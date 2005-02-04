Эта экскурсия - отличный вариант для тех, кто не хочет много ходить пешком, но хочет много...

Эта экскурсия – отличный вариант для тех, кто не хочет много ходить пешком, но хочет много посмотреть.

Вас ждет захватывающее путешествие на комфортабельном микроавтобусе по Крымским горам, живописным местам и знаменитым достопримечательностям Крыма!
Калейдоскоп Тавриды
Калейдоскоп Тавриды
Калейдоскоп Тавриды
Калейдоскоп Тавриды
Калейдоскоп Тавриды
Калейдоскоп Тавриды

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Климентовский Инкерманский пещерный монастырь
  • Смотровая площадка над поселком Ласпи
  • Форосская церковь
  • Байдарские ворота
  • Балаклава
  • Балаклавская бухта
Об экскурсии
Эта экскурсия – отличный вариант для тех, кто не хочет много ходить пешком, но хочет много посмотреть. Вас ждет захватывающее путешествие на комфортабельном микроавтобусе по Крымским горам, живописным местам и знаменитым достопримечательностям Крыма!
Программа
  • Мы направимся в сторону Севастополя и будем ехать около 2 часов. В пути вы послушаете занимательный экскурсионный рассказ о Крыме и объектах, встречающихся в дороге.
  • Посетим Свято-Климентовский Инкерманский пещерный монастырь. Вы узнаете историю создания пещерных монастырей Крыма, услышите легенду о Святом Клименте и посетите церковь монастыря.
  • Остановимся на Ласпинской смотровой площадке, откуда вам откроется прекрасный вид на западную часть Южного берега Крыма (от мыса Айя до мыса Сарыч).
  • После на автобусе поднимемся по небольшому серпантину к Форосской церкви Воскресения Христова. Возвышаясь над окрестностями на 500-метровой Красной скале, церковь является украшением Южного берега и одним из символов Крыма.
  • Следующая остановка будет на Байдарских воротах. С давних времен этот перевал использовался как дорога с Южного берега в предгорье Крыма.
  • В Балаклаве будет время прогуляться по уютной набережной, пообедать в кафе, прокатиться на катере по уникальной, защищенной от всех ветров бухте.
  • Возвращение в Евпаторию примерно в 18:00.
Краткая программа экскурсии
  • Посещение Инкерманского монастыря.
  • Смотровая площадка над Ласпи.
  • Форосская церковь.
  • Байдарские ворота.
  • Посещение Балаклавы.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте.
Рекомендации
С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве); платки женщинам для посещения храмов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 400 ₽
Детский
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Морская прогулка в Балаклаве (500 руб. /взрослый 500 руб. /детский)
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 7:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Воскресенье в 7:55

Скиф-Тур
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