Об экскурсии

Предлагаем вам отправиться на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Евпатории. Буквально за несколько часов вы сможете увидеть все самые главные достопримечательности знаменитого города-курорта из окна комфортабельного автобуса, а также узнать много интересной и полезной информации об этом уникальном месте.

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Вы узнаете об истории и трех названиях Евпатории, пройдетесь по старой части города и увидите храмы разных конфессий, включая Мечеть Джума-Джами, Текие дервишей, Свято-Николаевский православный Собор, караимские кенасы, армянскую церковь Сурб-Никогайос, Ремесленную и Купеческую синагоги, которые объединяются в пешеходный маршрут «Малый Иерусалим». Ваша прогулка пройдет в сопровождении квалифицированного экскурсовода.

Краткая программа экскурсии