Тур в Свято-Троицкий монастырь

Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя

Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя.

В этот православный храм, построенный в классическом стиле со своими отличительными чертами, приезжают паломники со всего мира, ведь на территории монастыря находятся мощи архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), особо чтимая икона Богородицы «Скорбящая» («обновленная») и музей Святителя Луки.

Кроме того, недалеко от монастыря расположился Петро-Павловский Собор и Храм святых равноапостольных Константина и Елены.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Тур в Свято-Троицкий монастырь

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Троицкий женский монастырь
  • Петро-Павловский Собор
  • Храм святых равноапостольных Константина и Елены
Об экскурсии
Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя. В этот православный храм, построенный в классическом стиле со своими отличительными чертами, приезжают паломники со всего мира, ведь на территории монастыря находятся мощи архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), особо чтимая икона Богородицы «Скорбящая» («обновленная») и музей Святителя Луки. Кроме того, недалеко от монастыря расположился Петро-Павловский Собор и Храм святых равноапостольных Константина и Елены.
Программа
  • Выезжаем из Евпатории в 13:15. Едем до Симферополя 1, 5-2, 5 часа в зависимости от дорожной ситуации.
  • В пути в монастырь, из окна автобуса, вы увидите главный город Крыма – Симферополь.
  • По прибытии вы осмотрите храмовый комплекс, погуляете по территории, сможете приложиться к мощам, заказать службы (о здравии и об упокоении), поставить свечи, приобрести выпечку (монастырский хлеб, пирожки) — при наличии.
  • Возвращение в Евпаторию ориентировочно с 18:00 до 19:00.
Организационные детали
  • От остановки автобуса до территории монастыря путь занимает около 15 мин.
  • Женщинам необходимо взять платок для посещения храма.
Важно знать
Внимание! В связи с указом Главы Республики Крым от 20 октября 2021г., экскурсионное обслуживание осуществляется только при наличии сертификата или QR-кода, подтверждающего наличие вакцинации от инфекции COVID-19 или ПЦР теста (сроком действия не более 3 дней). Также обязательно наличие масок.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Общий
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Личные расходы.
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 13:15
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По пятницам в 13:15

Скиф-Тур
Скиф-Тур
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