Обзорная экскурсия по Евпатории

Приглашаем вас на свидание с Евпаторией! Вы познакомитесь с древней, насыщенной событиями историей...

3.6
5 отзывов
Приглашаем вас на свидание с Евпаторией! Вы познакомитесь с древней, насыщенной событиями историей этого города, увидите главные его достопримечательности и послушаете увлекательный рассказ гида о местах, которые будете проезжать на комфортабельном автобусе.
Обзорная экскурсия по Евпатории
Обзорная экскурсия по Евпатории
Обзорная экскурсия по Евпатории
Обзорная экскурсия по Евпатории
Обзорная экскурсия по Евпатории
Обзорная экскурсия по Евпатории

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Евпатории
  • Мечеть Джума-Джами
  • Текие дервишей
  • Свято-Николаевский православный Собор
  • Караимские кенасы
  • Армянская церковь Сурб-Никогайос
  • Ремесленная и Купеческая синагоги
Об экскурсии
Предлагаем вам отправиться на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Евпатории. Буквально за несколько часов вы сможете увидеть все самые главные достопримечательности знаменитого города-курорта из окна комфортабельного автобуса, а также узнать много интересной и полезной информации об этом уникальном месте.
Подробнее
Вы узнаете об истории и трех названиях Евпатории, пройдетесь по старой части города и увидите храмы разных конфессий, включая Мечеть Джума-Джами, Текие дервишей, Свято-Николаевский православный Собор, караимские кенасы, армянскую церковь Сурб-Никогайос, Ремесленную и Купеческую синагоги, которые объединяются в пешеходный маршрут «Малый Иерусалим». Ваша прогулка пройдет в сопровождении квалифицированного экскурсовода.
Краткая программа экскурсии
  • Обзорная автобусная экскурсия по Евпатории.
  • Пешеходный маршрут «Малый Иерусалим».

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
600 ₽
Детский
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 14:15
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По понедельникам в 14:15

Скиф-Тур
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