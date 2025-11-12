Мои заказы

Треккинг в Ессентуках

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Ессентуках, цены от 54 978 ₽, скидки до 23%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Пешая
На автобусе
7 дней
-
23%
3 отзыва
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Далее продолжим треккинг по парку «Цветник», который в любое время года радует туристов прекрасными клубами с цветами»
11 апр в 10:00
25 окт в 10:00
от 54 978 ₽71 400 ₽ за человека
Треккинг-тур в осенне-зимнее Пятигорье
Пешая
7 дней
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Подъёмом на гору Машук на канатной дороге (оплачивается дополнительно)»
7 дек в 10:00
18 янв в 10:00
от 110 600 ₽ за человека
Треккинг-тур в Пятигорье
Пешая
7 дней
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Подъёмом на гору Машук на канатной дороге (оплачивается дополнительно)»
8 мар в 10:00
12 апр в 10:00
от 110 600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Треккинг и походы»

Сколько стоит тур в Ессентуках в ноябре 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 54 978 до 110 600 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
