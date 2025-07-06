Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Крыму
Я рад пригласить вас в незабываемое путешествие, которое начнется с вашего отеля. Мы отправимся в экскурсию через живописный Белогорск, где сделаем остановку у Белой Скалы, известной как Ак-Кая. Это место не только красиво, но и наполнено историей.
Обзорная экскурсия по Бахчисараю
По прибытии в Бахчисарай я проведу для вас увлекательную обзорную экскурсию по этому удивительному городу. Мы посетим:
- Национальную восточную кофейню, где вы сможете насладиться ароматным кофе;
- Свято-Успенский монастырь с целебным источником, где мы также проведем время для посещения.
Подъем на Мангуп-Кале
После Бахчисарая мы направимся к подножию пещерного города Мангуп-Кале. Подъем на вершину будет осуществляться на УАЗе, что добавит приключения в нашу экскурсию. На вершине мы осмотрим:
- Руины древних крепостей;
- Пещеры, вырубленные в скале, которые расскажут о далеком прошлом.
Завершение экскурсии
После спуска с плато на УАЗе, у вас будет возможность пообедать в уютном крымско-татарском кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни. Затем я отвезу вас обратно в отель, и этот насыщенный день останется в вашей памяти надолго!
Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем для себя красоту и богатство Крыма!
По предварительному согласованию с туристом
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия
- Автомобиль с водителем-гидом
- Фото на Ваш телефон в лучших локациях по маршруту
Что не входит в цену
- Аренда УАЗ (3500 руб авто)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы