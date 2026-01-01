Вас встретит уютный Пятигорск с загадочным озером Провалом и местами, вдохновлявшими Михаила Лермонтова.
Кисловодск очарует изящной архитектурой, знаменитым
Программа тура по дням
Вторник. Прибытие. Экскурсионная прогулка по Пятигорску
Прибытие на КМВ (железнодорожный вокзал г. Пятигорска или аэропорт Минеральных Вод).
Трансфер до гостиницы (самостоятельно или за дополнительную плату). Размещение в гостинице.
Встреча с гидом в 14:00 у входа в Провал. От ж/д вокзала и от парка “Цветник” до Провала можно добраться автобусом №1.
Экскурсионная прогулка по г. Пятигорску до 17:30.
Вам покажут феноменальное явление природы — подземное озеро-колодец карстово-тектонического происхождения. Когда в это глубокое сероводородное озерцо через воронку-кратер проникают солнечные лучи, озеро "играет" голубовато-бирюзовыми цветами.
Туристы очень любят фотографироваться со львами, охраняющими вход в пещеру.
Радует жителей и гостей Пятигорска и скульптура Остапа Бендера —"великого комбинатора", героя романа Ильфа и Петрова "12 стульев". Он, как и прежде, продаёт билеты в Провал.
Затем Вас проведут к беседке Эолова Арфа, построенной в первой трети XIX-го века, откуда Вы полюбуетесь подковообразной Горячеводской долиной. Спуститесь к Гроту Лермонтова — месту съёмок культовой советской комедии "12 стульев".
Увидите Елизаветинскую (она же – Академическая) галерею, которая стала местом действия нескольких важных сцен романа "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова.
"Пойду к Елисаветинскому источнику, там, говорят, утром собирается все водяное общество…" — так передает поэт Лермонтов атмосферу того времени.
Именно около Елизаветинского источника познакомились Грушницкий и Княжна Мери. Перечитав главу "Княжна Мэри" бессмертного романа, Вы узнаете многие места Пятигорска.
Вы прогуляетесь по отрогам горы Горячей, на которой увидите Китайскую беседку и главный символ КМВ — скульптуру "Орёл, терзающий змею".
Постепенно теряя высоту, спуститесь в парк “Цветник”, который возник в 1828 году на болотах из горячей серной воды. Здесь другие достопримечательности Пятигорска:
- грот Дианы — богини охоты, покровительницы лесов и животных;
- изящная,"воздушная" Лермонтовская галерея;
- Ермоловские ванны;
- здание бывшей гостиницы "Бристоль";
- кондитерская Гукасова;
- дом Самуила Уптона, которого по совету графа Воронцова назначили главным архитектором Кавказских Минеральных вод.
Вы увидите историческое здание, в котором сейчас располагается НИИ Курортологии. Увидите главный храм Пятигорска — возрождённый Спасский Кафедральный Собор и первый памятник Михаилу Лермонтову.
Экскурсоводы расскажут вам местные истории курортного города, которые не найдёте на просторах Интернета. Экскурсия очень увлекательная, одинаково интересная и школьникам, и взрослым.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Среда. Экскурсионная прогулка по г. Кисловодску
Завтрак в гостинице проживания.
Самостоятельное прибытие в г. Кисловодск.
13:50 Встреча с гидом у ж/д вокзала.
Экскурсионная прогулка по городу-курорту.
Неспешная прогулка начинается с Курортного бульвара, к которому Вы спуститесь после вокзала.
Кисловодск часто сравнивают с курортом Карловы Вары, и Вы поймёте, почему. Уголок Европы с кавказским колоритом порадует красивыми зданиями, построенными зодчими XIX- начала XX веков.
Здание, мимо которого никто не проходит, не остановившись, чтобы полюбоваться, — это Главные Нарзанные Ванны, построенные в 1903 г. по проекту А. Н. Клепинина.
Своей красотой, богатыми элементами декора в виде индийских башенок, майоликовых панно с экзотическими птицами, с мавританскими балкончиками, это здание не уступит настоящим восточным дворцам.
А в здании Нарзанной галереи, которое напоминает средневековой рыцарский замок, Вы увидите "первоисточник молодости" — «холодный кипяток», упрятанный под стеклянный колпак. Общий, сульфатный или доломитный? Какой Вам понравится больше?
Из здания галереи вы попадёте на Лермонтовскую площадку, на первом ярусе которой за решёткой в глубокой нише сидит обиженный Демон, а второй ярус украшает барельеф великого поэта.
О дате и даже точном времени пребывания в Кисловодске вам напомнит Цветочный календарь, у которого всегда получаются красивые фотографии.
Гордостью Кисловодска является его Курортный парк, который в 2016 года получил статус Национального парка России.
Первый парк курорта, заложенный по указанию генерала А. П. Ермолова на голых скалах в 1823 г., в настоящее время занимает обширную территорию — 965,79 га. Это самый большой парк Европы, с уникальной коллекцией деревьев и кустарников.
В дендропарке Вы постоите на мостике"Дамский каприз", переброшенном через реку Ольховка. Сможете загадать желание, бросив монетку в Зеркальный пруд, увидеть своё отражение в “Стеклянной струе”.
Вы увидите единственную сохранившуюся со времён Кавказской войны до наших дней настоящую крепость — бастион, крепостную каменную стену и мощные ворота с декоративными машикулями.
В настоящее время в стенах крепости расположен историко-краеведческий музей «Крепость». Артефакты лапидария музея напоминают о прошлом Кисловодской котловины.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Четверг. Экскурсионная прогулка по Железноводску
Завтрак в гостинице проживания.
Встреча с гидом в 15:00 у ж/д вокзала г. Железноводска. Экскурсионная прогулка до 17:00.
Экскурсия по городу-курорту Железноводску начинается на площади возле железнодорожного вокзала, его здание является историческим, это памятник архитектуры конца XIX века.
С привокзальной площади открывается великолепная панорама на гору Железную, давшую название городу, и хорошо просматривается здание «Ванны Островского». Выполненное в мавританском стиле, оно сразу же притягивает взгляд. В конце XIX века это было передовое лечебное заведение.
Далее Вы подниметесь в курортную зону, у подножия горы железной к Лермонтовскому источнику. С этого источника ведет свое летоисчисление город.
Вы попробуете воду, которой лечились Пушкин, Лермонтов, Балакирев…. А также узнаете секрет, почему же эти источники называются железными, ведь содержание железа в них минимальное.
Рядом с бюветом находится памятник М. Ю. Лермонтову, история этого памятника довольна необычна.
Прогулка по курортному парку начнется возле современной скульптуры — «Яйцо желаний», «Знаки Зодиака», «Солнечные Часы», как только их не называют. Мы обязательно загадаем здесь желание, прокрутив яйцо весом в две тонны.
А далее, как будто со страниц сказок «Тысяча и одна ночь», перед нами откроется Дворец Эмира Бухарского. От куда он здесь? Вы обязательно узнаете на прогулке.
Следующее здание не менее великолепно, «Пушкинская галерея». Отрытая в 1902 году, она и по сей день отвечает своим первоначальным требованиям.
Изумительный по своей красоте Железноводский парк спланирован братьями Бернардацци в соответствии с местами выхода минеральных вод.
Следующая остановка у «Славяновского источника». И еще одна интересная история, история его открытия, честь которого принадлежит Н. Н. Славянову.
Вам предстоит прогулка по Каскадной лестнице — на сегодняшний день самой протяженной в Европе.
Хотим Вам напомнить: перед прогулкой не забудьте надеть удобную обувь и приготовиться к лечебной процедуре. Да-да, ведь воздух парка насыщен фитонцидами, недаром его называют «Лечебный Парк».
