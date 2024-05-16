Пешие экскурсии-прогулки в Евпатории с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Евпатории, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Маршрут «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 45 минут
19 отзывов
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600 за человека
Караимский тур по Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700 за человека
Удивительная Евпатория
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
28 отзывов
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Собор св. Николая, ул. Тучина, 2
Расписание: Ежедневно
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
600 за человека
Первое свидание с Евпаторией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
22 отзыва
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750 за человека
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Евпатория - путешествие с историей в 2 500 лет
Начало: Ул. Тучина 2, Святониколаевский собор
Расписание: В субботу и в воскресенье в 11.00
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
900 за человека
Кайтсерфинг в Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный урок кайтсерфинга в Евпатории: основы управления кайтом
Индивидуальные занятия кайтсерфингом в Евпатории с опытным инструктором. Научитесь управлять кайтом, освоите теорию ветрового окна и технику безопасности
Начало: Евпатория, пляж
Расписание: каждый день летнего сезона
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Удивительная Евпатория
    Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Всё очень профессионально и интересно, показаны все основные объекты Евпатории. Рассказ был эмоциональным, живым, сопровождался мгновенным переодеванием в театральный костюм.
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    Дважды подача исторического материала сопровождалась коротким современным репом. Трижды была в Евпатории и на этой экскурсии тоже, но впервые подача материала была такой интересной, необычной и запоминающейся, кстати, не в ущерб цифрам, датам и историческим фактам. Огромное спасибо Игорю!

  • В
    Валентина
    1 мая 2024
    Удивительная Евпатория
    Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Удивительная Евпатория
    Эрудированный гид и лёгкое общение.
  • Г
    Галина
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
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    к интересам гостей города. Его фишки не хочу спойлерить: пусть сохраниться интрига! Но несомненно рекомендую всем,кто хочет узнать город поближе! Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
  • Ю
    Юрий
    21 апреля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Одно слово: СУПЕР.
  • Е
    ЕкатеринаТега
    4 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Константин, очень интересно все рассказывал

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
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