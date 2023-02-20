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интеллигентные, очень много интересного рассказывают в поездках, каждая история идёт от души, с любовью к своему краю! Заботливые внимательные - выкладываются полностью! Отель очень хороший, чисто, комфортно, красиво, приятный запах в холлах и в комнате! Работники отеля все высокого уровня! В ресторане всё блюда вкусные, разнообразные, завтрак с большим ассортиментом блюд, на любой вкус! В ресторане на завтраках потрясающая живая музыка! Советую взять с собой томик Лермонтова или скачать аудио-книгу для полного погружения в атмосферу Кавказа. Дома пересмотрела Герой нашего времени и увидела много теперь знакомых и не мест. Спасибо за волшебную сказку!!!