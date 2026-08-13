Групповая
до 15 чел.
Гатчина: величие дворца и магия парка
Пройти по царским покоям, уютным аллеям и следам прошлого
Начало: У входа в Гатчинский дворец
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
Расписание: в субботу в 12:00
15 авг в 12:00
22 авг в 12:00
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Охотничий замок графа Орлова и резиденция российских императоров в Гатчине
Пройти парадными залами, спуститься под землю и услышать гатчинское эхо
Начало: Перед Большим Гатчинским дворцом
Сегодня в 15:00
17 авг в 10:00
2100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гатчине в категории «Для пенсионеров»
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