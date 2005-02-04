Об экскурсии

Эта экскурсия – отличный вариант для тех, кто не хочет много ходить пешком, но хочет много посмотреть. Вас ждет захватывающее путешествие на комфортабельном микроавтобусе по Крымским горам, живописным местам и знаменитым достопримечательностям Крыма!

Программа

Мы направимся в сторону Севастополя и будем ехать около 2 часов. В пути вы послушаете занимательный экскурсионный рассказ о Крыме и объектах, встречающихся в дороге.

Посетим Свято-Климентовский Инкерманский пещерный монастырь. Вы узнаете историю создания пещерных монастырей Крыма, услышите легенду о Святом Клименте и посетите церковь монастыря.

Остановимся на Ласпинской смотровой площадке, откуда вам откроется прекрасный вид на западную часть Южного берега Крыма (от мыса Айя до мыса Сарыч).

После на автобусе поднимемся по небольшому серпантину к Форосской церкви Воскресения Христова. Возвышаясь над окрестностями на 500-метровой Красной скале, церковь является украшением Южного берега и одним из символов Крыма.

Следующая остановка будет на Байдарских воротах. С давних времен этот перевал использовался как дорога с Южного берега в предгорье Крыма.

В Балаклаве будет время прогуляться по уютной набережной, пообедать в кафе, прокатиться на катере по уникальной, защищенной от всех ветров бухте.

Возвращение в Евпаторию примерно в 18:00.

Краткая программа экскурсии

Посещение Инкерманского монастыря.

Смотровая площадка над Ласпи.

Форосская церковь.

Байдарские ворота.

Посещение Балаклавы.

Морская прогулка по Балаклавской бухте.

Рекомендации

С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве); платки женщинам для посещения храмов.