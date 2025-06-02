Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить имеет богатую историю и удивительную природу. Отправляйтесь с нами в путешествие по «долине тысячи водопадов и радуг».



В горной Дигории вас встретит чистый мягкий высокогорный воздух, благодатное солнце, которое станет ближе на целых 2 000 метров. Мы увидим главный Кавказский хребет и его восхитительную жемчужину — вершину Лабода! Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и вечные ледники, питающие сотни жемчужных водопадов, – такой предстанет перед вами горная Дигория. Эта часть Северной Осетии 5 1 отзыв

Travelclub26 Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия 6000 ₽ за человека 5 1 отзыв более 12 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Подробнее об экскурсии Наше путешествие начнется с красивого места – живописного каньона Ахсинта в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух. По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Святого Георгия (Уастырджи). Далее вам предстоит переезд в Задалеск, где вы посетите музей Наны Задалеск — матери-спасительницы аланских детей. Затем вы заедете в Ханаз, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «Фрегатом». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны. Далее мы прогуляемся по селению Фаснал и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в XIX веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталляции осетинской скрипки Фандыр. После вы увидите роскошный водопад Галдоридон, который расположен на одноименной реке. Название его переводится как «бык и камень». Бурные потоки с оглушительным шумом падают с 30-метровой высоты. Водопад имеет пять каскадов. Сильные струи, срывающиеся с уступа, выбили в каждой из ступенек небольшую ванночку. Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении Галиат. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется V – началом VI вв. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей. Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — Камунта. Оно расположено на высоте почти 2000 м. над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта. После такой насыщенной программы довольные и счастливые мы возвращаемся домой!

Более точное время выезда уточнит водитель-гид по вашему адресу ближе к вечеру накануне экскурсии. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон «Ахсинта»

Река Урух

Скульптура Св. Георгия

Музей матери - спасительницы аланских детей - Задалеской Нана

Селение Ханаз, замок «Фрегат»

Эпичные развалины горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал

Жемчужный водопад (Галдоридон)

Галиат

Кругозор в селении Камунта и др Что включено Трансфер до дома

Транспорт (комфортный внедорожник)

Услуги профессионального гида-водителя. Что не входит в цену Питание в кафе (около 500 руб. /чел.)

Сувениры.

Вход в заповедник 100 руб. Место начала и завершения? Ваше место пребывания Когда и сколько длится? Когда: Более точное время выезда уточнит водитель-гид по вашему адресу ближе к вечеру накануне экскурсии. Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.