Г Галина Караимский тур по Евпатории Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.

М Мария Караимский тур по Евпатории Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻

Т Татьяна Маршрут «Малый Иерусалим» читать дальше Дважды подача исторического материала сопровождалась коротким современным репом. Трижды была в Евпатории и на этой экскурсии тоже, но впервые подача материала была такой интересной, необычной и запоминающейся, кстати, не в ущерб цифрам, датам и историческим фактам. Огромное спасибо Игорю! Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.

Ю Юрий Маршрут «Малый Иерусалим» Одно слово: СУПЕР.

Е ЕкатеринаТега Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» Константин, очень интересно все рассказывал

Н Надежда Караимский тур по Евпатории читать дальше для ребенка 11лет было интересно и понятно все), с чувством юмора, с чутким отношением к экскурсантам. Всем рекомендуем данный тур и особенно с Татьяной! Огромное спасибо! Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже

А Анна Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.

А Анна Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!

Г Галина Обзорная экскурсия по Евпатории Информативно и очень интересно. Рекомендую!