Еще несколько необычных экскурсий в Ессентуках

Приглашаем вас на увлекательное путешествие на плато Бермамыт, где вас ожидают захватывающие горные пейзажи и богатая культура Карачаево-Черкесии.Вас ждет восхождение на комфортабельном внедорожнике UAZ Patriot, во время которого вы сможете

насладиться видами горных пиков Бештау и Машук, скал Монахи и величественного Эльбруса. Мы расскажем вам легенды этого места и поделимся историей переселения народов Карачаево-Черкесии, их традициями и современной жизнью. По желанию, заедем в Чайный домик, где сможете попробовать разные виды горячего напитка и посетить кафе с местной кухней

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для поездки на плато Бермамыт, когда природа раскрывает всю свою красоту. В это время вы сможете насладиться панорамными видами без помех и в полной мере оценить величие горных пейзажей.



Весной и осенью поездка также будет интересной, ведь в это время года пейзажи приобретают особую атмосферу, а количество туристов значительно меньше, что позволяет наслаждаться уединением и спокойствием.

Сейчас август — это идеальное время.