Об экскурсии
Эта экскурсия – отличный вариант для тех, кто не хочет много ходить пешком, но хочет много посмотреть. Вас ждет захватывающее путешествие на комфортабельном микроавтобусе по Крымским горам, живописным местам и знаменитым достопримечательностям Крыма!
Программа
- Мы направимся в сторону Севастополя и будем ехать около 2 часов. В пути вы послушаете занимательный экскурсионный рассказ о Крыме и объектах, встречающихся в дороге.
- Посетим Свято-Климентовский Инкерманский пещерный монастырь. Вы узнаете историю создания пещерных монастырей Крыма, услышите легенду о Святом Клименте и посетите церковь монастыря.
- Остановимся на Ласпинской смотровой площадке, откуда вам откроется прекрасный вид на западную часть Южного берега Крыма (от мыса Айя до мыса Сарыч).
- После на автобусе поднимемся по небольшому серпантину к Форосской церкви Воскресения Христова. Возвышаясь над окрестностями на 500-метровой Красной скале, церковь является украшением Южного берега и одним из символов Крыма.
- Следующая остановка будет на Байдарских воротах. С давних времен этот перевал использовался как дорога с Южного берега в предгорье Крыма.
- В Балаклаве будет время прогуляться по уютной набережной, пообедать в кафе, прокатиться на катере по уникальной, защищенной от всех ветров бухте.
- Возвращение в Евпаторию примерно в 18:00.
Краткая программа экскурсии
- Посещение Инкерманского монастыря.
- Смотровая площадка над Ласпи.
- Форосская церковь.
- Байдарские ворота.
- Посещение Балаклавы.
- Морская прогулка по Балаклавской бухте.
Рекомендации
С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве); платки женщинам для посещения храмов.