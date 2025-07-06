Это одна из самых зрелищных и интереснейших экскурсий по Крыму, с точки зрения знаний об истории Крыма, красивейших видов и местной гастрономии.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Крыму

Я рад пригласить вас в незабываемое путешествие, которое начнется с вашего отеля. Мы отправимся в экскурсию через живописный Белогорск, где сделаем остановку у Белой Скалы, известной как Ак-Кая. Это место не только красиво, но и наполнено историей.

Обзорная экскурсия по Бахчисараю

По прибытии в Бахчисарай я проведу для вас увлекательную обзорную экскурсию по этому удивительному городу. Мы посетим:

Национальную восточную кофейню, где вы сможете насладиться ароматным кофе;

Свято-Успенский монастырь с целебным источником, где мы также проведем время для посещения.

Подъем на Мангуп-Кале

После Бахчисарая мы направимся к подножию пещерного города Мангуп-Кале. Подъем на вершину будет осуществляться на УАЗе, что добавит приключения в нашу экскурсию. На вершине мы осмотрим:

Руины древних крепостей;

Пещеры, вырубленные в скале, которые расскажут о далеком прошлом.

Завершение экскурсии

После спуска с плато на УАЗе, у вас будет возможность пообедать в уютном крымско-татарском кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни. Затем я отвезу вас обратно в отель, и этот насыщенный день останется в вашей памяти надолго!

Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем для себя красоту и богатство Крыма!