Обзорные и познавательные экскурсии Евпатории

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Евпатории, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
«На нашей экскурсии вас ждет знакомство с Евпаторией — древним городом с богатой историей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700 за человека
Первое свидание с Евпаторией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
22 отзыва
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
«Ознакомитесь с особенностями возведения мечетей на примере евпаторийской Ханской»
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750 за человека
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Затем вы окажетесь в исторической части города, где ознакомитесь с текие дервишей и ремесленной синагогой, собором св»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Евпатории
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Об экскурсии Предлагаем вам отправиться на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Евпатории»
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 мая 2024
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Игорь рассказал нам историю города Евпатории очень красочно и живописно, за что ему большое спасибо. Вставки рэпа в исторический экскурс было очень впечатлительно.
  • Г
    Галина
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
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    к интересам гостей города. Его фишки не хочу спойлерить: пусть сохраниться интрига! Но несомненно рекомендую всем,кто хочет узнать город поближе! Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
  • Е
    ЕкатеринаТега
    4 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Константин, очень интересно все рассказывал
  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
  • А
    Анна
    19 ноября 2023
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!
  • Г
    Галина
    11 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Информативно и очень интересно. Рекомендую!
  • В
    Величко
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Приятное впечатление оставила обзорная экскурсия, прекрасный исторический центр. Профессиональный экскурсовод Николай, со своеобразным чувством юмора. Путешествие неутомительное. Рекомендую.
  • О
    Олеся
    4 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Добрый день. 26.06.2023г. были на Обзорной экскурсии по Евпатории в первый раз + Малый Иерусалим (старый город). Экскурсовод очень понравился,
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    он прям молодец! По честному все отрабатывал))) Супер мастер своего дела, молодец! Погрузились в историю Евпатории от Евпатора до Екатерины, узнали и увидели все прекрасные места города. Город удивительный, исторический, атмосферный. Прошлись по старым улочкам, узнали про народы населявшие когда-либо эти места. Очень познавательно. Все понравилось.

  • А
    Александр
    17 апреля 2023
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Как получить массу эмоций о городе? ОДНОЗНАЧНО, нужен гид! Нашим гидом был Игорь, который нас и познакомил с Евпаторией. Нам гид
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    понравился. Очень много рассказывает, интересно подаёт материал о городе и обдуманно ведёт по маршруту. Каждая минута экскурсионный программы занята. Очень благодарны Игорю за столь интересную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Изучение достопримечательностей города Евпатории нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Евпатории много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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