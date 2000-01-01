Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа

Дигория

Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа
Дигория: путешествие в самый загадочный район Кавказа

Что вы увидите 🤩

  • Дигорское ущелье
  • Каньон Ахсинта и "Чёртов мост"
  • Памятник Уастырджи
  • Водопады Три сестры
  • Водопад Галдоридон
  • Замок-фрегат
Дигорское ущелье - загадка и жемчужина Кавказа!
Горная Дигория – самый дальний уголок Северной Осетии-Алании. Это территория национального заповедника.
Дикая и величественная природа: ледники, водопады и леса.

Нам предстоит посетить множество интересных мест, среди них:

    Каньон Ахсинта и "Чёртов мост"
    Река Урух, протекающая в узкой теснине на 70-метровой глубине породила множество легенд, основанных на исторических событиях. Это врата к горной Дигории, которые на протяжении веков служили защитой местным жителям - дигорцам от постоянных вражеских набегов.
    Фотографии с моста получаются незабываемые!
    Памятник Уастырджи
    На крылатом коне он вылетает прямо из скалы! Здесь наш гид поведает вам об уникальной религии, культуре и традициях осетин и их предков - алан. Поверьте, нигде в мире нет ничего подобного, только в республике Северная Осетия-Алания!
    Водопады Три сестры
    Невероятной красоты место! До водопадов ведёт тропинка через лес. Прогулка к ним займёт не более получаса и не доставит трудностей ни детям ни пожилым людям. Зато вид, открывающийся на водопады… будто сама природа организовала эту галерею искусств под открытым небом!
    Водопад Галдоридон
    Водопад состоит из пяти ступеней и падает с высоты 35 метров. Мощный поток воды выбил в черных сланцах обширную чашу. А дорога к водопаду, проходящая в Хареском ущелье на территории национального парка «Алания» познакомит вас с необычными арт-объектами, гармонично вписанными в природные ландшафты!
    Замок-фрегат
    Замок-фрегат в селе Ханаз – удивительное средневековое сооружение на высоте 2000 м, по форме напоминающее корабль. Второго такого замка нет на всем Кавказе и по своему архитектурному стилю он схож с классическими европейскими цитаделями. Как гласит легенда: построил замок богатый и жестокий человек по имени Ман-сау. Он воровал детей соплеменников и продавал их туркам. Но муки совести не давали ему покоя. Тогда он в память об украденных им детях построил замок в форме фрегата. Именно на таких кораблях турки увозили "живой товар".
    Традиционный осетинский обед
    Это отдельное гастрономическое путешествие! В домашней обстановке "семейного" кафе вы отведаете вкуснейшие осетинские блюда, приготовленные по старинным рецептам из натуральных сельских продуктов. И, в том числе, конечно же главное блюдо, гордость осетин, без которого не проходит ни одно осетинское застолье - осетинский пирог (с мясом/сыром/зеленью/картошкой/тыквой/фруктовым вареньем). Поверьте, это что-то невероятное, пальчики оближешь!
    • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике
    • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
    • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в личном сообщении)
    • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

    Цены на экскурсию

    Для 7 человекДля 8 человекДля группы 1-6 человек
    Стандартное предложение
    27 000 ₽
    30 000 ₽
    23 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Индивидуальный тур
    • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
    • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
    Что не входит
    • Еда и напитки оплачиваются отдельно (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять перекус и воду с собой.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
    Завершение: к Вашему отелю
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 06.00 до 08.00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 06.00 до 08.00

