читать дальше

но в автобусе невероятно холодно, сам день не жаркий, около +25-27 было, и работали кондиционеры на всю. Нет кнопки сверху выключить над собой, при возвращении обратно замёрзли до ужаса, по итогу вечером температура 37,забитый нос и першащее горло(Так же дегустация вина на сайте 300р, по факту 400.