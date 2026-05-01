Кавказ за два дня: Верхняя Балкария и регион КМВ

Насыщенное путешествие по живописным уголкам Кавказа: вы увидите Чегемское ущелье и знаменитые водопады, прогуляетесь вдоль горной реки, исследуете древние башни Верхней Балкарии, посетите смотровую площадку над Черекской тесниной и Голубое
озеро. По желанию сможете отдохнуть в горячих источниках Аушигера.

Также будет день, программу которого вы выберете сами: отправитесь изучать Кисловодск с Медовыми водопадами и горой Кольцо или проедете сразу по четырем курортам Кавказских Минеральных Вод, увидите невероятное озеро Провал и место дуэли Михаила Лермонтова.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободное время

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

2 день

Верхняя Балкария и горячий источник

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 06:50.

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах (за доп. плату).

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село Верхняя Балкария в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике (за доп. плату).

Возвращение в гостиницу ~ в 19:00-19:30.

Ужин в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Доп. расходы:

  • въезд на территорию термального источника — 500 руб.
  • питание на маршруте (завтрак, обед), если тариф с питанием / все питание, если тариф без питания.
3 день

Экскурсия в Кисловодский комплекс / города КМВ. Отъезд

ВАРИАНТ I

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» ~ в 08:20.

По программе экскурсии:

  • Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;
  • обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
  • Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка:
    • мостик «Дамский каприз»;
    • Зеркальный пруд со Стеклянной струей;
    • клумба календарь;
    • памятник А. С. Пушкину;
    • Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову;
    • Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный);
    • Курортный бульвар;
    • Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

ВАРИАНТ II

Завтрак в гостинице (если выбран тариф с питанием).

Выселение из гостиницы до экскурсии.

Экскурсия «Города КМВ» ~ в 09:00.

По программе экскурсии:

  • в Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова;
  • в Железноводске прогулка по курортному парку:
    • бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана);
    • Пушкинская галерея;
    • памятник А. С. Пушкину;
    • Славяновский источник;
    • Смирновский источник;
    • Каскадная лестница.
  • в Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку:
    • мостик «Дамский каприз»;
    • Зеркальный пруд и Стеклянная струя;
    • памятник А. С. Пушкину;
    • клумба Календарь;
    • Лермонтовская площадка;
    • бюст М. Ю. Лермонтову;
    • Главная Нарзанная галерея;
    • колоннада.
  • обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая);
  • в Ессентуках остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки № 4 и Ессентуки № 17, Грязелечебница им. Семашко.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Отправление домой.

Доп. расходы:

  • вход на территорию Медовых водопадов — 200 руб.;
  • питание на маршруте (обед), если тариф с питанием / все питание, если тариф без питания.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор, с питанием и без.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и питания, в руб:

  • с питанием:
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный Доп. место
33 10024 35035 65025 60027 45024 35022 150 24 200
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
26 70022 05029 00022 85029 10026 15027 30024 15020 200
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
25 20021 20027 70022 450 18 700
  • без питания:
«МАСК»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйДелюкс 1-местныйДелюкс 2-местныйПолулюкс 1-местныйПолулюкс 2-местный Доп. место
35 35025 35036 60025 95039 15027 200 20 800
«Бештау»Стандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 1-местныйКомфорт 2-местныйЛюкс 2-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местный Доп. место
30 35021 55032 85022 85024 70021 55019 400 21 450
«Машук»Эконом 1-местныйЭконом 2-местныйСтандарт 1-местныйСтандарт 2-местныйКомфорт 2-местныйКомфорт 3-местныйСемейный 3-местныйСемейный 4-местныйДоп. место
24 85020 20027 10020 95027 20024 30025 40022 25018 300
«Наутилус»Стандарт 2 кат. 1-местныйСтандарт 2 кат. 2-местныйСтандарт 1 кат. 1-местныйСтандарт 1 кат. 2-местный Доп. место
23 35019 30025 85020 550 16 800

Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить ТОЛЬКО при двухместном размещении в номерах в следующих гостиницах:

  • «МАСК» – стандарт, делюкс, полулюкс;
  • «Бештау» – комфорт, люкс;
  • «Машук» – эконом, стандарт;
  • «Наутилус» – стандарт 1-й кат.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.

Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.

Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.

На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».

В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Наутилус»

2 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Бизнес-отель «Маск»

2 ночи

Бизнес‑отель «Маск» открылся 23 апреля 2016 года и предлагает более 100 гостиничных номеров — от категории «стандарт» до апартаментов.

Отель удобно расположен для путешественников на автомобиле, которые хотят познакомиться с красотами Северного Кавказа. Он находится в долине между горами Бештау и Машук — в 7 км от центра Пятигорска и в 8 км от Железноводска. Благодаря высокой транспортной доступности гости без затруднений добираются до любых городов Кавказских Минеральных Вод, аэропорта Минеральных Вод и железнодорожного вокзала.

Ежедневно в ресторане с 07:30 до 11:00 для гостей отеля подается завтрак по системе Шведский стол.

Современная спа-зона представляет собой хаммам и отдельный массажный кабинет со спа-услугами и большим выбором видов массажа. Для гостей отеля действует салон красоты. Здесь представлен широкий спектр услуг, среди которых: маникюр и педикюр, все виды услуг стилистов-парикмахеров.

Тренажерный зал отеля оснащен профессиональным оборудованием. Для всех гостей свободный вход. На шестом этаже расположена детская игровая комната для самых маленьких гостей.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, если выбран тариф с питанием: 1-й день - ужин2-й день - ужин3-й день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Такси от Минеральных Вод до Пятигорска и обратно
  • Трансфер из аэропорта/вокзала в отель или обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (завтрак во 2-й день, обеды) и все питание, если выбран тариф без питания
  • Въезд на территорию термального источника - 500 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • удобная обувь (для гор желательно закрытая);
  • теплые вещи (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальные принадлежности;
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут начинаться экскурсии в туре?

В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена. Со всеми туристами перед приездом созванивается менеджер для уточнения всех деталей тура.

Каждый день, накануне экскурсии, после 20:00 туристы будут получать на WhatsApp оповещение: номер автобуса, телефон экскурсовода и точное время посадки.

Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания:

  • гостиница «БЕШТАУ» – посадка у гостиницы Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «МАСК» – посадка у гостиницы Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
  • гостиница «МАШУК» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «НАУТИЛУС» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Важно! Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Может ли измениться программа?

В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов, экскурсии могут быть заменены на равноценные. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Ессентуков

