В древности Ингушетию называли страной башен, и это не случайно. Башенные комплексы Эрзи, Эгикал и Вовнушки составляют главное архитектурное наследие республики.
Посетители увидят боевые, полубоевые и жилые башни, а также таинственный
Посетители увидят боевые, полубоевые и жилые башни, а также таинственный
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные башенные комплексы
- 🏞️ Потрясающие природные виды
- 🚗 Комфортабельные внедорожники
- 📜 Интересные исторические факты
- ⛪ Загадочный христианский храм
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для поездки в Горную Ингушетию - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для посещения башенных комплексов и природных достопримечательностей. Вы сможете насладиться видами и комфортно путешествовать по маршруту.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Тхаба-Ерды
Описание экскурсии
- Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Вы увидите восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг них — каменные оборонительные стены.
- Башенный комплекс Эгикал на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. До середины 20 века здесь жили люди. На данный момент сохранилось более ста различных построек.
- Вовнушки — один из самых ярких башенных комплексов Ингушетии. Две из трёх его башен стоят на вершине одной скалы, а ещё одна — на противоположной горе. Башни выглядят как естественное продолжение скал.
- Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь. О существовании на мусульманском Северном Кавказе древнего христианского храма в Европе узнали лишь в конце 18 века.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, иначе вас не пустят в Горную Ингушетию пограничники.
- Поездка проходит на комфортабельных 6-местных внедорожниках или минивэнах на 7-8 мест.
- Дополнительно оплачивается вход в заповедник (160 руб. /чел.) и обед в кафе.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Шикарные виды, закватывающие дух горы, древняя архитектура. Гид Денис мастер своего дела, старается сделать все ради того, чтобы туристу было хорошо. Вёл качественный рассказ, много интересных фактов из истории республик, народов. Внимателен к деталям, к клиентам относится с уважением. Денису с уважением пожать руку за качественное выполнение работы 🤝
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А
Хотелось бы сказать спасибо гиду Борису за чудесную экскурсию в Горную Ингушетию 21 июля 2024 года. Отличное знание своего дела, интересные рассказы и истории, классные навыки вождения позволили насладиться экскурсией. 10 из 10.
Единственное, что немного огорчило в поездке-это то, что с нами была семья с ребенком, которого не могли родители даже угомонить.
Единственное, что немного огорчило в поездке-это то, что с нами была семья с ребенком, которого не могли родители даже угомонить.
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А
Отличная поездка с лучшим гидом-водителем Родионом. Рассказывать не буду. Это просто надо посмотреть самим.
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