Вы получите заряд великолепных эмоций и незабываемых ощущений от встречи с городом-курортом Железноводском и спутником-экскурсоводом.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Прогулка по Ессентукам
Завтрак в гостинице проживания. Освобождение номеров.
Самостоятельное прибытие в г. Ессентуки.
14:30 Встреча с гидом у ж/д вокзала.
Неспешная прогулка по городу-курорту начинается с Театральной площади, пройдёт по Воронцовской Аллее Лечебного парка до Алексеевской грязелечебницы с небольшим набором высоты.
Вы увидите:
- бювет источника № 17. Углекислый соляно-щелочной источник был открыт профессором А. П. Нелюбиным летом 1823 года, а спустя 25 лет была сооружена каменная галерея по проекту зодчего Самуила Уптона. Чугунная беседка, которую позже установили непосредственно над колодцем, снабжала водой посетителей галереи. Здесь, у ажурной, на вид практически невесомой, беседки собиралось “водяное общество”;
- Цандеровский институт массажа, ортопедии и лечебной гимнастики. Оригинальное каркасное здание, выполненное из кирпича и дерева по фахверковой технологии специально для лечебного учреждения, украсило знаменитый парк в 1902 году. Аппаратам уже более 100 лет, ими лечились Фёдор Шаляпин и Константин Станиславский, здесь снимался эпизод из фильма “Любовь
и голуби”;
- ванны Николая II. Здание для принятия бальнеологических и грязевых ванн было построено
у обрыва Щелочной горки в 1896 году по проекту архитектора Н. В. Дмитриева и инженера Б. К. Правздика;
- Алексеевскую грязелечебницу. Возведение крупнейшей в Европе лечебницы было приурочено к трехсотлетию дома Романовых, и первоначально она носила имя цесаревича Алексея, наследника Николая II. Выполненное в стиле античного классицизма, оно напоминает древнеримские термы с многочисленными скульптурными композициями и барельефами, украшающими экстерьер и интерьер грязелечебницы. Ессентукская грязелечебница занимает площадь около гектара. По своим размерам и инженерно-техническому оборудованию не имеет себе равных ни в России, ни во всей Европе.
Свободное время.
Завершение программы в 16:30.
Трансфер (самостоятельно или за дополнительную плату) в аэропорт Минеральных Вод или к ж/д вокзалу Пятигорска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле/хостеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип номера/вариант размещения
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|2-местное размещение + дополнительное место
|3-местное размещение
|4-местное размещение
|Многоместное размещение
|Гостиница «Мир»
|Стандарт эконом
|16000
|8000
|Стандарт улучшенный
|16900
|8500
|6400
|Полулюкс
|21300
|10700
|7900
|6500
|Люкс
|24400
|12200
|8900
|7300
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланч-боксов — 620 руб. /шт.
|Гостиница «Олимпос»
|Стандарт
|33300
|18900
|Полулюкс (Джуниор Сьют)
|37700
|21100
|Конгресс-отель «Интурист»
|01.10.2026-25.12.2026
|Стандарт одноместный
|24700
|Стандарт двухместный
|26000
|14900
|Полулюкс (Джуниор Сьют)
|31300
|17600
|14500
|Полулюкс (Джуниор Сьют) комфорт
|38200
|21000
|16800
|Люкс
|50200
|25100
|19500
|01.04.2025-30.09.2026
|Стандарт одноместный
|29100
|Стандарт двухместный
|30400
|17100
|Полулюкс (Джуниор Сьют)
|35700
|19800
|15900
|Полулюкс (Джуниор Сьют) комфорт
|42600
|23200
|18200
|Люкс
|59000
|29500
|22400
|Примечание: в номерах категории: Полулюкс (Джуниор Сьют), Полулюкс (Джуниор Сьют) Комфорт, Люкс — дети до 3х лет проживают с предоставлением завтрака БЕСПЛАТНО, дети 3-6 лет — дополнительное место БЕСПЛАТНО, оплачивается завтрак 500 рублей на ребенка. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет — рассчитывается дополнительно.
