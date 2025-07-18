В древности Ингушетию называли страной башен, и это не случайно. Башенные комплексы Эрзи, Эгикал и Вовнушки составляют главное архитектурное наследие республики.Посетители увидят боевые, полубоевые и жилые башни, а также таинственный

христианский храм Тхаба-Ерды. Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках или минивэнах. Важно помнить о паспортах и свидетельствах о рождении для детей. Экскурсию проведет опытный гид, который расскажет увлекательные истории и легенды Ингушетии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для поездки в Горную Ингушетию - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для посещения башенных комплексов и природных достопримечательностей. Вы сможете насладиться видами и комфортно путешествовать по маршруту.

Сейчас август — это идеальное время.