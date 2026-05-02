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С Светлана Большое спасибо году Исмаилу за восхитительную поездку в Ингушетию понравилось всё в пути рассказывал о жизни кавказских народов развлекал чтоб дорога казалась короче На локациях не торопил. Видно что человек на своём месте на фотографировал нас и сделал красивые видео. Ещё раз спасибо Исмаилу благодарю от всего сердца. Фирме процветания. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Верхогляд Экскурсия на высшем уровне. Денис прекрасный рассказчик, заботливый экскурсовод, опытный водитель. Ингушетия покорила своим колоритом, и новыми и прекрасно отреставрированными и восстановленными историческими местами. Произвела больше впечатления чем Осетия. Я не ожидала. Автобус маленький. Но удобный. Комфортный. Спасибо Виталию за такую работу Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Понравилось:организация выезда, водитель(он же экскурсовод) Родион, автомобиль-надежный, вместительный и комфортный КИА Мохав.

Далее, по списку:1.

Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.

2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.

Отрицательные стороны:нет Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

а александр Понравилось:организация выезда, водитель(он же экскурсовод) Родион, автомобиль-надежный, вместительный и комфортный КИА Мохав.

Далее, по списку:1.

Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.

2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.

Отрицательные стороны:нет Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Бризкун Понравилось:организация выезда, водитель(он же экскурсовод) Родион, автомобиль-надежный, вместительный и комфортный КИА Мохав.

Далее, по списку:1.

Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.

2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.

Отрицательные стороны:нет Вам был полезен этот отзыв? Да Нет