|Гостиница «Бештау»
|12.05.2026-30.09.2026
|Стандарт
|33300
|18900
|Комфорт
|37700
|21100
|18500
|Люкс / Люкс Бизнес
|44400
|24400
|20700
|Семейный
|48800
|26700
|19300
|15600
|Примечание: дети до 6 лет проживают бесплатно. Детская кроватка предоставляется по запросу. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 6 лет — рассчитывается дополнительно.
|Гостиница «Машук»
|Эконом
|22900
|14700
|13900
|Стандарт
|24700
|16000
|14800
|Комфорт 2-комнатный
|47700
|25500
|18200
|16700
|Семейный 3-комнатный
|62800
|33100
|23200
|18200
|Примечание: при размещении одного ребёнка младше 3 лет на дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно. Оплата за экскурсионное обслуживание детей до 3-х лет — рассчитывается дополнительно.
|Парк-отель «Бугарь»
|Стандарт одноместный
|28000
|Стандарт двухместный
|37700
|19600
|15300
|Люкс
|53300
|26700
|20000
|Гостиница «Классик»
|Стандарт
|14200
|8000
|Полулюкс
|16500
|8700
|Люкс
|18700
|9800
|8600
|Хостел/Гостиница HoCo
|Место в капсульном номере
|3800
|Стандарт
|15600
|7800
|Примечание: без завтрака, возможен заказ ланч-боксов — 620 руб. /шт.
|Гостиница «Б-34»
|Стандарт
|22200
|12200
|11300
|Полулюкс (Джуниор Сьют)
|26700
|14500
|12800
|Гостиница Villa Lazio
|Стандарт
|22200
|12200
|10400
|Делюкс
|25800
|14000
|11600
|Люкс
|31100
|16700
|13400
|Гостиница «Ориент»
|Стандарт
|17800
|10000
|Полулюкс
|22200
|12200
|9700
|Люкс
|26700
|14500
|11100
|Гостиница «Кристэлла»
|Стандарт
|31000
|15500
|Стандарт «Эксклюзив»
|31900
|16000
|Полулюкс/Бизнес Люкс
|46400
|23200
|17000
|Гостиница «Даллас»
|Стандарт
|25500
|14000
|Стандарт улучшенный
|26900
|14700
|Полулюкс
|28600
|15600
|13300
|Люкс комфорт
|33100
|17800
|14800
|СПА-отель «Бристоль»
|Стандарт одноместный
|28600
|Стандарт
|37500
|20900
|Гостиница «Пятигорск»
|Стандарт одноместный
|20900
|Стандарт
|28000
|15600
|Полулюкс
|32000
|17600
|Полулюкс (Джуниор Сьют)
|32900
|18000
|Люкс 2-комнатный
|34200
|18700
|Новинка сезона! Апартаменты
|Стандарт
|17800
|8900
|7400
|5600
|Примечание: без завтрака, есть собственная кухня. Возможен заказ ланч-боксов — 620 руб. /шт.
|АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПОД ЗАПРОС.
Варианты проживания
Гостиница «Мир»
Предоставляет гостям уютные комнаты, оснащённые телевизором, мини-баром, холодильником и бесплатным доступом к Wi-Fi. В комнатах также имеются чайник, фен, халат и тапочки. Для удобства гостей предоставляются услуги уборки.
На территории жилья можно посетить кинотеатр, ночной клуб, спа-центр, бильярдный клуб и баню. Для тех, кто хочет исследовать окрестности, предлагаются прокат велосипедов и охраняемая парковка.
За дополнительную плату можно воспользоваться стиральной машиной и сушильной комнатой.
Гостиница «Olympos»
Гостиница «Olympos» находится в Пятигорске, недалеко от Комсомольского парка.
