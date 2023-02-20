Экскурсионные туры на неделю в Ессентуки

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Ессентуках, цены от 23 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
7 дней
Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
23 авг в 10:00
от 23 700 за человека
Туда, где парят орлы. Осенний экскурсионный тур на Кавказ
7 дней
Туда, где парят орлы. Осенний экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 23 700 за человека
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
На автобусе
2 отзыва
7 дней
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2023
    Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
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    интеллигентные, очень много интересного рассказывают в поездках, каждая история идёт от души, с любовью к своему краю! Заботливые внимательные - выкладываются полностью! Отель очень хороший, чисто, комфортно, красиво, приятный запах в холлах и в комнате! Работники отеля все высокого уровня! В ресторане всё блюда вкусные, разнообразные, завтрак с большим ассортиментом блюд, на любой вкус! В ресторане на завтраках потрясающая живая музыка! Советую взять с собой томик Лермонтова или скачать аудио-книгу для полного погружения в атмосферу Кавказа. Дома пересмотрела Герой нашего времени и увидела много теперь знакомых и не мест. Спасибо за волшебную сказку!!!

    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
  2. Туда, где парят орлы. Осенний экскурсионный тур на Кавказ
  3. Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 23 700 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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