Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Один день — и перед вами раскрывается весь Крым: горы, монастыри, панорамные площадки и морские бухты.



Вы проедете по самым живописным дорогам, увидите знаковые места и завершите маршрут прогулкой по воде в Балаклаве. Это удобный формат путешествия без лишней усталости и с максимальным охватом локаций. Отличный выбор для первого знакомства с регионом. 5 15 отзывов

Скиф-Тур Ваш гид в Евпатории Задать вопрос Групповая экскурсия 3000 ₽ за человека 5 15 отзывов 11 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Насыщенная поездка по Крыму для тех, кто хочет увидеть максимум без долгих пеших прогулок. Маршрут проходит по живописным дорогам Южного берега и Крымских гор с остановками в ключевых точках. Вы посетите Инкерманский монастырь, высеченный в скале, и познакомитесь с его историей и атмосферой. Затем подниметесь к смотровой площадке над Ласпи, откуда открываются панорамы побережья. Далее маршрут приведёт к Форосской церкви, расположенной на отвесной скале, — одной из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Вы проедете через Байдарские ворота, которые традиционно считаются «входом» на Южный берег. Финальной точкой станет Балаклава — уютный морской город с особой атмосферой. Здесь вас ждёт прогулка по набережной и морская прогулка по Балаклавской бухте, позволяющая увидеть побережье с воды. Экскурсия подойдёт тем, кто ценит комфорт, разнообразие локаций и хочет составить цельное впечатление о Крыме за один день. Важная информация: С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве); платки женщинам для посещения храмов, купальники в теплое время года (по желанию).

Воскресенье в 7:55 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Инкерманский монастырь

Смотровая площадка над Ласпи

Форосская церковь

Байдарские ворота

Балаклава

Балаклавская бухта (морская прогулка) Что включено Транспорт

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Морская прогулка в Балаклаве - 800 руб. /взрослый 700 руб. /детский

Экскурсия по монастырю - 250руб. Место начала и завершения? Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145 Когда и сколько длится? Когда: Воскресенье в 7:55 Экскурсия длится около 11 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве) платки женщинам для посещения храмов

Купальники в теплое время года (по желанию) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.