В ходе путешествия вы увидите 6 храмов разных конфессий: армянскую апостольскую церковь ⛪ св. Николая (XIX в. ), текие дервишей (XV в. ), еврейскую синагогу (XX в. ), караимские кенасы (XVIII-XIX вв), мусульманскую мечеть (XVI в. ), православный собор св. Николая (XIX в. ). Вы посетите обитель дервишей, где вам проведут экскурсию ⛳ с элементами танца дервишей, побываете в музее "Гезлевские ворота", где представлен макет Средневековой Евпатории, посетите мечать Хан-Джума-Джами и в завершении настоящие хозяйки научат вас варить самый вкусный кофе по традициям предков.