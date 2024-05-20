Экскурсии от вашего отеля в Феодосии

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Феодосии, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
3 000 за человека
Феодосийская мозаика
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Феодосии: история города и Коктебель
Погрузитесь в 2500-летнюю историю Феодосии, посетите Коктебель и гору Клементьева, узнайте о вулкане Кара-Даг и Киммерийских берегах
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 17 чел.
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по диким местам Крыма. Вас ждут незабываемые виды, редкие обзорные площадки и максимум природы без спешки
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Новосветские этюды
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды: тропа Голицына, грот и мыс Капчик
Индивидуальная экскурсия по тропе Голицына, посещение грота и мыса Капчик. Вдохните ароматы можжевельника и насладитесь видами Нового Света
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
3 500 за всё до 17 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Феодосийская мозаика
    Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
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    вида со смотровых площадок. Татьяна с любовью и интересом шаг за шагом знакомила нас с этим старинным городом. Очень рекомендую взять обзорную экскурсию именно в сопровождении этого замечательного гида!

  • С
    Светлана
    14 сентября 2023
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Посетили Орджоникидзе, Коктебель, Судак, Новый Свет. Компетентный гид, интересная организация, чудесные локации. Прогулка на катере восхитительна. Однозначно рекомендую.
  • О
    Оксана
    8 сентября 2023
    Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
    Необыкновенная красота, хороший экскурсовод
  • А
    Анна
    31 июля 2023
    Феодосийская мозаика
    Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за прекрасную экскурсию! Много материала, эмоциональный рассказ, было очень интересно не только мне, но и дочери 9 лет. Три часа пролетели незаметно) Сам город Феодосия приятен и мил, история его непроста и занимательна. Рекомендую однозначно!
  • Н
    Николаева
    20 июня 2022
    По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
    Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
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    Клементьева, съездили в пгт Солнечная долина на пляж Меганом, вкусно покушали в Судаке. 🤗 На интересных локациях выходили из машины, фотографировались и любовались природой. Алексей приятный собеседник. Экскурсией очень довольны и всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Феодосии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия из Феодосии по юго-востоку Крыма в форме отдыха
  2. Феодосийская мозаика
  3. По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
  4. Новосветские этюды
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июле 2024
Сейчас в Феодосии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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