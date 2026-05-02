В этом туре нас ждут альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса, нереально красивые пейзажи, стройные башни и древние храмы.
Здесь — в стран башен и легенд — дух захватывает от невероятной гармонии красот природы с рукотворными постройками. Будто башни и храмы Ингушетии появились сами собой, выросли вместе с горами и скалами.
Здесь — в стран башен и легенд — дух захватывает от невероятной гармонии красот природы с рукотворными постройками. Будто башни и храмы Ингушетии появились сами собой, выросли вместе с горами и скалами.
Описание экскурсии
В нашем путешествии вы увидите:
- Ба́шня Согласи́я или Магас Тауэр (ингуш. Барта гӏа́ла, Магас гӏа́ла) — высотное здание, возведённое в 2013 году в центре города Магас в виде увеличенной в четыре раза классической средневековой ингушской башни. Высота Башни Согласия составляет 99 метров, 97 см. Чтобы подняться на смотровую площадку (высота 85 м), надо пройти более километра по спиральному пандусу (лифта нет). Это самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе.
- Эка-Чожинский водопад • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
- Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
- Тхаба-Ерды - Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства.
- Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ Важно: Обязательно возьмите с собой паспорт РФ и свидетельства о рождении для детей.
четверг, суббота, воскресенье в 6.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эка-Чожинский водопад
- Храм Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс Эгикал
- Перевал Цей-Лоам
- Башня Цуровых
- Башенный комплекс Таргим
- Башенный комплекс Эрзи
Что включено
- Экскурсия
- Услуги водителя-гида
Что не входит в цену
- Билеты в заповедник - 150 руб. /чел.
- Обед в кафе - 500-1000 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем из вашего адреса
Завершение: Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, суббота, воскресенье в 6.30
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Большое спасибо году Исмаилу за восхитительную поездку в Ингушетию понравилось всё в пути рассказывал о жизни кавказских народов развлекал чтоб дорога казалась короче На локациях не торопил. Видно что человек на своём месте на фотографировал нас и сделал красивые видео. Ещё раз спасибо Исмаилу благодарю от всего сердца. Фирме процветания.
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В
Экскурсия на высшем уровне. Денис прекрасный рассказчик, заботливый экскурсовод, опытный водитель. Ингушетия покорила своим колоритом, и новыми и прекрасно отреставрированными и восстановленными историческими местами. Произвела больше впечатления чем Осетия. Я не ожидала. Автобус маленький. Но удобный. Комфортный. Спасибо Виталию за такую работу
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А
Понравилось:организация выезда, водитель(он же экскурсовод) Родион, автомобиль-надежный, вместительный и комфортный КИА Мохав.
Далее, по списку:1.
Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.
2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.
Отрицательные стороны:нет
Далее, по списку:1.
Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.
2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.
Отрицательные стороны:нет
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а
Понравилось:организация выезда, водитель(он же экскурсовод) Родион, автомобиль-надежный, вместительный и комфортный КИА Мохав.
Далее, по списку:1.
Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.
2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.
Отрицательные стороны:нет
Далее, по списку:1.
Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.
2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.
Отрицательные стороны:нет
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Б
Понравилось:организация выезда, водитель(он же экскурсовод) Родион, автомобиль-надежный, вместительный и комфортный КИА Мохав.
Далее, по списку:1.
Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.
2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.
Отрицательные стороны:нет
Далее, по списку:1.
Красоты нашей прекрасной страны, та любовь, с которой к ней относятся местные жители, которым посчастливилось жить в этих прекрасных местах.
2. Грандиозные изменения в лучшую сторону, которые проведены за последние годы на курортах КМВ(прекрасные дороги, облагороженные теренкуры и зоны массового нахождения отдыхающих.
Отрицательные стороны:нет
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С
Понравилось все! Правда надо запустить терпением, так как ехать долго. Очень красивая природа, горы, луга. Интересна экскурсия и своими красотами и замечательными рассказами гида. История ингушей впечатляет, как жили, быт,
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