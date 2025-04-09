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Мини-группа
до 7 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе (из Ессентуков)
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:30 и 07:45
Завтра в 07:30
10 апр в 07:30
5200 ₽
6500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия (из Ессентуков)
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Ессентуков - к подножию горы Тихтенген
Полюбоваться красотой природы Кабардино-Балкарии и отправиться на несложный треккинг
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Треккинг и походы»
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