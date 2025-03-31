Дервишский монастырь – экскурсии в Евпатории

Найдено 3 экскурсии в категории «Дервишский монастырь» в Евпатории, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие в Бахчисарай
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Суббота в 8.00
12 апр в 08:00
19 апр в 08:00
1700 ₽ за человека
Тур в Свято-Троицкий монастырь
На автобусе
6 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: По пятницам в 13:15
11 апр в 13:15
18 апр в 13:15
1300 ₽ за человека
Калейдоскоп Тавриды
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие по Крыму с морской прогулкой
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, ул. Интернациональная, д. 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
13 апр в 07:55
20 апр в 07:55
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 марта 2025
    Калейдоскоп Тавриды
    Все гуд!
  • И
    Ирина
    7 октября 2024
    Калейдоскоп Тавриды
    Спасибо большое за экскурсию! Очень грамотно составлена программа, нет усталости. Экскурсия насыщенная, оставляет радостное и позитивное настроение. Благодарим экскурсовода Александра, профессионал
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    и видно прекрасный человек! Благодарим за подаренный прекрасный день, насыщенный удивительными впечатлениями. Ещё хочется отметить и поблагодарить Виктора Лизгинова, проводившего экскурсию по бухте. Интересно, оригинально, с любовью о своем крае.)

  • Ю
    Юлия
    16 сентября 2024
    Калейдоскоп Тавриды
    Экскурсией довольны. Море впечатлений и эмоций. Прекрасный экскурсовод. Рекомендуем!
  • В
    Валентина
    1 августа 2024
    Путешествие в Бахчисарай
    К самой экскурсии претензий нет, очень хорошие экскурсоводы, интересно рассказывают, весёлые, есть о чем поговорить и отвечают на любой вопрос,
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    но в автобусе невероятно холодно, сам день не жаркий, около +25-27 было, и работали кондиционеры на всю. Нет кнопки сверху выключить над собой, при возвращении обратно замёрзли до ужаса, по итогу вечером температура 37,забитый нос и першащее горло(Так же дегустация вина на сайте 300р, по факту 400.

  • В
    Величко
    5 ноября 2023
    Тур в Свято-Троицкий монастырь
    Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
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    Св. Троицком монастыре туристы стремились к Св. Луке, кто-то дошел до храма Петра и Павла, а до храма Елены и Константина почти никто не дошел, с учётом тотального ремонта вокруг объектов. Получилось, время отпущено много, а делать там было нечего, все уже хотели быстрее уехать. Я бы подумала о добавлении, например, места упокоения Св. Луки.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Дервишский монастырь»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в апреле 2025
Сейчас в Евпатории в категории "Дервишский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 2000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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