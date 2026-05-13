Горная симфония Джилы‑Су (из Ессентуков)

На внедорожнике к северному подножию Эльбруса - с нарзанами, водопадами и местными легендами
Вы отправитесь в одно из самых выразительных мест Северного Кавказа — урочище Джилы-Су. Здесь сходятся мощь гор, тишина высокогорья и «живая» вода минеральных источников.

За один день вы увидите Эльбрус с северной стороны, пройдёте по горным тропам, попробуете нарзаны и почувствуете, как меняется ритм времени вдали от города.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • панорамы Эльбруса с необычного, северного ракурса
  • водопады Каракая-Су, Кызылкол-Су и Султан
  • скальные останцы «Аватары» и горные плато
  • альпийские луга и долину сусликов

Вы почувствуете:

  • тепло минеральных источников (а при желании — искупаетесь в них)
  • прохладу горного воздуха и тишину ущелий
  • ритм дороги — от плавных серпантинов до подъёмов к самым облакам

Вы узнаете:

  • как формировались эти ландшафты и чем отличаются местные нарзаны
  • почему Джилы-Су называют «живой водой»
  • как осваивали северные склоны Эльбруса и какие легенды живут в этих горах

Тайминг поездки

7:00 — выезд
7:00–09:30 — дорога в Джилы-Су, короткие паузы для фото и отдыха (смотровая «Шатджатмаз», площадка «Высота 2020»)
9:30–10:30 — скалы и панорамы
10:30–12:00 — спуск к подножию Эльбруса, долина сусликов
12:00–13:00 — обед в проверенном месте
13:00–14:30 — водопады Джилы-Су
14:30–15:30 — источники Джилы-Су
15:30–17:00 — обратная дорога
17:00 — прибытие в Ессентуки

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике с кондиционером
  • Экологические сборы (~650 ₽ за чел.) и обед (~700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими. Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями. Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
Мне очень понравился этот тур! Я хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Исмаилу и настоятельно рекомендую всем, кто планирует поездку, обратиться именно к нему.

Исмаил показывал нам места, о которых мало
кто знает, где мы могли наслаждаться живописными видами на Эльбрус, оставаясь наедине с природой. Поездка была тщательно спланирована, она заняла больше времени, чем у других гидов, но это позволило нам насладиться каждым мгновением без спешки!

Т
Экскурсией очень довольны. В основном благодаря водителю. Джамал очень пунктуален, доброжелателен, внимателен, учитывал все пожелания нашей группы, помогал со съемкой. Отличный водитель- на такой сложной трассе нам было совсем не
страшно с таким профессионалом. В этом плане одни положительные эмоции. Огромное спасибо!
Не могу сказать то же об организаторе экскурсии. В описании указано, что экскурсия проводится на а/м Тойота с кондиционером, доплаты по локациям 300р. Информация не соответствует действительности. По а/м сообщили накануне, что джип Патриот. Доплаты получаются гораздо больше. Нужно все детально уточнять перед поездкой и быть готовым к несоответствиям:(

Ответ организатора:
Большое спасибо за подробный отзыв!

Мы очень рады, что вы остались довольны работой водителя Джамала — обязательно передадим ему вашу благодарность.
Приятно слышать, что благодаря его профессионализму поездка прошла комфортно и безопасно.

Приносим искренние извинения за возникшие неудобства с организацией экскурсии. Мы обязательно проверим информацию, указанную в описании тура, и разберёмся, почему произошли расхождения с фактическими условиями: типом автомобиля и суммой доплат. Ваши замечания помогут нам улучшить сервис и избежать подобных ситуаций в будущем.

Благодарим, что поделились опытом — это действительно важно для нас.

Благодарим что выбрали нас!!! У нас ещё много интересных экскурсий, будем рады новой встречи!!!

3990 ₽ за человека