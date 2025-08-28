Машук, символ Пятигорска, предлагает захватывающие виды и уникальные возможности для фотосессии. Восхождение на эту гору - не просто прогулка, а настоящее приключение.На пути к вершине можно насладиться панорамами, узнать о

местных горах и получить профессиональные фотографии. После треккинга участники получают 20-40 обработанных снимков, которые сохранят воспоминания о поездке. Путешествие подходит для людей со средней физической подготовкой и может быть адаптировано для разных групп

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Подъём на вершину Машука

Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске. Буду рад ответить на ваши вопросы. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.

Параметры маршрута

Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.

Организационные детали