Экскурсии по Ессентукам на машине с гидом

Найдено 107 экскурсий в категории «На машине» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой и Малый Бермамыт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
55 отзывов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
117 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870 за человека
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
33 отзыва
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
52 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Таинственная Кабардино-Балкария
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Мы едем к тебе, Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
18 отзывов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
На плато Бермамыт за невероятными пейзажами! (Из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
35 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008 за человека
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670 за человека
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Домбай: к вершинам, пронзающим небо
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Ессентуков: к вершинам, пронзающим небо и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, включая подъем на канатной дороге и отдых в термальных источниках
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
11 отзывов
Из Ессентуков в Пятигорск - колыбель «водяного общества»
Пятигорск - это не только старинный город, но и столица СКФО, известная своими лечебными грязями и историей, связанной с Лермонтовым
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: от Голубого озера до Аушигера
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
21 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
44 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус: индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Начало: Ессентуки ЖД вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2100018 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Необыкновенное плато Бермамыт: экскурсия из Ессентуков
Отправляйтесь на внедорожнике в мир горных хребтов и альпийских лугов. Рассмотрите скалы и оцените панораму Кавказа с высоты 2600 метров
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Горную Ингушетию из Ессентуков: тайны древности
Проедем через высокогорные перевалы и ущелья Горной Ингушетии, наслаждаясь видами на башни, селения и реки. Остановимся в самых интересных местах
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Загадка Северной Осетии - Дигория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
Путешествие в Верхнюю Балкарию из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления от величественных пейзажей и исторических памятников
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000 за человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по Верхней Балкарии: от Черекской теснины до Голубых озёр
Погрузитесь в мир древних башен, скальных выступов и кристальных озёр в уникальной экскурсии из Ессентуков
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по знаковым местам Кавминвод
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Чегемское ущелье, замок Шато Эркен и источники Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999 за всё до 4 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Ессентуков
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: индивидуальная поездка из Ессентуков с осетинскими пирогами
Индивидуальная экскурсия из Ессентуков в Архыз: древние храмы, обсерватория, горные пейзажи и осетинские пироги. Уникальные впечатления гарантированы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай: Встреча с Кавказом
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Ессентуков в Домбай, где красота Кавказских гор откроется во всем своем великолепии
Начало: В районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 500 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
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    познавательные, но и замечательные по красоте (несмотря на труднодоступный маршрут,где проявилось его мастерство вождения). Рекомендовал и организовал вкусные,сытные и бюджетные завтрак и обед. Однозначно рекомендую гида Алексея- не только расширите свой кругозор, но и останетесь в восторге от незабываемой красоты кавказской природы!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
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    минеральных ванн(если не жалко, так как нарезанные ванны там с железом). Организаторы отличные, все во время, никто никого не торопил, Сергей отличный водитель и рассказчик, все показал, проводил. Группы не большие, транспорт удобный и проходимый.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
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    было еще 4 девушки), Андрей прислушивался к нам и предлагал альтернативы - водопад или какой-то памятник, отлично рассказывал и давал интересную информацию, фотографировал нас. В общем - полный восторг, очень рекомендую.

    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Ессентуков - на Эльбрус
    Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
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    завтрак и обед+развлечение на пароплане); - отзвычивый (по просьбе группы завёз в магазин и аптеку); - доброжелательный (давал дельные рекомендации по ходу экскурсии); - с чувством юмора (в пути не скучали). Сама же встреча с Эльбрусом оставила незабываемые впечатления- рекомендую данную экскурсию и гида Мурата!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Ессентуков)
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
    Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро
  • К
    Ксения
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Восторг и эмоции переполняют) Отличная погода, прекрасные места, красивейшие локации. Домбай ❤ Самый лучший гид на Кавказе, Игорь. Спасибо большое! Очень внимательный,
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    деликатный, МЕГАпозитивный, интересный собеседник. Самый комфортабельный автомобиль для нашей большой и шумной компании, Персик. Караоке в машине - такое у меня впервые! Игорь тонко прочувствовал момент, когда мы немного утомились. Помог зарядиться позитивом совместным исполнением песен) Всё ООООчень понравилось! ❤

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Прекрасная экскурсия с прекрасным ЛУЧШИМ ДРУГОМ- Игорем!!! на его шикарной машине Персик!!! Отличное сопровождение в поездке, весёлое и интересное сопровождение,
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    живая музыка и много нового и интересного! Нас было 6 человек, трое из которых дети 12-14 лет, которые за время поездки ни разу не взгрустнули!!! Очень внимательное отношение как к взрослым, так и детям!!! Сын попросил поставить отдельно 100 звёзд Персику к 1000 звёздам Игорю!!! Большое спасибо за этот прекрасный день! Рекомендую 10000000 процентов!!!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Сердце гор: из Ессентуков - в Домбай
    Это самая лучшая из индивидуальных экскурсий за всю нашу туристическую жизнь. Гид Игорь, лучший друг (привет дружище!!!) и просто мировой
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    человек!! Очень много рассказал о крае, тонко чувствовал настроение нашей Питерской компании, возил даже больше чем заявлено!! Передавайте, пожалуйста, Игорю большой привет от нас!! Благодарности нет предела, дети в восторге и от экскурсии, и от чудесной комфортабельной машины (зовут Персиком))). Природа вызывает настоящий эмоциональный шок, это великолепие снежных вершин, зелёных ущелий, Эльбрус показал себя с перевела Гум Баши во всем великолепии!! Лучший день, лучший ГИД, СПАСИБО ВАМ ЗА ТАКОЙ ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ!!!! С уважением, известная питерская певица Ольга Владимировна.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
    Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    28 мая были на экскурсии с водителем-гидом Романом. Понравилось всё: хорошая машина и организация тура. Всю дорогу Роман очень интересно
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    рассказывал о жизни и традициях народа,аккуратно вёл машину,делая остановки и выбирая время,без скопления туристов из других групп. В результате много отличных фото. Отдельное спасибо за фотосессию на Языке Тролля и обед в кафе в Верхней Балкарии! Красота и мощь этих мест,впечатлили меня,гораздо сильнее,чем Домбай. Рекомендую всем,кто не любит большие группы в автобусном туре. Считаю, данный формат экскурсий,оптимальным соотношением цены и качества. Ещё раз большое спасибо всей команде,организовавшей наш замечательный отдых!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На машине»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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