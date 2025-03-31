Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Суббота в 8.00
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
1700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
11 апр в 13:15
18 апр в 13:15
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие по Крыму с морской прогулкой
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
13 апр в 07:55
20 апр в 07:55
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 марта 2025Все гуд!
- ИИрина7 октября 2024Спасибо большое за экскурсию! Очень грамотно составлена программа, нет усталости. Экскурсия насыщенная, оставляет радостное и позитивное настроение. Благодарим экскурсовода Александра, профессионал
- ЮЮлия16 сентября 2024Экскурсией довольны. Море впечатлений и эмоций. Прекрасный экскурсовод. Рекомендуем!
- ВВалентина1 августа 2024К самой экскурсии претензий нет, очень хорошие экскурсоводы, интересно рассказывают, весёлые, есть о чем поговорить и отвечают на любой вопрос,
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Дервишский монастырь»
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