К размещению предлагаются номера различного класса комфортности, с кондиционером, комплектом постельного белья и полотенец, шкафом для одежды, чайной станцией, телевизором и бесплатным Wi-Fi. После заселения можно освежиться в душе и переодеться в чистый халат с тапочками.
Рядом находится ресторан «Ventuno» и другие заведения, до которых можно пройтись пешком. Доступна доставка еды и напитков в номер.
В непосредственной близости «Ворота Любви» и «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Расстояние до аэропорта Минеральные Воды - 18,2 км, до железнодорожного вокзала - 2 км.
Отель «Интурист»
Расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Отель «Бештау»
Гостиница расположена вблизи центра Пятигорска, недалеко от Комсомольского парка, мемориала воинской Славы и церкви. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки. Уборка осуществляется ежедневно.
Для проживающих посещение спортклуба, с сауной, хаммамом, бассейном, тренажерным залом бесплатно с 7 до 10 утра. Помимо этого, гостям доступны спа-услуги.
Стильные и просторные номера готовы принимать своих гостей. Для вас приготовлены все удобства, включая мягкую мебель и ванную комнату. Из окна открывается красивый вид на город.
На территории отеля есть ресторан со шведским столом. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками. Возможна доставка продуктов и напитков в номер.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 18 км, а до железнодорожного около двух километров.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Бугарь»
Расположен с парком им. Кирова в центре Пятигорска.
Номерной фонд представлен одноместными и двухместными номерами разного уровня комфорта. Среди удобств личный сейф, сплит-система, кабельное телевидение, быстрый Wi-Fi и ванная комната с косметическими принадлежностями и мягкими полотенцами.
В стоимость проживания включен вкусный завтрак, который подают в ресторане на территории отеля. Здесь гости могут заказать сытные обеды и ужины.
Рядом располагается Парк аттракционов 360 м, Планетарий 160 м, Лермонтовская галерея 1,7 км. До железнодорожного вокзала 1 км, до аэропорта Минеральные Воды 26 км.
Отель «Классик»
Располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Хостел «Хо. Ко.101»
Хостел предлагает комнаты капсульного типа и отдельные двухместные номера. На территории есть Wi-Fi, парковка, общая кухня и кафетерий с завтраками, кофе и десертами. Предоставляются гладильные принадлежности, есть прачечная (платно), цифровое ТВ.
В номерах есть кондиционер, холодильник, чайник, телевизор, фен. В общих номерах санузел находится на этаже, в отдельных — индивидуальная ванная комната. В хостеле есть зона отдыха и кофейня. Персонал приветливый и отзывчивый.
Хостел находится недалеко от главных достопримечательностей Пятигорска. Рядом работают кафе. В окрестностях можно посетить парк «Цветник», озеро Провал, беседку «Эолова арфа».
Отель «Б-34»
В отеле есть бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. Предоставляются услуги коворкинга, прачечной и гладильные услуги. Есть общая кухня с посудой, микроволновой печью, кулером, холодильником и посудомоечной машиной.
В номерах возможна звукоизоляция, есть номера для некурящих. Предусмотрены отдельные уборные в номерах формата «хостел». В номерах могут быть кондиционер, телевизор, телефон, мини-холодильник.
Имеется парковка для автомобилей, домофон, камера хранения, огнетушитель. Работает экскурсионное бюро.
Отель находится в пешей доступности от центра города, рядом с основными достопримечательностями. В окрестностях есть театр оперетты в историческом здании, театр кукол «Золотой ключик», музей насекомых с коллекцией более 5000 экземпляров.
Отель «Villa Lazio»
Современный отель находится в Пятигорске. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется частная парковка, трансфер и круглосуточная стойка регистрации.
Разместиться постояльцы могут в комфортабельных номерах, оснащенных всем необходимым для хорошего отдыха: современной мебелью, техникой, индивидуальной ванной комнатой, набором полотенец, халатами и тапочками в качестве приятного дополнения.
