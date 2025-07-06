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На Мангуп-Кале и в Бахчисарай

Винзавод «Солнечная долина» и дегустация крымскотатарского кофе: тур из Гурзуфа
Это одна из самых зрелищных и интереснейших экскурсий по Крыму, с точки зрения знаний об истории Крыма, красивейших видов и местной гастрономии.
На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
На Мангуп-Кале и в Бахчисарай
Ближайшие даты:
6
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Крыму

Я рад пригласить вас в незабываемое путешествие, которое начнется с вашего отеля. Мы отправимся в экскурсию через живописный Белогорск, где сделаем остановку у Белой Скалы, известной как Ак-Кая. Это место не только красиво, но и наполнено историей.

Обзорная экскурсия по Бахчисараю

По прибытии в Бахчисарай я проведу для вас увлекательную обзорную экскурсию по этому удивительному городу. Мы посетим:

  • Национальную восточную кофейню, где вы сможете насладиться ароматным кофе;
  • Свято-Успенский монастырь с целебным источником, где мы также проведем время для посещения.

Подъем на Мангуп-Кале

После Бахчисарая мы направимся к подножию пещерного города Мангуп-Кале. Подъем на вершину будет осуществляться на УАЗе, что добавит приключения в нашу экскурсию. На вершине мы осмотрим:

  • Руины древних крепостей;
  • Пещеры, вырубленные в скале, которые расскажут о далеком прошлом.

Завершение экскурсии

После спуска с плато на УАЗе, у вас будет возможность пообедать в уютном крымско-татарском кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни. Затем я отвезу вас обратно в отель, и этот насыщенный день останется в вашей памяти надолго!

Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем для себя красоту и богатство Крыма!

По предварительному согласованию с туристом

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальная экскурсия
  • Автомобиль с водителем-гидом
  • Фото на Ваш телефон в лучших локациях по маршруту
Что не входит в цену
  • Аренда УАЗ (3500 руб авто)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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