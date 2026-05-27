Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Бештау – самая красивая и самая высокая (1401 метр) среди гор-лакколитов на Кавказских Минеральных Водах. Бештау – топоним тюркского происхождения и означает пять гор (беш – пять и тау – гора). Каждая вершина имеет свое название – это: Большой Тау – главная вершина в форме четырёхгранной пирамиды, Малый Тау, Лисий нос, Лохматая и Козьи скалы.

Помимо необычайной красоты, гора примечательна ещё и тем, что расположена на территории красивейшего Бештаугорского заказника, с богатым видовым разнообразием растений и деревьев (1587 видов). Фауна заказника насчитывает 167 видов позвоночных животных: 7 видов амфибий, 10 видов рептилий, 102 вида птиц и 48 видов млекопитающих.

Бештау – гора, где до 1975 года велась выработка урановых месторождений. Внутри горы сохранились, сотни метров штолен.

Также между Большим Тау и Козьими скалами, сохранился легендарный “Храм солнца”, где люди, увлекающиеся различного рода энергопрактиками, чувствуют место невиданной силы.

У подножия горы находиться находиться Успенский Второафонский мужской монастырь.

В общем, здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное и познавательное. Но большинство же поднимается на Бештау, чтобы лицезреть потрясающие виды, открывающиеся с вершины на живописные окрестности и города КМВ.

Организационные детали

Я заберу вас в Ессентуках и выедем в город Лермонтов. Подъем будем осуществлять со стороны Лермонтова по наиболее лёгкому маршруту. По лесистой части горы дойдем до седловины горы и затем поднимемся на главную вершину – Большой тау. Если будут силы и желание можем также посетить “Храм солнца”. По времени экскурсия с дорогой из Ессентуков и обратно займет около 5 часов.

Маршрут не сложный и подходит для всех. При себе иметь удобную обувь, литр воды на человека, средства от загара и кепку о солнца. Экскурсия проводиться только в хорошую погоду.