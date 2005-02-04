Об экскурсии

Мы предлагаем вам посетить два удивительных города Крыма за один день и увидеть их самые популярные и впечатляющие достопримечательности. За время нашего тура вы осмотрите старинную Генуэзскую крепость в Судаке, погуляете по знаменитой тропе Голицына в Новом Свете, в хорошую погоду совершите морскую прогулку по живописным бухтам, посетите фирменный магазин завода шампанских вин «Новый Свет», сделаете потрясающие фотографии и, конечно, получите незабываемые впечатления, которые будет приятно вспоминать.

Судак

Этот небольшой самобытный город-курорт на Южном берегу Крыма не зря привлекает тысячи туристов. Он известен необыкновенным ландшафтом и прекрасно сохранившимся памятником средневекового фортификационного искусства – Генуэзской крепостью, возведенной в XIV веке. Комплекс крепости состоит из внешней и внутренней линий обороны, включает 14 башен, цитадель с 4 башнями, а также замок и дозорную башню.

Интересно, что на территории Генуэзской крепости неоднократно снимались фильмы. Так, например, здесь снимались многосерийные фильмы «Мастер и Маргарита» 2005 года и «Одиссея капитана Блада» 1991 года.

Новый Свет

Живописный поселок на юго-востоке Крымского полуострова, на развитие которого огромное влияние оказал князь Лев Голицын, который первый выстроил здесь свою усадьбу, и первый завод, производящий качественные крымские вина.

Здесь вы прогуляетесь по необыкновенной красоты тропе Голицына, вырубленной на склоне горы Коба-Кая, и увидите природный грот Шаляпина в пещере под горой. Если позволит погода, мы совершим морскую прогулку вдоль «цветных» бухт Нового Света (Зеленая, Голубая, Синяя бухты) и искупаемся в море!

Краткая программа экскурсии: