Экскурсии в Северную Осетию из Ессентуков

Найдено 8 экскурсий в категории «Северная Осетия» в Ессентуках, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
35 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670 за человека
Загадка Северной Осетии - Дигория
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000 за всё до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400 за человека
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Осетии: историческое путешествие из Ессентуков
Переживите незабываемое приключение, погружаясь в историю и культуру Северной Осетии, от Кармадонского ущелья до Даргавса
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Ессентуков
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
17 400 за всё до 3 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
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    познавательные, но и замечательные по красоте (несмотря на труднодоступный маршрут,где проявилось его мастерство вождения). Рекомендовал и организовал вкусные,сытные и бюджетные завтрак и обед. Однозначно рекомендую гида Алексея- не только расширите свой кругозор, но и останетесь в восторге от незабываемой красоты кавказской природы!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
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    было еще 4 девушки), Андрей прислушивался к нам и предлагал альтернативы - водопад или какой-то памятник, отлично рассказывал и давал интересную информацию, фотографировал нас. В общем - полный восторг, очень рекомендую.

    Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличнаяБрали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
    Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Олег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у него проявляется в высшей степени.
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    Безумно красивые локации, приправленные интереснейшими рассказами создали великолепное настроение, добавили много знаний в мою копилку путешествий. Олег сумел сплотить команду, чувствовать себя естественно и наслаждаться поездкой. Спасибо огромное!!! Всем рекомендую эту экскурсию и именно с этим гидом!

    Олег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у негоОлег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у негоОлег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у него
  • Р
    Роза
    17 мая 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
    Нам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом Кавказа, голос приятный,хотелось слушать и
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    слушать, стиль вождения очень аккуратный, лёгкий юмор,вообще нам повезло с группой,все были на позитиве! Ещё нам Виталий сварил вкуснейший кофе в туре,на природе,было очень здорово, благодарим и желаем вам отличных туристов,как мы!;-))нам повезло с погодой,несмотря на прогнозируется дождь, он начался только на обратной дороге в Ессентуки.

    Нам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом КавказаНам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом КавказаНам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом КавказаНам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом КавказаНам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом Кавказа
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
    Несмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересное, грамотное сопровождение, на любые
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    наши вопросы давались развернутые ответы. Успели посетить все достопримечательности согласно программе, и при этом во времени нас не ограничивали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Рекомендую!!

    Несмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересноеНесмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересноеНесмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересноеНесмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересноеНесмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересноеНесмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересноеНесмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересное
  • У
    Ульяна
    20 апреля 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
    Экскурсовод Михаил. Супер! Много знает, интересно рассказывает! Очень компонейский! Взеде свозил, все показал, везьде помог сфотографироваться) Создал отличную дружную атмосферу во время экскурсии и на обратном пути!
    Экскурсовод Михаил. Супер! Много знает, интересно рассказывает! Очень компонейский! Взеде свозил, все показал, везьде помог сфотографироваться)Экскурсовод Михаил. Супер! Много знает, интересно рассказывает! Очень компонейский! Взеде свозил, все показал, везьде помог сфотографироваться)Экскурсовод Михаил. Супер! Много знает, интересно рассказывает! Очень компонейский! Взеде свозил, все показал, везьде помог сфотографироваться)Экскурсовод Михаил. Супер! Много знает, интересно рассказывает! Очень компонейский! Взеде свозил, все показал, везьде помог сфотографироваться)
  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
    Большое спасибо Артуру за поездку! Увидели очень много красивых мест, интересно было послушать историю достопримечательностей! Дорога была долгой, но мы всем довольны, еще раз спасибо!
  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2023
    Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
    Поездка очень понравилась, я все никак не отпишу отзыв, извините. Но это было волшебно, очень душевно, прекрасные локации и замечательный гид Андрей💜
  • С
    Светлана
    14 октября 2023
    Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
    Экскурсия очень необычная и интересная, увидели много мест, куда автобусы не ездят. Гид Дмитрий приятно удивил тем, что привез мне на следующее утро забытый в машине свитер. Огромное спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Северная Осетия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
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  1. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  2. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
  3. Загадка Северной Осетии - Дигория
  4. Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Ессентуков)
  5. Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
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  6. Плато Бермамыт
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  9. Перевал Актопрак
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