Описание экскурсии
По пути из Ессентуков в Осетию вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест.
Куртатинское ущелье. Горная часть нашего путешествия начнётся с видов одного из самых красивых ущелий Кавказа и реки Фиагдон, пробивающей водами скалы. Ущелье растянулось на 50 км и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.
Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 м, а ширина 2-3 м.
Дзивгис — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Мы поговорим о весьма продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин — отбивались от многочисленных набегов.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в посёлке Верхний Фиагдон — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот России.
Архонский перевал и «Лавочка счастья» (посещение — при благоприятной погоде по согласованию с гидом). С вершины перевала открываются восхитительные виды на окружающие горы, посёлок Фиагдон и Куртатинское ущелье.
Башня Курта и Тага. Башня названа в честь братьев, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества.
Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа, возраст которого насчитывает 7 веков. Вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите мистическую атмосферу места.
Кармадонское ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стёр с лица земли курортный посёлок Кармадон и стал причиной гибели съёмочной команды Сергея Бодрова.
Примерный тайминг
6:30 — забираем вас из отеля в Ессентуках
8:20 — остановка в кафе
10:40 — Кардагаванская теснина
11:00 — Дзивгисская крепость
12:00 — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
13:00 — Башня Курта и Тага
13:20 — арт-обьекты «Качеля над пропастью» и «Буква»
14:40 — Город мёртвых Даргавс
15.30 — обед в кафе
16:30 — Кармадонское ущелье
20:00 — возвращение в Ессентуки
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне или внедорожнике
- Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка. Для иностранных граждан нужно спецразрешение на въезд
- По дороге заедем в проверенное кафе с чудесными осетинскими пирогами
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду
- Входной билет в некрополь — 150 ₽ за чел. (оплачивается в кассе некрополя)
Для оплаты берите с собой наличные!
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