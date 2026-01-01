1 день

Вторник. Прибытие. Экскурсионная прогулка по Пятигорску

Прибытие на КМВ (железнодорожный вокзал г. Пятигорска или аэропорт Минеральных Вод).

Трансфер до гостиницы (самостоятельно или за дополнительную плату). Размещение в гостинице.

Встреча с гидом в 14:00 у входа в Провал. От ж/д вокзала и от парка “Цветник” до Провала можно добраться автобусом №1.

Экскурсионная прогулка по г. Пятигорску до 17:30.

Вам покажут феноменальное явление природы — подземное озеро-колодец карстово-тектонического происхождения. Когда в это глубокое сероводородное озерцо через воронку-кратер проникают солнечные лучи, озеро "играет" голубовато-бирюзовыми цветами.

Туристы очень любят фотографироваться со львами, охраняющими вход в пещеру.

Радует жителей и гостей Пятигорска и скульптура Остапа Бендера —"великого комбинатора", героя романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Он, как и прежде, продаёт билеты в Провал.

Затем Вас проведут к беседке Эолова Арфа, построенной в первой трети XIX-го века, откуда Вы полюбуетесь подковообразной Горячеводской долиной. Спуститесь к Гроту Лермонтова — месту съёмок культовой советской комедии "12 стульев".

Увидите Елизаветинскую (она же – Академическая) галерею, которая стала местом действия нескольких важных сцен романа "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова.

"Пойду к Елисаветинскому источнику, там, говорят, утром собирается все водяное общество…" — так передает поэт Лермонтов атмосферу того времени.

Именно около Елизаветинского источника познакомились Грушницкий и Княжна Мери. Перечитав главу "Княжна Мэри" бессмертного романа, Вы узнаете многие места Пятигорска.

Вы прогуляетесь по отрогам горы Горячей, на которой увидите Китайскую беседку и главный символ КМВ — скульптуру "Орёл, терзающий змею".

Постепенно теряя высоту, спуститесь в парк “Цветник”, который возник в 1828 году на болотах из горячей серной воды. Здесь другие достопримечательности Пятигорска:

грот Дианы — богини охоты, покровительницы лесов и животных;

изящная,"воздушная" Лермонтовская галерея ;

; Ермоловские ванны;

здание бывшей гостиницы "Бристоль";

кондитерская Гукасова;

дом Самуила Уптона, которого по совету графа Воронцова назначили главным архитектором Кавказских Минеральных вод.

Вы увидите историческое здание, в котором сейчас располагается НИИ Курортологии. Увидите главный храм Пятигорска — возрождённый Спасский Кафедральный Собор и первый памятник Михаилу Лермонтову.

Экскурсоводы расскажут вам местные истории курортного города, которые не найдёте на просторах Интернета. Экскурсия очень увлекательная, одинаково интересная и школьникам, и взрослым.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время.

