Машук, символ Пятигорска, предлагает захватывающие виды и уникальные возможности для фотосессии. Восхождение на эту гору - не просто прогулка, а настоящее приключение.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏞 Живописные виды на Машуке
- 🌄 Впечатляющий закат
- 🗺 Интересные рассказы гида
- 🎒 Треккинг для всех уровней
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Гора Машук
- Гора Бештау
- Кавказский хребет
- Эльбрус
Описание фото-прогулки
Подъём на вершину Машука
Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске. Буду рад ответить на ваши вопросы. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.
Параметры маршрута
Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.
Организационные детали
- Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала восхождения
- В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)
- Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены.
- Также я могу организовать треккинг для большего количества человек — стоимость уточняйте при бронировании
- За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Летунов
28 авг 2025
Отличный гид Александр, провел по очень живописным местам, везде по фотографировал, фото просто отличные.
Ю
Юлия
14 авг 2025
Всё прошло отлично. Александр провёл нас до верхушки горы Машук. Маршрут подойдёт не всём, есть сложные места, но тем интереснее получились фото. Результатом полностью довольны. Большое спасибо!
