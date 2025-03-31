Групповая
Путешествие по Крыму с морской прогулкой
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
27 июл в 07:55
3 авг в 07:55
2500 ₽ за человека
Групповая
Увлекательная экскурсия по маршруту «Малый Иерусалим» в Евпатории
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, д. 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Восточная сказка на улицах Средневекового Гезлева
Начало: Ул. Караева, д. 16 А
Расписание: с понедельника по воскресенье с 10.00 до 17.00
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 марта 2025Все гуд!
- ААнна26 ноября 2023Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.
- ААнна19 ноября 2023Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»Очень понравилось! Константин хорошо все рассказал и показал! Спасибо большое!
- ЕЕлена18 сентября 2023Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»Большое спасибо Константину за увлекательную, познавательную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Гезлёвские ворота»
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