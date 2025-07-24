Откройте культурное наследие и промышленное прошлое региона, насладитесь живописными видами с высокогорных вершин и попробуйте традиционные осетинские пироги! Приглашаем вас в уникальное путешествие по Дигории, где перед вами раскроются величественные

каньоны, древние поселения и легендарные памятники. Вас ждет визит в живописный каньон Ахсинта — природные ворота Дигории. Вы познакомитесь с легендой о героине, спасшей аланский народ, увидите многослойную архитектуру местных построек, уникальную для древнего Кавказа.

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Описание экскурсии

Путешествие по Северной Осетии

Наше увлекательное путешествие начнется с Каньона Асхинта — узкого прохода в Дигорском ущелье, который можно сравнить с природными воротами региона. Протяженность каньона составляет около километра, а его скалистые стены возвышаются более чем на 100 метров. В прошлом это место надежно защищало от врагов, стремившихся проникнуть в глубину Дигории.

Музей Задалески Нана

Следующей остановкой станет Музей Задалески Нана, который является культурным наследием федерального значения в Ирафском районе Северной Осетии. Задалески Нана вошла в историю благодаря своему подвигу — спасению множества детских жизней. На экскурсии вы услышите захватывающие легенды о её героизме и непоколебимой стойкости.

Село Фаснал

По ходу тура мы посетим село Фаснал, известное своей промышленной историей. В XIX веке здесь работала бельгийская горно-обогатительная фабрика, оснащенная собственной электростанцией и канализацией — настоящей редкостью для того времени. Хотя здание фабрики ныне в руинах, оно сохраняет ценность как пример промышленной архитектуры XIX века.

Древнее селение Галиат

Затем мы отправимся в древнее селение Галиат, которое хранит тайны средневековой архитектуры. Дома здесь возведены в несколько ярусов, напоминая "многоэтажки" X века — уникальное явление для гор Кавказа. Галиат был частью маршрута Великого шелкового пути, что подчеркивает его историческую значимость.

Высокое село Верхний Згид

Продолжив путь, мы посетим самое высокое село Северной Осетии — Верхний Згид. Это населенный пункт, расположенный на высоте 2047 метров, ранее был шахтерским поселком.

Памятник Святому Георгию Победоносцу

Финальным аккордом нашей экскурсии станет памятник Святому Георгию Победоносцу, который словно исходит из скалы. В Осетии его почитают как Уастырджи — покровителя воинов и путешественников. Каждое важное событие начинается здесь с молитвы этому святому.

Кулинарные традиции

В завершение нашего путешествия мы угостим вас настоящими осетинскими пирогами и раскроем секреты и традиции осетинского народа. Это будет не только вкусно, но и познавательно!