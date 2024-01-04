Программа тура по дням
Прибытие. Пятигорск и Суворовские термы
Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер.
Прибытие в отель «Бештау» 3*.
Вещи оставляем в камере хранения отеля.
Расчетный час в отеле после 14:00. Размещение в отеле после экскурсионной программы, согласно вашему бронированию.
Курортный сбор оплачивается на месте при заселении.
Обед.
Гид вам расскажет о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска – итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци.
Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами: Николаевские (ныне Лермонтовские) ванны; знаменитый «Грот Дианы»; каменную ротонду с восемью колоннами – «Эолову арфу», откуда по вечерам доносятся нежные звуки музыки; широкий бульвар, ныне именуемый «Цветник», ставший в свое время излюбленным местом гуляний «курортной публики» — на территории его находится также знаменитая скульптура Орла.
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доп. плата), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
19:00 Поездка на Суворовские термальные источники (доп. плата).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Завтрак в отеле (сухой паек).
07:00 Отправление на экскурсию.
Трансфер на поляну Азау, в пути 3,5 часа.
Подъем канатными дорогами на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м.
Гора знаменита своими ледниками, питающими горные реки, минеральными источниками, бьющими у подножия, и завораживающими видами. Немногие горы вулканического происхождения превосходят по высоте «российское чудо».
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м).
Начиная с высоты 3500 метров над уровнем моря, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за доп. плату).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
20:00Ориентировочное время возвращения в Пятигорск.
Медовые водопады - Кисловодск
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом, экскурсия на Медовые водопады.
И хотя они расположены всего в 45 минутах езды от города, это уже территория Карачаево-Черкесии.
По дороге вы остановитесь у природного памятника — горы Кольцо, а также посетите Чайный домик.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 руб. /30 минут).
Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых.
Обед в кафе.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за доп. плату).
Зиплайн — скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 200 руб. /чел).
Следующим пунктом программы станет Кисловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.
Вас ждёт прогулка по Кисловодскому национальному парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады, мостика «Дамский каприз» и Зеркального пруда, куда непременно нужно кинуть монетку, чтобы вернуться, и других достопримечательностей.
Возвращение в Пятигорск.
Вечером мы приглашаем вас на банкет в отеле или кафе города (услуга за дополнительную плату) – он начнется в 20:00 и закончится, по традиции, только под утро.
В новогодней программе вас ждут танцы, музыка, конкурсы, ну и, конечно, замечательные ведущие — самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка!
А главным украшением вашего праздника станет прекрасный банкетный стол!
В полночь, загадав самые сокровенные желания под бой курантов и залпы праздничного фейерверка, вы вступите в Новый 2025 год, счастливые и полные сил и новых надежд!
Свободный день. Пятигорск
Завтрак в отеле.
Этот день каждый сможет провести так, как пожелает – никаких рамок и ограничений!
В первый день Нового года у вас есть возможность отправиться на прогулку по городу, побродить по аллеям празднично украшенных скверов и парков, насладиться спокойствием и такой особенной атмосферой, царящими вокруг.
Вы можете отправиться к целебным источникам и вдоволь напиться минеральной воды, столь полезной для здоровья.
И, конечно, не забудьте отведать разнообразные яства кавказских народов в многочисленных кафе и ресторанах города.
Ессентуки - Железноводск. Отъезд
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом.
Продолжение экскурсионной программы по городам КМВ.
Вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
Пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Обед в кафе города.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод — Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как- бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из источников (Смирновско-Славяновские воды).
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал к рейсам после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Бештау» 4* (г. Пятигорск).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница Бештау 3*
|2-местное
|1-местное
|Доп. место (кресло) ребенок до 15/16 лет
|номер стандарт
|59 800
|83 900
|-
|номер комфорт
|62 600
|89 500
|44 700 / 48 600
Скидка детям до 12 лет на основном месте – 5%.
Варианты проживания
Бештау
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау. В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами. При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски. Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды можно доехать за 30 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле «Бештау» (4 ночи)
- Питание: завтраки в отеле, 3 обеда (комплекс)
- Групповой трансферы аэропорт (ж/д) - гостиница - аэропорт (ж/д)
- Транспортные услуги по программе
- Обзорные экскурсии: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Медовые водопады, Эльбрус
- Билет на канатную дорогу Азау
- Поездка на термальный источник Суворовский (без входных билетов)
- Комплимент от отеля: посещение спортклуба с 07:00 до 10:00
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Подъем по канатной дороге на г. Машук - 450 руб
- Дополнительные услуги на местах размещения
- 1-местное размещение
- Поднос багажа
- Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины, новогодний банкет)
- Заказ дополнительных экскурсий
- Индивидуальные трансферы
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Входной билет в термальный источник «Суворовский» - 650 руб
- Дополнительные сутки в отеле: номер стандарт - 8 600 руб., номер комфорт - 9 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- шапка, перчатки, пуховик (можно в прокат), куртка горнолыжная (можно в прокат), флисовая кофта или поларова;
- шерстяное термобелье или теплые рейтузы и шерстяная водолазка(кофта);
- ботинки зимние не промакаемые с хорошим протектором;
- носки теплые – желательно треккинговые;
- штаны с утеплителем, можно горнолыжные (влаго-ветро защитные);
- солнцезащитные очки, треккинговые палки (можно в прокат);
- аптечка индивидуальная, солнцезащитный крем фактор не меньше 30.
Для посещения термального комплекса: купальник, резиновые тапочки, полотенце.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча: прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00. Групповой трансфер.
Проводы: трансфер в аэропорт или ж/д вокзал к рейсам после 18:00.
Расчетный час заезд в 14:00 выезд в 12:00.
Что такое курортный сбор?
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 100 руб/сутки с человека.
Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются: участники ВОВ; лица, удостоенные звания Герой Советского Союза или Герой РФ; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалиды 1 и 2 групп и некоторые другие (полный список Вы можете найти в Статье 7 Федерального закона). Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
По данным прогноза погода в Эльбрусе в январе хорошая и туристический сезон в разгаре. В этот зимний месяц cредняя температура окружающей среды 0.6 днем и примерно -5.6 ночью. Иногда идут дожди, примерно 8 дней за месяц. Ясных дней становится больше.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 12 лет на основном месте – 5%
Может ли программа быть изменена?
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Хочу поблагодарить вас за замечательный отдых в Пятигорске!!!
Отличная программа, офигенный гид Роман!!!
Супер организация всех дней пребывания!!!
С Новым годом всю вашу команду 🎄🍾🍾🎊
Процветания и благополучия каждому 🤩👋