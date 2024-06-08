Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры » в Форосе, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 5 часов Пещерный монастырь Качи-Кальон Начало: Место проживания туристов «Спустимся в пещерный город, который находится под нами» Расписание: Ежедневно 13 500 ₽ за всё до 4 чел. Индивидуальная 6 часов Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы Начало: Пл. Нахимова «Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района» Расписание: ежедневно с 10.00 17 000 ₽ за всё до 5 чел. 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 6 часов Пещеры Байдарской долины и Форосский парк Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову) «Что вас ждет: Приятная лесная дорога приведет нас в пещеру, насчитывающую несколько миллионов лет» Расписание: понедельник, четверг в 8-00 1 600 ₽ за человека Другие экскурсии Фороса

Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Пещеры»

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