    Михаил
    Михаил
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

    🎩Индивидуальные🎫Билеты🧒Для детей⚙️НеобычныеГоры🏡Выездные

    Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
    Индивидуальная экскурсия
    9 200
    за 1-5 чел.
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
    Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных...
    Смотрите свободные даты
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    10 000
    за 1-4 чел.
    Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
    Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Индивидуальная экскурсия
    5
    6
    12ч
    13 000
    за 1-8 чел.
    Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
    К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
    Индивидуальная экскурсия
    11ч
    13 000
    за 1-6 чел.
    К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
    Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
    Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
    4.7
    42
    14ч
    1 800
    за 1 чел.
    Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа»
    Домбай неспроста называют "Сердцем гор"
    Среда, суббота, воскресенье в 08:20
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    14
    11ч
    12 000
    за 1-8 чел.
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
    Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
    4.5
    9
    2 500
    за 1 чел.
    Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
    Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
    Ежедневно в 6.30
    Термальный источник "Жемчужина Кавказа"
    4.8
    13
    900
    за 1 чел.
    Термальный источник "Жемчужина Кавказа"
    Когда бы вы ни приехали на курорты Кавминвод, поездка в термальный комплекс - отличный способ расслабиться...
    Вторник в 18:40
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    11500
    10 350
    за 1-6 чел.
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
    Ессентуки - уютный город На Водах
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    4 000
    за 1-6 чел.
    Ессентуки - уютный город На Водах
    Приглашаю на прогулку по самому молодому и самому уютному городу Кавказских Минеральных Вод
    Во все дни недели с 09.00 до 19.00
    Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
    Индивидуальная экскурсия
    10 000
    за 1-7 чел.
    Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
    Джилы-су означает "тёплая вода"
    Ежедневно по договоренности
    Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
    4.3
    8
    12ч
    3 000
    за 1 чел.
    Экскурсия из Ессентуков «Гигант Эльбрус»
    Эльбрус - самая известная гора в России
    каждый день при наборе группы 4-8 человек в 7.30 утра

    Михаил проводит ещё 10 экскурсий

    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Индивидуальная экскурсия
    14ч
    26 000
    за 1-8 чел.
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Вы узнаете тайны и легенды горной республики, хранящую в себе историю скифских, сарматских племен и...
    Ежедневно с 06.00 до 08.00
    В Джилы Су по самой красивой дороге в России. Индивидуально. Ессентуки
    Индивидуальная экскурсия
    10ч
    16 000
    за 1-8 чел.
    В Джилы Су по самой красивой дороге в России. Индивидуально. Ессентуки
    Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
    Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур из Ессентуки
    Индивидуальный тур
    12ч
    21 000
    за 1-8 чел.
    Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур из Ессентуки
    Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
    Ежедневно. Время индивидуально: с 06.00 до 08.00
    Северная Осетия: город мёртвых Даргавс из Ессентуки в мини-группе
    12ч
    4 500
    за 1 чел.
    Северная Осетия: город мёртвых Даргавс из Ессентуки в мини-группе
    Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
    Ежедневно. Время индивидуально: с 06:00 до 08:00
    Чегемское ущелье + озеро Гижгит из Ессентуки
    12ч
    3 200
    за 1 чел.
    Чегемское ущелье + озеро Гижгит из Ессентуки
    Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений...
    Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
    На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
    10ч
    3 200
    за 1 чел.
    На Джилы-Су в мини-группе из Ессентуки
    Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
    Легендарный Бермамыт! В мини-группе из Ессентуки
    10ч
    3 200
    за 1 чел.
    Легендарный Бермамыт! В мини-группе из Ессентуки
    Мы отправимся с вами на одну из лучших фото локаций на Кавказе - плато Бермамыт
    Ежедневно с 07.00 до 09.00
    Домбай в мини-группе из Ессентуки
    12ч
    3 200
    за 1 чел.
    Домбай в мини-группе из Ессентуки
    Умопомрачительные горные виды ждут вас круглый год, а природа радует глаз горными озёрами,...
    Ежедневно с 07.00 до 09.00
    Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Ессентуки
    Индивидуальный тур
    10ч
    16 000
    за 1-8 чел.
    Легендарный Бермамыт: индивидуальный тур из Ессентуки
    Мы поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных «псов» - Бермамыта! Плато по мощности...
    Ежедневно, время выезда - по Вашему желанию: с 06.00 до 11.00
    Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
    Индивидуальная экскурсия
    12ч
    18 000
    за 1-8 чел.
    Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
    Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений...
    Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Ессентуках
    🇷🇺