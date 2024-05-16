Мечеть Джума-Джами – экскурсии в Евпатории

Найдено 5 экскурсий в категории «Мечеть Джума-Джами» в Евпатории, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Караимский тур по Евпатории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
Узнайте Евпаторию с новой стороны! Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» проведет вас по древним улицам и покажет уникальные храмы и музеи
Начало: Ул. Тучина, 1/2, Евпатория
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 700 за человека
Удивительная Евпатория
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час 15 минут
28 отзывов
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Собор св. Николая, ул. Тучина, 2
Расписание: Ежедневно
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
600 за человека
Первое свидание с Евпаторией
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
22 отзыва
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Революции, 36 (справа от главного вход в мечеть)
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
Завтра в 17:00
14 июня в 16:00
750 за человека
Обзорная экскурсия по Евпатории
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Понравилась сама идея экскурсионного маршрута. Экскурсия содержательная, всё интересно. Узнали для себя многие новые исторические факты, относящиеся к Евпатории. Спасибо экскурсоводу Татиане.
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Татьяна🌷 великолепный гид у городу Евпатории! Было очень интересно и почти 04:00 ч. прошло незаметно🙌🏻 Узнали о городе и узнали о малом Иерусалиме много интересных фактов👍🏻 Очень рекомендую👏🏻
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Удивительная Евпатория
    Отличный экскрурсовод Игорь! Всё популярно и доступно рассказал и показал! Ещё приятно удивил своим творчеством связанным с Евпаторией)) Класс
  • В
    Валентина
    1 мая 2024
    Удивительная Евпатория
    Экскурсия прошла замечательно. Игорь превосходный рассказчик, сразу видно что увлечен своим делом. Свободно отвечал на возникающие вопросы. Мне очень понравилось, спасибо большое за прогулку и музыкальное сопровождение)
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Удивительная Евпатория
    Эрудированный гид и лёгкое общение.
  • Г
    Галина
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Прекрасная экскурсия! Игорь рассказал много интересного об истории города,поразил нас своим талантом. Два с половиной часа пролетели незаметно. Очень внимательный
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    к интересам гостей города. Его фишки не хочу спойлерить: пусть сохраниться интрига! Но несомненно рекомендую всем,кто хочет узнать город поближе! Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Здравствуйте,прошли по интереснейшему маршруту Малый Ирусалим,увидели потрясающую архитектуру,мощенные улочки,получили массу впечатлений от эмоционального и креативного экскурсовода
  • Е
    ЕкатеринаТега
    4 апреля 2024
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Константин, очень интересно все рассказывал
  • Н
    Надежда
    9 марта 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Очень понравилась экскурсия «Малый Иерусалим». Отдельное огромное спасибо экскурсоводу Татьяне. Настоящий профессионал! Очень много знает, легко и доступно рассказывает (даже
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    для ребенка 11лет было интересно и понятно все), с чувством юмора, с чутким отношением к экскурсантам. Всем рекомендуем данный тур и особенно с Татьяной! Огромное спасибо!

  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»
    Экскурсия понравилась, но вместо 10 часов, начали где-то в 11, задержалась основная часть группы. Евпатория впечатляет, эти улочки, храмы, дома, хочется затеряться. Из плюсов- позвонили, предложили подождать всех в помещении, насыщенно было на объектах, информативно, красиво.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Мечеть Джума-Джами»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Мечеть Джума-Джами" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 600 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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