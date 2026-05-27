Бештау – самая красивая и самая высокая (1401 метр) среди гор-лакколитов на Кавказских Минеральных Водах. Бештау – топоним тюркского происхождения и означает пять гор (беш – пять и тау – гора). Каждая вершина имеет свое название – это: Большой Тау – главная вершина в форме четырёхгранной пирамиды, Малый Тау, Лисий нос, Лохматая и Козьи скалы. Помимо необычайной красоты, гора примечательна ещё и тем, что расположена на территории красивейшего Бештаугорского заказника, с богатым видовым разнообразием растений и деревьев (1587 видов). Фауна заказника насчитывает 167 видов позвоночных животных: 7 видов амфибий, 10 видов рептилий, 102 вида птиц и 48 видов млекопитающих. Бештау – гора, где до 1975 года велась выработка урановых месторождений. Внутри горы сохранились, сотни метров штолен. Также между Большим Тау и Козьими скалами, сохранился легендарный “Храм солнца”, где люди, увлекающиеся различного рода энергопрактиками, чувствуют место невиданной силы. У подножия горы находиться находиться Успенский Второафонский мужской монастырь. В общем, здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное и познавательное. Но большинство же поднимается на Бештау, чтобы лицезреть потрясающие виды, открывающиеся с вершины на живописные окрестности и города КМВ.
Организационные детали
Я заберу вас в Ессентуках и выедем в город Лермонтов. Подъем будем осуществлять со стороны Лермонтова по наиболее лёгкому маршруту. По лесистой части горы дойдем до седловины горы и затем поднимемся на главную вершину – Большой тау. Если будут силы и желание можем также посетить “Храм солнца”. По времени экскурсия с дорогой из Ессентуков и обратно займет около 5 часов. Маршрут не сложный и подходит для всех. При себе иметь удобную обувь, литр воды на человека, средства от загара и кепку о солнца. Экскурсия проводиться только в хорошую погоду.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ессентуках
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1125 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии.
организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям.
Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.
