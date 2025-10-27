Эта экскурсия объединяет три уникальных места: символ Кисловодска - гора Кольцо, живописные Медовые водопады и целебные термальные источники. Гости смогут насладиться природной красотой, узнать легенды о горе, посетить этнографический музей и попробовать местные деликатесы. В завершение дня - релакс в тёплых минеральных водах. Программа насыщена, но комфортна благодаря удобному транспорту и профессиональному гиду

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Гора Кольцо

Мы остановимся у горы, которая находится на окраине Кисловодска и считается его символом. Вы рассмотрите природную достопримечательность и услышите легенды о горе, которые передаются из поколения в поколение.

Водопады в окрестностях Кисловодска

Вы увидите несколько водопадов: Жемчужный, Чёртова мельница, Малый и Большой медовый и Девичьи косы. Узнаете, что такое «Тёщины рёбра» и по желанию прокатитесь на самом протяжённом зиплайне страны. А также посетите этнографический музей, продегустируете травяной чай и попробуете аппетитные хычины.

Суворовские термальные источники

Вы посетите два комплекса и 17 бассейнов, которые работают круглый год. В каждом из них вода разного состава, но непременно тёплая. Идеальное место для релакса! Мы расскажем вам о целебном действии минеральной воды и её уникальном составе.

Примерный тайминг экскурсии

Гора Кольцо — 1 час

Дорога до Медовых водопадов — 30 минут

Медовые водопады + музей — 2 часа

Дорога до источников — 1 час

Термальные источники — 1,5 часа

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Tourneo и включает трансфер от и до дома

Выезд возможен из всех городов КМВ — стоимость экскурсии от этого не изменится

Мы не рекомендуем экскурсию детям младше 5 лет и беременным женщинам. При серьёзных заболеваниях сердца и проблемах с давлением лучше воздержаться от купания в термальных источниках

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачивается: