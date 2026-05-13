Вы отправитесь в одно из самых выразительных мест Северного Кавказа — урочище Джилы-Су. Здесь сходятся мощь гор, тишина высокогорья и «живая» вода минеральных источников.
За один день вы увидите Эльбрус с северной стороны, пройдёте по горным тропам, попробуете нарзаны и почувствуете, как меняется ритм времени вдали от города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- панорамы Эльбруса с необычного, северного ракурса
- водопады Каракая-Су, Кызылкол-Су и Султан
- скальные останцы «Аватары» и горные плато
- альпийские луга и долину сусликов
Вы почувствуете:
- тепло минеральных источников (а при желании — искупаетесь в них)
- прохладу горного воздуха и тишину ущелий
- ритм дороги — от плавных серпантинов до подъёмов к самым облакам
Вы узнаете:
- как формировались эти ландшафты и чем отличаются местные нарзаны
- почему Джилы-Су называют «живой водой»
- как осваивали северные склоны Эльбруса и какие легенды живут в этих горах
Тайминг поездки
7:00 — выезд
7:00–09:30 — дорога в Джилы-Су, короткие паузы для фото и отдыха (смотровая «Шатджатмаз», площадка «Высота 2020»)
9:30–10:30 — скалы и панорамы
10:30–12:00 — спуск к подножию Эльбруса, долина сусликов
12:00–13:00 — обед в проверенном месте
13:00–14:30 — водопады Джилы-Су
14:30–15:30 — источники Джилы-Су
15:30–17:00 — обратная дорога
17:00 — прибытие в Ессентуки
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике с кондиционером
- Экологические сборы (~650 ₽ за чел.) и обед (~700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне очень понравился этот тур! Я хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Исмаилу и настоятельно рекомендую всем, кто планирует поездку, обратиться именно к нему.
Исмаил показывал нам места, о которых мало
Т
Экскурсией очень довольны. В основном благодаря водителю. Джамал очень пунктуален, доброжелателен, внимателен, учитывал все пожелания нашей группы, помогал со съемкой. Отличный водитель- на такой сложной трассе нам было совсем не
Исмаил
Ответ организатора:
Большое спасибо за подробный отзыв!
Мы очень рады, что вы остались довольны работой водителя Джамала — обязательно передадим ему вашу благодарность.
