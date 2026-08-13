Найдено 3 экскурсии в категории « Для пенсионеров » в Гатчине, цены от 2100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Групповая до 15 чел. Гатчина: величие дворца и магия парка Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого Начало: У входа в Гатчинский дворец Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 2700 ₽ за человека Пешая 3 часа Групповая до 15 чел. Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое Начало: У Гатчинского дворца Расписание: в субботу в 12:00 2700 ₽ за человека Пешая 2 часа Мини-группа до 8 чел. Охотничий замок графа Орлова и резиденция российских императоров в Гатчине Пройти парадными залами, спуститься под землю и услышать гатчинское эхо Начало: Перед Большим Гатчинским дворцом 2100 ₽ за человека Другие экскурсии Гатчины

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