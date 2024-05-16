1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
«, Текие дервишей XV в, мечеть Хан-Джами XVI в»
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Кроме того, недалеко от монастыря расположился Петро-Павловский Собор и Храм святых равноапостольных Константина и Елены»
Расписание: По пятницам в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Мини-группа
1 час 15 минут
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Собор св. Николая, ул. Тучина, 2
«Около мечети вы научитесь определять, где находится Мекка»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
«Ознакомитесь с особенностями возведения мечетей на примере евпаторийской Ханской»
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина16 мая 2024Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
- ММария5 мая 2024Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
- РРоман5 мая 2024Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс
- ВВалентина1 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)
- ВВера29 апреля 2024Эрудированный гид и лёгкое общение.
- ГГалина29 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
- ННаталья29 апреля 2024Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
- ЕЕкатеринаТега4 апреля 2024Константин, очень интересно все рассказывал
- ННадежда9 марта 2024Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
- ААнна26 ноября 2023Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Святые места»
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