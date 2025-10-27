Мои заказы

3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники

Путешествие по Кавказу за один день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники подарят вам незабываемые впечатления и отдых
Эта экскурсия объединяет три уникальных места: символ Кисловодска - гора Кольцо, живописные Медовые водопады и целебные термальные источники.

Гости смогут насладиться природной красотой, узнать легенды о горе, посетить этнографический музей и попробовать местные деликатесы. В завершение дня - релакс в тёплых минеральных водах. Программа насыщена, но комфортна благодаря удобному транспорту и профессиональному гиду
4.7
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  • 🌊 Водопады и термальные источники
  • 🗺️ Интересные легенды и истории
  • 🚐 Комфортный транспорт
  • 🥘 Дегустация местных блюд
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя16
ноя18
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Этнографический музей

Описание экскурсии

Гора Кольцо

Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение.

Водопады в окрестностях Кисловодска

Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы. Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и по желанию прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны. А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины.

Суворовские термальные источники

Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.

Примерный тайминг экскурсии

  • Гора Кольцо — 1 час
  • Дорога до Медовых водопадов — 30 минут
  • Медовые водопады + музей — 2 часа
  • Дорога до источников — 1 час
  • Термальные источники — 1,5 часа

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома
  • Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится
  • Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается:

  • Билет на термальные источники: взрослый — 700 ₽, детский — 350 ₽
  • Зиплайн по желанию — 2000 ₽
  • Вход на Медовые водопады — 200 ₽
  • Питание — от 300 ₽/чел.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 446 туристов
Мы рады приветствовать вас на Северном Кавказе! Меня зовут Оксана — организация туров, бронирование и любые вопросы по маршрутам на мне!:) Мы организуем для вас лучшие экскурсии по самым ярким,
читать дальше

захватывающим дух местам Кавказа! Наши программы — это не просто трансфер из точки А в точку В, они насыщены историей, культурой, кавказским гостеприимством. В нашей команде только опытные гиды, со стажем вождения и знанием своего дела на отлично! Туры осуществляются на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости до 8 человек.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
1
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Путешествовали с Кириллом на Haval.
Все прошло замечательно, Кирилл хорошо рассказывал, аккуратно водил и показывал лучшие локации.
Вкусный обед в уютном кафе.
Завершение- термальные Суворовские источники это впечатление надолго и мне и ребенку.
Спасибо за замечательную экскурсию 26.10.25
Александр
Александр
30 сен 2025
После экскурсии "3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо+Медовые водопады+термальные источники" у нас остались только положительные эмоции, море впечатлений и огромное желание вновь отправиться на какую-нибудь экскурсию с гидом Кириллом!
читать дальше

Экскурсия интересная, насыщенная, прекрасные локации и всё это подкреплено безопасной ездой и увлекательными рассказами гида. Кирилл очень дружелюбный и знающий своё дело гид, прекрасный рассказчик и человек, который всей душой любит свой край и который подарил нам частичку этой любви и тепла! С первых минут экскурсии с ним было просто и душевно, как будто мы знаем друг друга уже 100 лет! А что касается самой экскурсии, то очень приятно было после увлекательной поездки и познавательной части омолодиться в термальных источниках. Это "фишка", или можно сказать "вишенка на торте" есть, как мне кажется, только у этих организаторов. Данную экскурсию и конкретно с гидом Кириллом рекомендую всем!

Д
Денис
21 сен 2025
Это не экскурсия, а трансфер, гида нет.
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Денис. Да, к сожалению, летом была пара недель, в течение которых наш гид, работающий на данном маршруте, находился в
читать дальше

отпуск, в связи с чем нам приходилось привлекать гидов с других маршрутов. Видимо, гид преподносил информацию не так подробно, как Вам того хотелось бы, о чём мы очень сожалеем. Вы оставили отзыв спустя 3 месяца после экскурсии, а потому хотим обратить Ваше внимание на то, что на текущий момент ситуация уже исправлена. Будем рады видеть Вас вновь:)»

Екатерина
Екатерина
5 сен 2025
Огромная благодарность гиду Кириллу! Прекрасная экскурсия, очень все понравилось: гора Кольцо, Медовые водопады - очень приятное место, Суворовские термальные источники. Кирилл замечательно провел экскурсию, очень много было интересной информации, хороший комфортный авто, безопасная езда, никогда не торопил, отвечал на все вопросы. Всем рекомендую!
Я
Яна
4 сен 2025
Всё прошло просто отлично! Гид Кирилл провел экскурсию очень комфортно с точки зрения вождения и познавательно, о каждом месте рассказывал интересную информацию.
Е
Елена
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Кирилл рассказывал не только о достопримечательностях, но и о повседневной жизни и истории города Ессентуки. В процессе переездов между достопримечательностями не давал скучать, поддерживая интересную беседу, дал несколько полезных советов по поводу досуга в КМВ. Хочется ещё дополнительно отметить безопасность и комфорт поездки.
Л
Лазаридис
6 авг 2025
Спасибо нашему гиду и водителю Александру! Тур был хорошим, веселым, комфортным и запоминающимся!
О
Ольга
20 июл 2025
Спасибо нашему гиду Александру! День провели чудесно. С комфортом, на минивэне, приятно беседуя, посетили все указанные локации. Водопады не впечатлили, многолюдно, и как- то грязно. Но искупавшись в Суворовских термальных источниках в отель вернулись уставшие и счастливые)
Екатерина
Екатерина
20 мар 2025
Отличный маршрут для не утомляющей, расслабляющей поездки)
Мы с мужем попали не в лучшую погоду - шёл мокрый снег - но не смотря на это получили огромное удовольствие и от подъёма
читать дальше

на Гору-Кольцо и от сказочных, заснеженных медовых водопадов. К тому из-за погоды других туристов было мало, что тоже скорее плюс)
Завершили поездку посещением Суворовских источников, где отлично расслабились в тёплых бассейнах.
Большое спасибо водитель Александру, очень доброжелательный человек, обо всем рассказывал и давал советы по посещаемым местами)
Однозначно рекомендуем

