Эта экскурсия объединяет три уникальных места: символ Кисловодска - гора Кольцо, живописные Медовые водопады и целебные термальные источники.
Гости смогут насладиться природной красотой, узнать легенды о горе, посетить этнографический музей и попробовать местные деликатесы. В завершение дня - релакс в тёплых минеральных водах. Программа насыщена, но комфортна благодаря удобному транспорту и профессиональному гиду
Гости смогут насладиться природной красотой, узнать легенды о горе, посетить этнографический музей и попробовать местные деликатесы. В завершение дня - релакс в тёплых минеральных водах. Программа насыщена, но комфортна благодаря удобному транспорту и профессиональному гиду
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🌊 Водопады и термальные источники
- 🗺️ Интересные легенды и истории
- 🚐 Комфортный транспорт
- 🥘 Дегустация местных блюд
Что можно увидеть
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Этнографический музей
Описание экскурсии
Гора Кольцо
Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение.
Водопады в окрестностях Кисловодска
Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы. Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и по желанию прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны. А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины.
Суворовские термальные источники
Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.
Примерный тайминг экскурсии
- Гора Кольцо — 1 час
- Дорога до Медовых водопадов — 30 минут
- Медовые водопады + музей — 2 часа
- Дорога до источников — 1 час
- Термальные источники — 1,5 часа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома
- Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится
- Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Билет на термальные источники: взрослый — 700 ₽, детский — 350 ₽
- Зиплайн по желанию — 2000 ₽
- Вход на Медовые водопады — 200 ₽
- Питание — от 300 ₽/чел.
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Ессентуках
Провела экскурсии для 446 туристов
Мы рады приветствовать вас на Северном Кавказе! Меня зовут Оксана — организация туров, бронирование и любые вопросы по маршрутам на мне!:) Мы организуем для вас лучшие экскурсии по самым ярким,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
27 окт 2025
Путешествовали с Кириллом на Haval.
Все прошло замечательно, Кирилл хорошо рассказывал, аккуратно водил и показывал лучшие локации.
Вкусный обед в уютном кафе.
Завершение- термальные Суворовские источники это впечатление надолго и мне и ребенку.
Спасибо за замечательную экскурсию 26.10.25
Все прошло замечательно, Кирилл хорошо рассказывал, аккуратно водил и показывал лучшие локации.
Вкусный обед в уютном кафе.
Завершение- термальные Суворовские источники это впечатление надолго и мне и ребенку.
Спасибо за замечательную экскурсию 26.10.25
Александр
30 сен 2025
После экскурсии "3 в 1 из Ессентуков: гора Кольцо+Медовые водопады+термальные источники" у нас остались только положительные эмоции, море впечатлений и огромное желание вновь отправиться на какую-нибудь экскурсию с гидом Кириллом!
Д
Денис
21 сен 2025
Это не экскурсия, а трансфер, гида нет.
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте, Денис. Да, к сожалению, летом была пара недель, в течение которых наш гид, работающий на данном маршруте, находился в
Екатерина
5 сен 2025
Огромная благодарность гиду Кириллу! Прекрасная экскурсия, очень все понравилось: гора Кольцо, Медовые водопады - очень приятное место, Суворовские термальные источники. Кирилл замечательно провел экскурсию, очень много было интересной информации, хороший комфортный авто, безопасная езда, никогда не торопил, отвечал на все вопросы. Всем рекомендую!
Я
Яна
4 сен 2025
Всё прошло просто отлично! Гид Кирилл провел экскурсию очень комфортно с точки зрения вождения и познавательно, о каждом месте рассказывал интересную информацию.
Е
Елена
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Кирилл рассказывал не только о достопримечательностях, но и о повседневной жизни и истории города Ессентуки. В процессе переездов между достопримечательностями не давал скучать, поддерживая интересную беседу, дал несколько полезных советов по поводу досуга в КМВ. Хочется ещё дополнительно отметить безопасность и комфорт поездки.
Л
Лазаридис
6 авг 2025
Спасибо нашему гиду и водителю Александру! Тур был хорошим, веселым, комфортным и запоминающимся!
О
Ольга
20 июл 2025
Спасибо нашему гиду Александру! День провели чудесно. С комфортом, на минивэне, приятно беседуя, посетили все указанные локации. Водопады не впечатлили, многолюдно, и как- то грязно. Но искупавшись в Суворовских термальных источниках в отель вернулись уставшие и счастливые)
Екатерина
20 мар 2025
Отличный маршрут для не утомляющей, расслабляющей поездки)
Мы с мужем попали не в лучшую погоду - шёл мокрый снег - но не смотря на это получили огромное удовольствие и от подъёма
Мы с мужем попали не в лучшую погоду - шёл мокрый снег - но не смотря на это получили огромное удовольствие и от подъёма
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии из Ессентуков
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков - в сердце Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.