Об экскурсии
Предлагаем вам отправиться на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Евпатории. Буквально за несколько часов вы сможете увидеть все самые главные достопримечательности знаменитого города-курорта из окна комфортабельного автобуса, а также узнать много интересной и полезной информации об этом уникальном месте.
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Вы узнаете об истории и трех названиях Евпатории, пройдетесь по старой части города и увидите храмы разных конфессий, включая Мечеть Джума-Джами, Текие дервишей, Свято-Николаевский православный Собор, караимские кенасы, армянскую церковь Сурб-Никогайос, Ремесленную и Купеческую синагоги, которые объединяются в пешеходный маршрут «Малый Иерусалим». Ваша прогулка пройдет в сопровождении квалифицированного экскурсовода.
Краткая программа экскурсии
- Обзорная автобусная экскурсия по Евпатории.
- Пешеходный маршрут «Малый Иерусалим».