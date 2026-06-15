Один день — и перед вами раскрывается весь Крым: горы, монастыри, панорамные площадки и морские бухты.
Вы проедете по самым живописным дорогам, увидите знаковые места и завершите маршрут прогулкой по воде в Балаклаве. Это удобный формат путешествия без лишней усталости и с максимальным охватом локаций. Отличный выбор для первого знакомства с регионом.
Вы проедете по самым живописным дорогам, увидите знаковые места и завершите маршрут прогулкой по воде в Балаклаве. Это удобный формат путешествия без лишней усталости и с максимальным охватом локаций. Отличный выбор для первого знакомства с регионом.
Описание экскурсииНасыщенная поездка по Крыму для тех, кто хочет увидеть максимум без долгих пеших прогулок. Маршрут проходит по живописным дорогам Южного берега и Крымских гор с остановками в ключевых точках. Вы посетите Инкерманский монастырь, высеченный в скале, и познакомитесь с его историей и атмосферой. Затем подниметесь к смотровой площадке над Ласпи, откуда открываются панорамы побережья. Далее маршрут приведёт к Форосской церкви, расположенной на отвесной скале, — одной из самых узнаваемых достопримечательностей Крыма. Вы проедете через Байдарские ворота, которые традиционно считаются «входом» на Южный берег. Финальной точкой станет Балаклава — уютный морской город с особой атмосферой. Здесь вас ждёт прогулка по набережной и морская прогулка по Балаклавской бухте, позволяющая увидеть побережье с воды. Экскурсия подойдёт тем, кто ценит комфорт, разнообразие локаций и хочет составить цельное впечатление о Крыме за один день. Важная информация: С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве); платки женщинам для посещения храмов, купальники в теплое время года (по желанию).
Воскресенье в 7:55
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Инкерманский монастырь
- Смотровая площадка над Ласпи
- Форосская церковь
- Байдарские ворота
- Балаклава
- Балаклавская бухта (морская прогулка)
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Морская прогулка в Балаклаве - 800 руб. /взрослый 700 руб. /детский
- Экскурсия по монастырю - 250руб.
Место начала и завершения?
Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 7:55
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- С собой взять: легкий перекус (основное время для обеда только в Балаклаве) платки женщинам для посещения храмов
- Купальники в теплое время года (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень понравилась экскурсия! Много красивых мест увидели. И конечно же ДЕЛЬФИНОВ!))) Экскурсовод очень много интересного рассказал на протяжении всей экскурсии.
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И
Спасибо большое за экскурсию!
Очень грамотно составлена программа, нет усталости. Экскурсия насыщенная, оставляет радостное и позитивное настроение. Благодарим экскурсовода Александра, профессионал и видно прекрасный человек! Благодарим за подаренный прекрасный день, насыщенный удивительными впечатлениями. Ещё хочется отметить и поблагодарить Виктора Лизгинова, проводившего экскурсию по бухте. Интересно, оригинально, с любовью о своем крае.)
Очень грамотно составлена программа, нет усталости. Экскурсия насыщенная, оставляет радостное и позитивное настроение. Благодарим экскурсовода Александра, профессионал и видно прекрасный человек! Благодарим за подаренный прекрасный день, насыщенный удивительными впечатлениями. Ещё хочется отметить и поблагодарить Виктора Лизгинова, проводившего экскурсию по бухте. Интересно, оригинально, с любовью о своем крае.)
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О
Очень понравилась организация тура, гид. Всё спокойно, без нервов. Много интересного узнали
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А
Невероятные виды с Ласпи, очень красивое море. Фороская церковь - это отдельная тема, очень рекомендую к посещению. Гид Инна вежливая, во всех вопросах подсказывала.
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М
Прекрасный маршрут. Экскурсовод Александр заслуживает высшей оценки за профессиализм и обширные знания. Очень понравилось отсутствие всевозможных дегустаций и рекламмы
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А
Рассказ гида Александра очень подробно, доступно и интересно. Места очень красивые! Спасибо
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Входит в следующие категории Евпатории
3000 ₽ за человека