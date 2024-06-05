1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
55555 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Ессентуков)
Погрузитесь в уникальную культуру и историю Северной Осетии. Посетите памятник Уастырджи, лавочку желаний, Аланский монастырь и другие удивительные места
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
63005 670₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Загадка Северной Осетии - Дигория: экскурсия из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Начало: В Ессентуках (или другом городе КМВ)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
29 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: путешествие по древним городам с осетинскими пирогами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дигории, где история и кулинария переплетаются в одно целое. Вас ждут незабываемые впечатления
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Осетии: историческое путешествие из Ессентуков
Переживите незабываемое приключение, погружаясь в историю и культуру Северной Осетии, от Кармадонского ущелья до Даргавса
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Ессентуков
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
69005 520₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия Алексея на комфортабельном минивэне Тойота оказалась очень интересной ещё и благодаря многим малоизвестным историческим фактам. Локации выбраны не только
- ТТатьяна5 июня 2024Брали экскурсию с гидом Андреем по Северной Осетии. Остались очень довольны: комфортабельный авто, группа подобралась отличная (кроме нас с подругой,
- ИИрина2 июня 2024Экскурсия потрясающая, шикарные виды, отличные локации. Узнали много нового об Осетии. Попробовали настоящие осетинские пироги. Огромное спасибо организаторам за прекрасно проведенное время.
- ИИрина27 мая 2024Олег - суперпрофессионал. С ним интересно, познавательно и безопасно, так как забота о туристах у него проявляется в высшей степени.
- РРоза17 мая 2024Нам с дочкой всё очень понравилось, водитель-гид, его глубокие познания истории Осетии и в целом Кавказа, голос приятный,хотелось слушать и
- ТТатьяна1 мая 2024Несмотря на капризы природы, красоты Осетии покорили нас! Отдельное Огромное Спасибо нашему гиду, Артемию, за интересное, грамотное сопровождение, на любые
- УУльяна20 апреля 2024Экскурсовод Михаил. Супер! Много знает, интересно рассказывает! Очень компонейский! Взеде свозил, все показал, везьде помог сфотографироваться) Создал отличную дружную атмосферу во время экскурсии и на обратном пути!
- ИИрина9 марта 2024Большое спасибо Артуру за поездку! Увидели очень много красивых мест, интересно было послушать историю достопримечательностей! Дорога была долгой, но мы всем довольны, еще раз спасибо!
- ЕЕкатерина6 ноября 2023Поездка очень понравилась, я все никак не отпишу отзыв, извините. Но это было волшебно, очень душевно, прекрасные локации и замечательный гид Андрей💜
- ССветлана14 октября 2023Экскурсия очень необычная и интересная, увидели много мест, куда автобусы не ездят. Гид Дмитрий приятно удивил тем, что привез мне на следующее утро забытый в машине свитер. Огромное спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Северная Осетия»
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