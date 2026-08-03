Мы посетим самый дальний уголок Северной Осетии — горную Дигорию. Это территория национального заповедника.
Нам предстоит посетить множество интересных мест: каньон Ахсинта и «Чёртов мост», памятник Уастырджи и замок-фрегат, водопады Галдоридон и «Три сестры». В конце экскурсии мы очутимся на осетинском обеде, где полакомимся традиционными местными блюдами.
Нам предстоит посетить множество интересных мест: каньон Ахсинта и «Чёртов мост», памятник Уастырджи и замок-фрегат, водопады Галдоридон и «Три сестры». В конце экскурсии мы очутимся на осетинском обеде, где полакомимся традиционными местными блюдами.
Описание экскурсии
Что вас ждет Горная Дигория — самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника. Нам предстоит посетить множество интересных мест. Каньон Ахсинта и «Чёртов мост» Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям — дигорцам от постоянных вражеских набегов. Памятник Уастырджи На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков — алан. Водопады «Три сестры» Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом! Водопад Галдоридон Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты! Замок-фрегат Замок-фрегат в селе Ханаз — удивительное средневековое сооружение на высоте 2 000 м., по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе. Традиционный осетинский обед Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке семейного кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. Конечно же главное блюдо осетинского застолья — осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь! Важно знать • экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике, • экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой, • экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении), • в зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован, • позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, • возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей. В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида-водителя, • трансфер. Туристы оплачивают самостоятельно:
еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
Ежедневно с 06.00 до 08.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дигорское ущелье
- Каньон Ахсинта и «Чёртов мост»
- Памятник Уастырджи
- Водопады «Три сестры»
- Водопад Галдоридон
- Замок-фрегат
Что включено
- Услуги гида-водителя,
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: К Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00 до 08.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Увидели все что планировали. Работа гида на отлично. ну а горы. . они и есть горы!! Прекрасные виды!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа»
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Архыз - путешествие в сердце Западного Кавказа
Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам незабываемые виды гор, древние храмы и отдых на термальных источниках. Идеально для любителей природы и истории
Начало: У вашего отеля или санатория в Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Ессентуков
Посетить замок-корабль, пройти по «Чёртову мосту» и побывать в самом загадочном поселении Кавказа
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: из Ессентуков в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
19 авг в 06:30
5200 ₽ за человека
33 000 ₽ за экскурсию