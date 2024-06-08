1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Спустимся в пещерный город, который находится под нами»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большое путешествие в средневековый Крым. Пещерные города и храмы
Начало: Пл. Нахимова
«Средневековые крепости и пещерные монастыри, извилистые дороги Бельбекского каньона, уникальный Бисерный храм, самые красивые смотровые площадки Бахчисарайского района»
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
«Что вас ждет: Приятная лесная дорога приведет нас в пещеру, насчитывающую несколько миллионов лет»
Расписание: понедельник, четверг в 8-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
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