Пообедать и поужинать постояльцы могут в ресторане отеля, либо в хинкальной и кафетерии поблизости. Рядом находится кинотеатр, фонтан, вещевые, продуктовые и парфюмерные магазины.
Отель «Ориент»
В отеле вас ждёт бесплатный Wi-Fi и частная парковка. Работает круглосуточная стойка регистрации.
В номерах есть кондиционер, телевизор, холодильник, чайник и набор посуды. В ванной комнате предоставляются тапочки и туалетно-косметические принадлежности. К услугам гостей хаммам, а также ресторан. Для детей возможно размещение до 5 лет без отдельного места.
Рядом находятся автовокзал, парк развлечений с прудом, магазины и центр города. В отеле подают вкусные завтраки — на выбор три вида, включая каши и блины. Поблизости расположены кафе и рестораны: в них можно попробовать халяльную и кавказскую кухню.
Недалеко находятся: гора Машук со смотровой площадкой и телевышкой, озеро Провал, место дуэли Лермонтова, канатная дорога и краеведческий музей.
Гостиница «Кристэлла»
В отеле вас ждут уютные номера с интересным интерьером. В номерах есть всё необходимое для проживания, в некоторых — гостиная и обеденные зоны, камин, балкон.
Для питания доступны бар, кафе. Разнообразные завтраки включают каши, изделия из творога, выпечку и фрукты. В отеле есть капсульная кофемашина.
К услугам гостей: люкс для новобрачных. Предоставляются услуги доставки еды и напитков в номер, прачечной и глажения одежды.
Отель обеспечивает безопасность: работает круглосуточная охрана, есть сейф, огнетушители и датчики дыма. Возможно размещение с животными за дополнительную плату. Заезд после 14:00, выезд до 12:00.
Поблизости находятся рестораны: «Санта Фе» (европейская, средиземноморская и азиатская кухня, блюда на мангале), «Чача Дача. В окрестностях есть театры и музеи.
Отель «Dallas»
Гостиница находится в центре Пятигорска.
Уютные номера в светлых тонах обустроены стильной мебелью и современной техникой: большая кровать, вместительный шкаф, стол, сейф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены косметические средства и набор полотенец.
За отдельную плату доступен заказ завтраков. Для питания в номере есть мини-бар, кулер, чайник, посуда.
Рядом расположен парк «Цветник» — 1,55 км, краеведческий музей — 1,43 км, Центральная питьевая галерея — 1,62 км. Расстояние до ж/д вокзала Пятигорска — 1,80 км, до международного аэропорта «Минеральные Воды» — 26,3 км.
Спа-отель «Бристоль»
Находится в Пятигорске, в культурном и деловом районе города.
К размещению гостей представлены уютные номера различных категорий. Все они выполнены в стиле аристократического лоска старой Англии. Они включают в себя все необходимое для комфортного проживания.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки за приемлемую цену. Сытно поесть можно в местном ресторане. На территории работает пивной бар. В шаговой доступности есть: Лермонтовская галерея, Провал, место дуэли Лермонтова, грот Дианы, Цветник и другие.
Гостиница «Пятигорск»
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Апартаменты
Это квартиры, их несколько. Организатор присылает фото апартаментов после заявки от туриста в зависимости от того, какая квартира свободна. Все апартаменты приблизительно похожи.
Внимание! Предоставляется либо объект на фото, либо аналогичный.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Проживание в выбранном отеле/хостеле
- Питание: завтраки (за исключением размещения в следующих объектах: гостиница "Мир", хостел/гостиница "ХоКо" и апартаменты)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска / Минеральных Вод и обратно
- Трансферы
- Обеды
- Ужины
- Завтраки при размещении в следующих объектах: гостиница "Мир", хостел/гостиница "ХоКо" и апартаменты (доступен заказ ланч-боксов по цене 620 руб. за штуку)
- Обеды
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными.