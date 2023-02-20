7 дней
Туда, где парят орлы. Экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
23 авг в 10:00
от 23 700₽ за человека
7 дней
Туда, где парят орлы. Осенний экскурсионный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
от 23 700₽ за человека
7 дней
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия20 февраля 2023Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «7-дневные туры»
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