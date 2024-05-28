1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
«Вы посетите Большой и Малый Бермамыт, расположенные на высоте 2592 и 2644 м»
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
«Бермамыт — идеальная природная смотровая площадка»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт: экскурсия из Ессентуков
Отправляйтесь на внедорожнике в мир горных хребтов и альпийских лугов. Рассмотрите скалы и оцените панораму Кавказа с высоты 2600 метров
«Плато Бермамыт запомнится вам изумительными видами на величественный двуглавый Эльбрус, Главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
«Мы отправимся на северо-восток Карачаево-Черкесии и поднимемся на высоту 2591 м — именно там расположено плато Бермамыт»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Ессентуков
Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан
«Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Ессентуков
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, Железноводс...
«Путь к Джилы-Су и Бермамыту — один из самых интересных на Северном Кавказе»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
На плато Бермамыт в мини-группе из Ессентуков
Начало: Ж/д вокзал, возле входа в центральный парк
«Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт»
Расписание: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Сегодня в 07:00
Завтра в 02:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Плато Бермамыт: Русская Исландия с видом на Эльбрус
Откройте величие Кавказа, встречая рассвет или закат на плато Бермамыт с экскурсией из Ессентуков
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Программа: Плато Бермамыт Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 02:00
от 3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Джип-путешествие на Бермамыт
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
«Чудо природы Карачаево-Черкессии При встрече с Плато Бермамыт, вас потрясёт причудливость рельефа и отложатся в памяти неповторимые виды на величественный двуглавый Эльбрус, главный Кавказский хребет и скалы Монахи, издали похожие на людей»
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
День и закат на плато Бермамыт
Начало: По согласованию
«Что вас ожидает: Плато Бермамыт считается одной из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Кавказский хребет, его не зря сравнивают с Гранд Каньоном»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на комфортном внедорожнике к плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 400₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
«Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3100029 450₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
На плато Бермамыт из Ессентуков - в мини-группе
Отправиться в небольшое путешествие и впечатлиться панорамой седовласого Эльбруса
Начало: У вашего места проживания
«Вы научитесь отличать Большой Бермамыт от Малого, услышите разные версии происхождения этого названия и поймете, почему плато называют «кухней природы»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 900₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
«Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2700025 650₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
- ИИрина27 мая 2024Ездили с Алимом. Замечательный юноша - приветливый, позитивный, доброжелательный. Водит машину по бездорожью просто божественно. Видимо, сама экскурсия заточена больше
- ЭЭль26 мая 2024В первую очередь необходимо отметить саму организацию: забирают из выбранного туристом места, всё рассказывают, консультируют, отвечают на любые вопросы. Заботятся
- РРенита25 мая 2024Это было потрясающе. Нам повезло с гидом и погодой. Роман очень внимателен, учитывает все пожелания. Мы хотели пофоткать лошадей и
- ММария18 мая 2024Поехали на Бермамыт в мае. Видимо, это не лучшее время для посещения. Дорога была очень размытая и если не выдающиеся
- ЕЕвгений2 мая 2024Все понравилось. Были с Дмитрием. Очень тактичный рассказчик и собеседник. Вез аккуратно.
- ВВиктория1 мая 2024Нам повезло с погодой и мы увидели плато во всей красе. Виды шикарные. С нами был экскурсовод Рамазан. Но готовьтесь, что большую
- ААндрей20 апреля 2024Побывали на экскурсии 20 апреля 24 года. Повезло с погодой и нашим гидом Русланом. Вовремя нас забрал из санатория на
- ЕЕлена18 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Мурат нам еще показал потрясающие локации и интересно рассказывал о местных обычаях,традициях,лошадЯх!!! 👍
- ММаксим17 апреля 2024Тучи и туман
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Плато Бермамыт»
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