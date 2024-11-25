Дигория - настоящая жемчужина Северной Осетии, скрытая от массового туризма. Путешественники смогут насладиться аутентичной атмосферой высокогорных селений.



В программе посещение Ахсинта, святилища Наны Задалесской, башни Абисаловых и древнего города Галиат.



Гостей ждут увлекательные рассказы о нартском эпосе и возможность попробовать традиционные осетинские пироги. После этой экскурсии вы точно захотите вернуться в Дигорию снова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Дигорию - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а горные пейзажи особенно живописны. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой региона, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие может быть затруднено из-за снега и холода, но для любителей зимних пейзажей это тоже интересный период.

Сейчас август — это идеальное время.