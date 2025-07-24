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Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат

Откройте культурное наследие и промышленное прошлое региона, насладитесь живописными видами с высокогорных вершин и попробуйте традиционные осетинские пироги! Приглашаем вас в уникальное путешествие по Дигории, где перед вами раскроются величественные
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каньоны, древние поселения и легендарные памятники. Вас ждет визит в живописный каньон Ахсинта — природные ворота Дигории.

Вы познакомитесь с легендой о героине, спасшей аланский народ, увидите многослойную архитектуру местных построек, уникальную для древнего Кавказа.

Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Ближайшие даты:
25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл31
июл
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Путешествие по Северной Осетии

Наше увлекательное путешествие начнется с Каньона Асхинта — узкого прохода в Дигорском ущелье, который можно сравнить с природными воротами региона. Протяженность каньона составляет около километра, а его скалистые стены возвышаются более чем на 100 метров. В прошлом это место надежно защищало от врагов, стремившихся проникнуть в глубину Дигории.

Музей Задалески Нана

Следующей остановкой станет Музей Задалески Нана, который является культурным наследием федерального значения в Ирафском районе Северной Осетии. Задалески Нана вошла в историю благодаря своему подвигу — спасению множества детских жизней. На экскурсии вы услышите захватывающие легенды о её героизме и непоколебимой стойкости.

Село Фаснал

По ходу тура мы посетим село Фаснал, известное своей промышленной историей. В XIX веке здесь работала бельгийская горно-обогатительная фабрика, оснащенная собственной электростанцией и канализацией — настоящей редкостью для того времени. Хотя здание фабрики ныне в руинах, оно сохраняет ценность как пример промышленной архитектуры XIX века.

Древнее селение Галиат

Затем мы отправимся в древнее селение Галиат, которое хранит тайны средневековой архитектуры. Дома здесь возведены в несколько ярусов, напоминая "многоэтажки" X века — уникальное явление для гор Кавказа. Галиат был частью маршрута Великого шелкового пути, что подчеркивает его историческую значимость.

Высокое село Верхний Згид

Продолжив путь, мы посетим самое высокое село Северной Осетии — Верхний Згид. Это населенный пункт, расположенный на высоте 2047 метров, ранее был шахтерским поселком.

Памятник Святому Георгию Победоносцу

Финальным аккордом нашей экскурсии станет памятник Святому Георгию Победоносцу, который словно исходит из скалы. В Осетии его почитают как Уастырджи — покровителя воинов и путешественников. Каждое важное событие начинается здесь с молитвы этому святому.

Кулинарные традиции

В завершение нашего путешествия мы угостим вас настоящими осетинскими пирогами и раскроем секреты и традиции осетинского народа. Это будет не только вкусно, но и познавательно!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭‭ Дигория
  • ‭ памятник Святому Георгию Победоносцу
  • ‭ древнее селение Галиат
  • ‭ Верхний Згид
  • ‭ Музей Задалески Нана
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание (экскурсия проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser)
  • Мы готовы забрать Вас из городов КМВ (Кавказские Минеральные Воды)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение национального парка (150 руб. с человека)
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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