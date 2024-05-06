1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
«На нашей экскурсии вас ждет знакомство с Евпаторией — древним городом с богатой историей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
«Ознакомитесь с особенностями возведения мечетей на примере евпаторийской Ханской»
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
«Затем вы окажетесь в исторической части города, где ознакомитесь с текие дервишей и ремесленной синагогой, собором св»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
«Об экскурсии Предлагаем вам отправиться на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Евпатории»
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Наш гид - Игорь рассказал нам историю города Евпатории очень красочно и живописно, за что ему большое спасибо. Вставки рэпа в исторический экскурс было очень впечатлительно.
- ГГалина29 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
- ННаталья29 апреля 2024Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
- ЕЕкатеринаТега4 апреля 2024Константин, очень интересно все рассказывал
- ААнна26 ноября 2023Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
- ААнна19 ноября 2023Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!
- ГГалина11 ноября 2023Информативно и очень интересно. Рекомендую!
- ВВеличко26 октября 2023Приятное впечатление оставила обзорная экскурсия, прекрасный исторический центр. Профессиональный экскурсовод Николай, со своеобразным чувством юмора. Путешествие неутомительное. Рекомендую.
- ООлеся4 июля 2023Добрый день. 26.06.2023г. были на Обзорной экскурсии по Евпатории в первый раз + Малый Иерусалим (старый город). Экскурсовод очень понравился,
- ААлександр17 апреля 2023Как получить массу эмоций о городе? ОДНОЗНАЧНО, нужен гид! Нашим гидом был Игорь, который нас и познакомил с Евпаторией. Нам гид
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Обзорные»
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