Поездка в Судак и Новый Свет

Мы предлагаем вам посетить две удивительных локации Крыма за один день и увидеть их самые популярные...

Мы предлагаем вам посетить две удивительных локации Крыма за один день и увидеть их самые популярные и впечатляющие достопримечательности.

За время нашего тура вы осмотрите старинную Генуэзскую крепость в Судаке, погуляете по знаменитой тропе Голицына в Новом Свете, в хорошую погоду совершите морскую прогулку по живописным бухтам, посетите фирменный магазин завода шампанских вин «Новый Свет», сделаете потрясающие фотографии и, конечно, получите незабываемые впечатления, которые будет приятно вспоминать.
Поездка в Судак и Новый Свет
Поездка в Судак и Новый Свет
Поездка в Судак и Новый Свет
Поездка в Судак и Новый Свет
Поездка в Судак и Новый Свет
Поездка в Судак и Новый Свет

Что вы увидите 🤩

  • Судак
  • Генуэзская крепость
  • Новый Свет
  • Тропа Голицына
  • Гора Коба-Кая
  • Грот Шаляпина
  • Бухты Нового Света (Зеленая, Голубая, Синяя бухты)
  • Магазин завода шампанских вин «Новый Свет»
Об экскурсии
Мы предлагаем вам посетить два удивительных города Крыма за один день и увидеть их самые популярные и впечатляющие достопримечательности. За время нашего тура вы осмотрите старинную Генуэзскую крепость в Судаке, погуляете по знаменитой тропе Голицына в Новом Свете, в хорошую погоду совершите морскую прогулку по живописным бухтам, посетите фирменный магазин завода шампанских вин «Новый Свет», сделаете потрясающие фотографии и, конечно, получите незабываемые впечатления, которые будет приятно вспоминать.
Судак
Этот небольшой самобытный город-курорт на Южном берегу Крыма не зря привлекает тысячи туристов. Он известен необыкновенным ландшафтом и прекрасно сохранившимся памятником средневекового фортификационного искусства – Генуэзской крепостью, возведенной в XIV веке. Комплекс крепости состоит из внешней и внутренней линий обороны, включает 14 башен, цитадель с 4 башнями, а также замок и дозорную башню.
Интересно, что на территории Генуэзской крепости неоднократно снимались фильмы. Так, например, здесь снимались многосерийные фильмы «Мастер и Маргарита» 2005 года и «Одиссея капитана Блада» 1991 года.
Новый Свет
Живописный поселок на юго-востоке Крымского полуострова, на развитие которого огромное влияние оказал князь Лев Голицын, который первый выстроил здесь свою усадьбу, и первый завод, производящий качественные крымские вина.
Здесь вы прогуляетесь по необыкновенной красоты тропе Голицына, вырубленной на склоне горы Коба-Кая, и увидите природный грот Шаляпина в пещере под горой. Если позволит погода, мы совершим морскую прогулку вдоль «цветных» бухт Нового Света (Зеленая, Голубая, Синяя бухты) и искупаемся в море!

Краткая программа экскурсии:

  • Генуэзская крепость.
  • Новый Свет (тропа Голицына).
  • Морская прогулка.
  • Магазин завода шампанских вин «Новый Свет».

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 400 ₽
Детский
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Генуэзская крепость (650 руб. /взрослый 450 руб. /детский)
  • Морская прогулка по новосветским бухтам (500 руб. /взрослый 350 руб. /детский)
  • Тропа Голицына (экскурсионное обслуживание) (100 руб. /взрослый 100 руб. /детский).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и воскресенье в 5:55
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Среда и воскресенье в 5:55

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