В ходе путешествия вы увидите 6 храмов разных конфессий: армянскую апостольскую церковь св. Николая (XIX в. )
текие дервишей (XV в. )
еврейскую синагогу (XX в. )
караимские кенасы (XVIII-XIX вв)
мусульманскую мечеть (XVI в. )
православный собор св. Николая (XIX в. ). Вы посетите обитель дервишей
где вам проведут экскурсию с элементами танца дервишей
побываете в музее "Гезлевские ворота"
где представлен макет Средневековой Евпатории
посетите мечать Хан-Джума-Джами
В ходе путешествия вы увидите 6 храмов разных конфессий: армянскую апостольскую церковь ⛪ св. Николая (XIX в. ), текие дервишей (XV в. ), еврейскую синагогу (XX в. ), караимские кенасы (XVIII-XIX вв), мусульманскую мечеть (XVI в. ), православный собор св. Николая (XIX в. ). Вы посетите обитель дервишей, где вам проведут экскурсию ⛳ с элементами танца дервишей, побываете в музее "Гезлевские ворота", где представлен макет Средневековой Евпатории, посетите мечать Хан-Джума-Джами и в завершении настоящие хозяйки научат вас варить самый вкусный кофе по традициям предков.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Входные билеты в экскурсионные объекты: 1) музыкальная экскурсия в текие дервишей - 450 р. 2) Еврейская синагога - 150 р. 3) караимские кенасы - 250 р. 4) мечеть Хан-Джами - 150 р. 5) Гезлевские ворота - 150 р. 6) Кофейная церемония - 450 р. Обед
Начало
🚩 Караева 16 А
Место завершения
🏁 ул. Революции
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.