1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час 45 минут
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
Начало: Ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
Расписание: В субботу и в воскресенье в 11.00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 мая 2024Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
- ММария5 мая 2024Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
- ТТатьяна2 мая 2024Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
- ЮЮрий21 апреля 2024Одно слово: СУПЕР.
- ЕЕкатеринаТега4 апреля 2024Константин, очень интересно все рассказывал
- ННадежда9 марта 2024Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
- ААнна26 ноября 2023Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
- ААнна19 ноября 2023Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!
- ГГалина11 ноября 2023Информативно и очень интересно. Рекомендую!
- ВВеличко26 октября 2023Приятное впечатление оставила обзорная экскурсия, прекрасный исторический центр. Профессиональный экскурсовод Николай, со своеобразным чувством юмора. Путешествие неутомительное. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим»»
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