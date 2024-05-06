читать дальше он прям молодец! По честному все отрабатывал))) Супер мастер своего дела, молодец! Погрузились в историю Евпатории от Евпатора до Екатерины, узнали и увидели все прекрасные места города. Город удивительный, исторический, атмосферный. Прошлись по старым улочкам, узнали про народы населявшие когда-либо эти места. Очень познавательно. Все понравилось.

Добрый день. 26.06.2023г. были на Обзорной экскурсии по Евпатории в первый раз + Малый Иерусалим (старый город). Экскурсовод очень понравился,