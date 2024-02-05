Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Неспешные и познавательные экскурсии в курортных городах Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться горными ущельями, водопадами, видами легендарного Эльбруса, сделают ваше путешествие особенным.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд в Кисловодск. Пешая экскурсия по Курортному парку
Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт до 12:00.
12:30 групповой трансфер в Кисловодск, встреча на выходе из зала прилета.
Трансфер в Кисловодск, в пути 1-1.5 часа в зависимости от дорожной ситуации.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле «Ария».
Расчетный час в отеле после 15:00.
Курортный сбор 100 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.
14:00 Начало программы в Кисловодске.
Точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.
Обед в кафе, знакомство с группой.
После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест. Курортный парк прекрасен во все времена года.
Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.
Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Окончание экскурсии.
Возращение в гостиницу самостоятельно.
Отдых, свободное время.
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
- Визит центр – интерактивная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.
Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
Стоимость билетов: 250 руб. /взр., 150 руб. /детский билет.
Экскурсия длится около 30 мин.
Авто-пешая экскурсия в Карачаево-Черкесию
Завтрак в отеле.
Отправление загород в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево- Черкессии.
Путевая информация.
Первая наша остановка у природного памятника — гора Кольцо, где можно увидеть Кисловодск с высоты птичьего полёта.
Следующая наша остановка – Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи домашнего производства, урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости.
Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут).
Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня — Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых.
Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн — скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (доп. плата от 1800 рублей с человека).
Поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата 550 рублей, входной билет, оплата гиду на месте).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.
18:00 - ориентировочное время возвращение в Кисловодск.
Экскурсия на Домбай
Завтрак сухпаек.
Сегодня Вы отправитесь в горы Домбай — в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта.
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал — тот Кавказа не видал!».
Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире.
Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда.
По прибытию на курорт на нескольких очередях канатной дороги вы подниметесь к самым облакам, в царство белоснежных горных вершин (доплата от 1900 руб. /чел).
Обед на курорте самостоятельно.
Посещение национального рынка.
Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия в Ессентуки. Боргустанская станица
Завтрак в отеле.
Продолжение экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод, сегодня Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса. Христа высотой 20 метров
Обед в кафе города.
Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.
В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.
Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.
Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение — национальная казачья кухня!
За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.
Но главное «блюдо» вечера — возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин самостоятельно.
Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск и Железноводск
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе — Пятигорска.
Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Экскурсия в музей-усадьбу М. Ю. Лермонтова (домик Лермонтова).
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб. /чел.), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Программу продолжит посещение города Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Возвращение в Кисловодск после 17:00.
Ужин самостоятельно.
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
Цена программы на человека,
рублей
|Ария 4* номер стандарт, завтрак
|66800
|Ария 4* одноместное размещение стандарт, завтрак
|90370
Номера не предусматривают дополнительные места, трехместное размещение - по запросу
Заселение в отель по фамилии. Расчетный час в отеле после 15:00.
Варианты проживания
Ария 4*
Отель «АРИЯ» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край.
Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон.
Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар.
Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Неподалеку находятся смотровая площадка.
Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - отель
- Групповой трансфер - ж/д вокзал Кисловодска - отель
- Транспортные услуги по программе тура
- Размещение в отеле Ария 4* 5 ночей, завтраки в отеле
- Услуги местных гидов
- Входные билеты в домик Лермонтова, институт механотерапии
- Эко-сборы по программе
- Питание по программе тура: 4 обеда, угощение у казаков
- Экскурсии по программе: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Домбай, Казачье подворье, Медовые водопады, гора Кольцо
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Индивидуальные трансферы: Аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт - 2500 рублей за машину 2-4 человека
- Канатная дорога «Машук» - 400 руб. /чел
- Входной билет в термальный источник - 550 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /сутки с человека
- Дополнительные ночи в отелях
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- шапка, перчатки, пуховик (можно в прокат), куртка горнолыжная (можно в прокат), флисовая кофта или поларова;
- шерстяное термобелье или теплые рейтузы и шерстяная водолазка(кофта);
- ботинки зимние не промакаемые с хорошим протектором;
- носки теплые – желательно треккинговые;
- штаны с утеплителем, можно горнолыжные (влаго-ветро защитные);
- солнцезащитные очки, треккинговые палки (можно в прокат);
- аптечка индивидуальная, солнцезащитный крем фактор не меньше 30.
Для посещения термального комплекса: купальник, резиновые тапочки, полотенце.
Посещение музеев, термальных источников и канатных дорог на программе будет завесить от графика работы объектов.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на выходе из зала прилета. Групповой трансфер в 12:00 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя).
Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 11.00, контакты по встрече передаются перед заездом.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда).
Проводы
В день выезда трансфер организовывается самостоятельно в аэропорт или на ж/д вокзал.
Что такое курортный сбор?
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 50 руб. /сутки с человека.
Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются: участники ВОВ; лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона). Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
По данным прогноза погода в январе хорошая и туристический сезон в разгаре. В этот зимний месяц cредняя температура окружающей среды 0.6 днем и примерно -5.6 ночью. Иногда идут дожди, примерно 8 дней за месяц.
Ясных дней становится больше.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидка для детей?
Скидки на основные места для детей до 12 лет - 5%
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
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