенды этого волшебного места. А на обратном пути, если захотите, мы посетим Чайный домик и попробуем разные виды горячего напитка.

Загадочный горный край
Карачаево-Черкесия — древний и таинственный регион, с которым связано множество мифов, легенд и стереотипов. Вы услышите историю 📖 переселения его народов, узнаете о местных традициях и обычаях и раскроете, чем живет республика сегодня. Кроме того, я поделюсь практическими рекомендациями и посоветую, какие блюда региональной кухни 🥧 попробовать.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем привет! Меня зовут Николай, и я всю жизнь живу в Кисловодске. Знаю все самые живописные места в окрестностях города и с удовольствием покажу их вам! А также расскажу о жизни нашего региона и помогу раскрыть местный колорит.
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