Программа тура по дням
Прибытие. Свободное время
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Верхняя Балкария и горячий источник
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах (за доп. плату).
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село Верхняя Балкария в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике (за доп. плату).
Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.
Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Доп. расходы:
- въезд на территорию термального источника — 500 руб.
- питание на маршруте (завтрак, обед), если тариф с питанием / все питание, если тариф без питания.
Экскурсия в Кисловодский комплекс / города КМВ. Отъезд
ВАРИАНТ I
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.
По программе экскурсии:
- Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;
- обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
- Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка:
- мостик «Дамский каприз»;
- Зеркальный пруд со Стеклянной струей;
- клумба календарь;
- памятник А. С. Пушкину;
- Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову;
- Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный);
- Курортный бульвар;
- Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II
Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).
Выселение из гостиницы до экскурсии.
Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.
По программе экскурсии:
- в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
- в Железноводске прогулка по курортному парку:
- бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
- Пушкинская галерея;
- памятник А. С. Пушкину;
- Славяновский источник;
- Смирновский источник;
- Каскадная лестница.
- в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку:
- мостик «Дамский каприз»;
- Зеркальный пруд и Стеклянная струя;
- памятник А. С. Пушкину;
- клумба Календарь;
- Лермонтовская площадка;
- бюст М. Ю. Лермонтову;
- Главная Нарзанная галерея;
- колоннада.
- обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая);
- в Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки № 17, Грязелечебница им. Семашко.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Отправление домой.
Доп. расходы:
- вход на территорию Медовых водопадов — 200 руб.;
- питание на маршруте (обед), если тариф с питанием / все питание, если тариф без питания.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор, с питанием и без.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, в руб:
- с питанием:
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|33 100
|24 350
|35 650
|25 600
|27 450
|24 350
|22 150
|24 200
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|26 700
|22 050
|29 000
|22 850
|29 100
|26 150
|27 300
|24 150
|20 200
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|25 200
|21 200
|27 700
|22 450
|18 700
- без питания:
|«МАСК»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Делюкс 1-местный
|Делюкс 2-местный
|Полулюкс 1-местный
|Полулюкс 2-местный
|Доп. место
|35 350
|25 350
|36 600
|25 950
|39 150
|27 200
|20 800
|«Бештау»
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 1-местный
|Комфорт 2-местный
|Люкс 2-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|30 350
|21 550
|32 850
|22 850
|24 700
|21 550
|19 400
|21 450
|«Машук»
|Эконом 1-местный
|Эконом 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Стандарт 2-местный
|Комфорт 2-местный
|Комфорт 3-местный
|Семейный 3-местный
|Семейный 4-местный
|Доп. место
|24 850
|20 200
|27 100
|20 950
|27 200
|24 300
|25 400
|22 250
|18 300
|«Наутилус»
|Стандарт 2 кат. 1-местный
|Стандарт 2 кат. 2-местный
|Стандарт 1 кат. 1-местный
|Стандарт 1 кат. 2-местный
|Доп. место
|23 350
|19 300
|25 850
|20 550
|16 800
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:
- «МАСК» – стандарт, делюкс, полулюкс;
- «Бештау» – комфорт, люкс;
- «Машук» – эконом, стандарт;
- «Наутилус» – стандарт 1-й кат.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Бизнес-отель «Маск»
Бизнес‑отель «Маск» открылся 23 апреля 2016 года и предлагает более 100 гостиничных номеров — от категории «стандарт» до апартаментов.
Отель удобно расположен для путешественников на автомобиле, которые хотят познакомиться с красотами Северного Кавказа. Он находится в долине между горами Бештау и Машук — в 7 км от центра Пятигорска и в 8 км от Железноводска. Благодаря высокой транспортной доступности гости без затруднений добираются до любых городов Кавказских Минеральных Вод, аэропорта Минеральных Вод и железнодорожного вокзала.
Ежедневно в ресторане с 07:30 до 11:00 для гостей отеля подается завтрак по системе Шведский стол.
Современная спа-зона представляет собой хаммам и отдельный массажный кабинет со спа-услугами и большим выбором видов массажа. Для гостей отеля действует салон красоты. Здесь представлен широкий спектр услуг, среди которых: маникюр и педикюр, все виды услуг стилистов-парикмахеров.
Тренажерный зал отеля оснащен профессиональным оборудованием. Для всех гостей свободный вход. На шестом этаже расположена детская игровая комната для самых маленьких гостей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, если выбран тариф с питанием: 1-й день - ужин2-й день - ужин3-й день - завтрак
- Экскурсионная программа:1-й день: заселение в гостиницу2-й день: Верхняя Балкария3-й день: выселение из гостиницы, Кисловодский комплекс / 4 города КМВ
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
- Трансфер из аэропорта/вокзала в отель или обратно
- Питание, не указанное в программе тура (завтрак во 2-й день, обеды) и все питание, если выбран тариф без питания
- Въезд на территорию термального источника - 500 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальные принадлежности;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут начинаться экскурсии в туре?
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.
Каждый день, накануне экскурсии, после 20:00 туристы будут получать на WhatsApp оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки.
Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания:
- гостиница «БЕШТАУ» – посадка у гостиницы Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «МАСК» – посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Может ли измениться программа?
В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.