Об экскурсии

Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя. В этот православный храм, построенный в классическом стиле со своими отличительными чертами, приезжают паломники со всего мира, ведь на территории монастыря находятся мощи архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), особо чтимая икона Богородицы «Скорбящая» («обновленная») и музей Святителя Луки. Кроме того, недалеко от монастыря расположился Петро-Павловский Собор и Храм святых равноапостольных Константина и Елены.

Программа

Выезжаем из Евпатории в 13:15. Едем до Симферополя 1, 5-2, 5 часа в зависимости от дорожной ситуации.

В пути в монастырь, из окна автобуса, вы увидите главный город Крыма – Симферополь.

По прибытии вы осмотрите храмовый комплекс, погуляете по территории, сможете приложиться к мощам, заказать службы (о здравии и об упокоении), поставить свечи, приобрести выпечку (монастырский хлеб, пирожки) — при наличии.

Возвращение в Евпаторию ориентировочно с 18:00 до 19:00.

Организационные детали

От остановки автобуса до территории монастыря путь занимает около 15 мин.

Женщинам необходимо взять платок для посещения храма.

Важно знать

Внимание! В связи с указом Главы Республики Крым от 20 октября 2021г., экскурсионное обслуживание осуществляется только при наличии сертификата или QR-кода, подтверждающего наличие вакцинации от инфекции COVID-19 или ПЦР теста (сроком действия не более 3 дней). Также обязательно наличие масок.