Экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим»

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим»» в Евпатории, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маршрут «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 45 минут
19 отзывов
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600 за человека
Караимский тур по Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700 за человека
Обзорная экскурсия по Евпатории
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700 за человека
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
Начало: Ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
Расписание: В субботу и в воскресенье в 11.00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
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    Дважды подача исторического материала сопровождалась коротким современным репом. Трижды была в Евпатории и на этой экскурсии тоже, но впервые подача материала была такой интересной, необычной и запоминающейся, кстати, не в ущерб цифрам, датам и историческим фактам. Огромное спасибо Игорю!

  • Ю
    Юрий
    21 апреля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Одно слово: СУПЕР.
  • Е
    ЕкатеринаТега
    4 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Константин, очень интересно все рассказывал
  • Н
    Надежда
    9 марта 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
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    для ребенка 11лет было интересно и понятно все), с чувством юмора, с чутким отношением к экскурсантам. Всем рекомендуем данный тур и особенно с Татьяной! Огромное спасибо!

  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
  • А
    Анна
    19 ноября 2023
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!
  • Г
    Галина
    11 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Информативно и очень интересно. Рекомендую!
  • В
    Величко
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Приятное впечатление оставила обзорная экскурсия, прекрасный исторический центр. Профессиональный экскурсовод Николай, со своеобразным чувством юмора. Путешествие неутомительное. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Экскурсии по маршруту «Малый Иерусалим»»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
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