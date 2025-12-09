Мы отправимся по насыщенному маршруту Северной Осетии и посетим Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала. По пути увидим крепость Дзивгис, башню Курта и Тага, некрополь Даргавс. Говорят, если побывать сразу в трёх ущельях, можно притянуть в жизнь три радостных события. Предлагаем вам проверить!

Описание экскурсии

По пути из Ессентуков в Осетию вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест.

Куртатинское ущелье. Горная часть нашего путешествия начнётся с видов одного из самых красивых ущелий Кавказа и реки Фиагдон, пробивающей водами скалы. Ущелье растянулось на 50 км и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 м, а ширина 2-3 м.

Дзивгис — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Мы поговорим о весьма продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин — отбивались от многочисленных набегов.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в посёлке Верхний Фиагдон — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот России.

Архонский перевал и «Лавочка счастья» (посещение — при благоприятной погоде по согласованию с гидом). С вершины перевала открываются восхитительные виды на окружающие горы, посёлок Фиагдон и Куртатинское ущелье.

Башня Курта и Тага. Башня названа в честь братьев, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества.

Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа, возраст которого насчитывает 7 веков. Вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите мистическую атмосферу места.

Кармадонское ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стёр с лица земли курортный посёлок Кармадон и стал причиной гибели съёмочной команды Сергея Бодрова.

Примерный тайминг

6:30 — забираем вас из отеля в Ессентуках

8:20 — остановка в кафе

10:40 — Кардагаванская теснина

11:00 — Дзивгисская крепость

12:00 — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

13:00 — Башня Курта и Тага

13:20 — арт-обьекты «Качеля над пропастью» и «Буква»

14:40 — Город мёртвых Даргавс

15.30 — обед в кафе

16:30 — Кармадонское ущелье

20:00 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне или внедорожнике

Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка. Для иностранных граждан нужно спецразрешение на въезд

По дороге заедем в проверенное кафе с чудесными осетинскими пирогами

Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой

Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы