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Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)

5
3 отзыва
Бобрик Т.
Бобрик Т. – Гид из Евпатории
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)

Что вы увидите

  • В ходе путешествия вы увидите 6 храмов разных конфессий: армянскую апостольскую церковь св. Николая (XIX в. )
  • текие дервишей (XV в. )
  • еврейскую синагогу (XX в. )
  • караимские кенасы (XVIII-XIX вв)
  • мусульманскую мечеть (XVI в. )
  • православный собор св. Николая (XIX в. ). Вы посетите обитель дервишей
  • где вам проведут экскурсию с элементами танца дервишей
  • побываете в музее "Гезлевские ворота"
  • где представлен макет Средневековой Евпатории
  • посетите мечать Хан-Джума-Джами
В ходе путешествия вы увидите 6 храмов разных конфессий: армянскую апостольскую церковь ⛪ св. Николая (XIX в. ), текие дервишей (XV в. ), еврейскую синагогу (XX в. ), караимские кенасы (XVIII-XIX вв), мусульманскую мечеть (XVI в. ), православный собор св. Николая (XIX в. ). Вы посетите обитель дервишей, где вам проведут экскурсию ⛳ с элементами танца дервишей, побываете в музее "Гезлевские ворота", где представлен макет Средневековой Евпатории, посетите мечать Хан-Джума-Джами и в завершении настоящие хозяйки научат вас варить самый вкусный кофе по традициям предков.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Входные билеты в экскурсионные объекты: 1) музыкальная экскурсия в текие дервишей - 450 р. 2) Еврейская синагога - 150 р. 3) караимские кенасы - 250 р. 4) мечеть Хан-Джами - 150 р. 5) Гезлевские ворота - 150 р. 6) Кофейная церемония - 450 р. Обед
Начало
🚩 Караева 16 А
Место завершения
🏁 ул. Революции
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева (Евпатории)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бобрик Т.
Бобрик Т.
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3 отзыва оставили туристы

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