1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Невероятный тур по Юго-Востоку Крыма с посещением Кара-Дага
За один день вы увидите Судак, Новый Свет, Коктебель и бухту Капсель. Прогулка на катере, купание и живописные виды ждут вас
Начало: По адресу вашего проживания в г. Феодосия
Расписание: По мере набора группы, обычно через день с 08:00 до 18:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Феодосии: история города и Коктебель
Погрузитесь в 2500-летнюю историю Феодосии, посетите Коктебель и гору Клементьева, узнайте о вулкане Кара-Даг и Киммерийских берегах
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма из Феодосии: едем, куда захотим
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по диким местам Крыма. Вас ждут незабываемые виды, редкие обзорные площадки и максимум природы без спешки
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новосветские этюды: тропа Голицына, грот и мыс Капчик
Индивидуальная экскурсия по тропе Голицына, посещение грота и мыса Капчик. Вдохните ароматы можжевельника и насладитесь видами Нового Света
Начало: Отель клиента
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2024Спасибо, Татьяне за очень интересную и познавательную экскурсию. Это путешествие по Фиадосии подарило много эмоций и впечатлений. Дух захватыввало от
- ССветлана14 сентября 2023Посетили Орджоникидзе, Коктебель, Судак, Новый Свет. Компетентный гид, интересная организация, чудесные локации. Прогулка на катере восхитительна. Однозначно рекомендую.
- ООксана8 сентября 2023Необыкновенная красота, хороший экскурсовод
- ААнна31 июля 2023Огромное спасибо экскурсоводу Татьяне за прекрасную экскурсию! Много материала, эмоциональный рассказ, было очень интересно не только мне, но и дочери 9 лет. Три часа пролетели незаметно) Сам город Феодосия приятен и мил, история его непроста и занимательна. Рекомендую однозначно!
- ННиколаева20 июня 2022Хотелось бы выразить благодарность Алексею, который нас сопровождал по интересным, впечатляющим и очень красивым местам Крыма. Мы побывали на горе
Ответы на вопросы от путешественников по Феодосии в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Феодосии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Феодосии в июле 2024
Сейчас в Феодосии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Феодосии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 15 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь