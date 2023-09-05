ежедневно в 07:00

Мы отправимся одним из самых впечатляющих маршрутов в республике. Вы оцените картинные виды гор цвета ультрамарина и фактурных котловин. Увидите последствия схода ледника Колка. А также побываете у самого высокогорного монастыря в России и на крупнейшем некрополе Кавказа.
Описание экскурсии
Кармадонское ущелье
Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу С. Бодрова. Вы увидите следы бедствия, изменившего пейзажи реки Геналдон.
Знаменитый Город мёртвых
Крупнейший некрополь Кавказа стоит на склонах Даргавского ущелья вот уже семьсот лет. Издалека место похоже на поселение с домами — но на деле это комплекс древних склепов, где захоронены тысячи человек.
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
В завершение мы отправимся в Куртатинское ущелье, где вблизи посёлка Верхний Фиагдон вы посетите знаковый монастырь. А ещё он весьма живописен, ведь со всех сторон окружён горами.
Организационные детали
Что включено в стоимость, а что — нет
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике/минивэне входит в цену
- Дополнительно оплачивается питание в кафе (по желанию, в среднем 1000 ₽/чел.) и посещение Города мёртвых (200 ₽/чел.)
Как проходит поездка
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий по согласованию с группой
- Поездку можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 409 туристов
Наша команда водителей уже несколько лет организует поездки в горы Северного Кавказа, оставляя у путешественников незабываемые впечатления, положительные эмоции и желание посещать Кавказ каждый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Настроение любого путешествия зависит от компании. Душой нашей компании был гид Фарид, он же профессиональный водитель, он же знаток, который может удивить любыми историческими фактами, тонкостями местных традиций и обычаев,
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О
Наше путешествие в Осетию оставило яркие и незабываемые впечатления! Маршрут был продуман до мелочей, что позволило нам увидеть самые красивые и значимые места. Огромная благодарность нашему гиду Сергею! Он отвечал на все наши вопросы, проявлял внимание к каждому участнику группы и сделал наше путешествие понастоящему комфортным и познавательным!
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Посетили много прекраснейших мест, спасибо Ильясу за чудесную поездку! Автомобиль очень комфортабельный (ниссан минивен), водитель аккуратен. Пешая часть маршрута по живописномв горному ущелью к водопаду
+1
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Отличная поездка на комфортном автомобиле! Нашим гидом был Сергей - аккуратный водитель и прекрасный оратор) Рассказал нам много всего интересного, нигде не торопил. Рекомендую!
+2
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Отличная поездка, все было на высоте, большое спасибо Алику, прекрасно знает и любит свою работу. Рекомендую всем желающим.
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И
Большое спасибо Артуру за поездку! Увидели очень много красивых мест, интересно было послушать историю достопримечательностей! Дорога была долгой, но мы всем довольны, еще раз спасибо!
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