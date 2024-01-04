3 день

Медовые водопады - Кисловодск

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом, экскурсия на Медовые водопады.

И хотя они расположены всего в 45 минутах езды от города, это уже территория Карачаево-Черкесии.

По дороге вы остановитесь у природного памятника — горы Кольцо, а также посетите Чайный домик.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 руб. /30 минут).

Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Прогулка по территории, отдых.

Обед в кафе.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за доп. плату).

Зиплайн — скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 200 руб. /чел).

Следующим пунктом программы станет Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.

Вас ждёт прогулка по Кисловодскому национальному парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады, мостика «Дамский каприз» и Зеркального пруда, куда непременно нужно кинуть монетку, чтобы вернуться, и других достопримечательностей.

Возвращение в Пятигорск.

Вечером мы приглашаем вас на банкет в отеле или кафе города (услуга за дополнительную плату) – он начнется в 20:00 и закончится, по традиции, только под утро.

В новогодней программе вас ждут танцы, музыка, конкурсы, ну и, конечно, замечательные ведущие — самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка!

А главным украшением вашего праздника станет прекрасный банкетный стол!

В полночь, загадав самые сокровенные желания под бой курантов и залпы праздничного фейерверка, вы вступите в Новый 2025 год, счастливые и полные сил и новых надежд!