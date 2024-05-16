Г Галина Караимский тур по Евпатории Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.

М Мария Караимский тур по Евпатории Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻

Р Роман Удивительная Евпатория Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс

В Валентина Удивительная Евпатория Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)

В Вера Удивительная Евпатория Эрудированный гид и лёгкое общение.

Г Галина Первое свидание с Евпаторией читать дальше к интересам гостей города. Его фишки не хочу спойлерить: пусть сохраниться интрига! Но несомненно рекомендую всем,кто хочет узнать город поближе! Спасибо огромное! Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный

Н Наталья Первое свидание с Евпаторией Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода

Е ЕкатеринаТега Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» Константин, очень интересно все рассказывал

Н Надежда Караимский тур по Евпатории читать дальше для ребенка 11лет было интересно и понятно все), с чувством юмора, с чутким отношением к экскурсантам. Всем рекомендуем данный тур и особенно с Татьяной! Огромное спасибо! Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже